Giới thượng lưu săn tìm 'hộ khẩu Vinhomes' tại các đại đô thị ở phía Đông Hà Nội

“Siêu quần thể đô thị biển” rộng 1.200 ha của Vinhomes đã có mảnh ghép hoàn chỉnh là Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown . Dự án sắp ra mắt trong tháng 10 hứa hẹn là nhân tố kích thích cuộc đua tìm kiếm “hộ khẩu Vinhomes” đắt giá tại phía Đông Hà Nội.

Thị trường chờ mong “đợt sóng” mới

Thông tin Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown sắp gia nhập thị trường đang khiến phía Đông “dậy sóng”. Thấy rõ nhất là không khí làm việc tất bật ở các đại lý môi giới. “Chúng tôi ghi nhận các cuộc gọi tư vấn tăng đột biến mà phần lớn đều hỏi về cái tên Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown. Thậm chí không ít nhà đầu tư đã “đặt gạch” ngay từ bây giờ để giỏ hàng của đại đô thị này mở bán là chớp được ngay cơ hội” – anh Tăng Minh Lộc, một nhà tư vấn BĐS cho biết.

Tâm lý săn đón của nhà đầu tư là hoàn toàn dễ hiểu trong bối cảnh nguồn cung “nhỏ giọt”, đặc biệt, phân khúc nhà thấp tầng đang ở mức thấp nhất trong 5 năm qua. Nguồn cung trên thị trường thấp tầng mới sôi động trở lại với sự ra mắt của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire trong quý II/2022.

Đã từng “đỏ mắt” không tìm được sản phẩm ưng ý, chị Lã Thương Huyền (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kỳ vọng Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown sẽ mang tới “cơn mưa vàng” giải “cơn khát” cho các nhà đầu tư. “Một dự án lớn như Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown ra mắt sẽ trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ thị trường” – chị Huyền nói.

Là hợp phần cuối cùng của “siêu quần thể đô thị biển”, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown có lợi thế khi nhà đầu tư có thể nhìn vào thành công của hai giai đoạn trước để đối chứng. Hiệu ứng lan tỏa rõ nét hơn cả là từ Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, mới mở bán từ tháng 5/2022. Chỉ sau 5 tháng, đại đô thị này luôn trong tình trạng “mở bán tới đâu, cháy hàng tới đó” với gần 1 vạn căn đã có chủ. Ngay trong tháng 9 này, những căn đầu tiên thuộc phân khu là Chà Là đã được bàn giao tới tay khách hàng; các phân khu còn lại đều đã thành hình và đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện… Mục tiêu hoàn toàn khả thi là tới tháng 12/2022, số lượng bàn giao sẽ lên tới con số 7.000 căn.

Trong khi đó, tại Vinhomes Ocean Park, chỉ sau 4 năm, cộng đồng cư dân đã nhanh chóng phát triển lên hơn 45.000 người. Các tọa độ giao thương sầm uất trong lòng đại đô thị cũng nhanh chóng được hình thành. Nhờ đó, bất động sản thấp tầng tại đây đã duy trì được mức tăng giá bền vững, tỉ lệ đạt cao nhất lên tới 285%, sau 4 năm, từ 65 triệu đồng/m2 lên 250 triệu đồng/m2. Đây chính là “tiềm năng vàng” mà nhà đầu tư nào cũng khao khát.

“Hộ khẩu” đắt giá vì chất sống “vương giả”

Sự đắt giá của “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes còn được tạo ra bởi hệ thống tiện ích đẳng cấp. Sở hữu cuốn “hộ khẩu” tại đây, đồng nghĩa cư dân sẽ được thừa hưởng đặc quyền sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm, với những tiêu chuẩn thượng lưu không khác gì như ở các resort biển 5 sao. Đặc biệt nhất là các “kỳ quan biển hồ” đều nằm ngay trước thềm nhà, cư dân có thể thỏa sức trải nghiệm “tắm biển giữa thủ đô” bất cứ khi nào có nhu cầu.

3 giai đoạn tích hợp với nhau tạo nên miền nhiệt đới biển đầy sức sống nhưng mỗi “kỳ quan” trong “siêu quần thể đô thị biển” lại mang một chất riêng mới mẻ. Trong đó, tại Vinhomes Ocean Park, biển hồ nước mặn Crystal Lagoons diện tích 6,1 ha được ví như “Maldives thu nhỏ” với làn nước trong xanh, thơ mộng; hồ Ngọc Trai 24,5 ha đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những tín đồ đam mê chèo thuyền kayak và câu cá.

Tới Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park quy mô lên tới 18 ha – lớn nhất thế giới đã vận hành. Nơi đây mang tới cảm giác ở biển chân thật với những ngọn sóng có thể cao tới 3m; bước sóng rộng 15m… Còn tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, Vịnh biển 4 mùa Paradise Bay quy mô hơn 12 ha với hồ nước mặn Tropical Lagoon 2,8 ha hay hồ bơi nước mặn bốn mùa Four Season sẽ mang tới trải nghiệm tắm biển xuyên suốt bốn mùa Xuân - Hạ - Thu – Đông…

Được định hình là trung tâm văn hóa – giải trí – nghệ thuật của cả khu vực, cư dân Vinhomes ở phía Đông còn có đặc quyền sống trong không khí lễ hội suốt 4 mùa trong năm. Như ở thời điểm này, chuỗi sự kiện Summer Dream đã kéo dài suốt 2 tháng ở cả Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, thu hút hàng vạn khách mời tới tham gia mỗi tuần. Còn riêng với Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown dù chưa chính thức ra mắt nhưng cư dân đã sôi sục tìm kiếm thông tin về đại nhạc hội Khai trương Vịnh biển 4 mùa Paradise Bay diễn ra vào đầu tháng 10 tới với sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Là đô thị được xây dựng theo mô hình “All-in-one – Tất cả trong một”, trong lòng “siêu quần thể đô thị biển” sẽ có sự hiện diện của hệ sinh thái các dịch vụ mang họ Vin quy mô lớn nhất từ trước tới nay, gồm: 2 bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; 2 hệ thống trường liên cấp Vinschool cùng trường Quốc tế Brighton College nằm trong top 3 của Vương quốc Anh; 2 trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; Đại học tinh hoa VinUni... Cùng với ưu thế của vị trí đắc địa, đây sẽ là các tiêu chí giúp cuốn “hộ khẩu Vinhomes” luôn đắt giá, hút giới thượng lưu dịch chuyển về phía Đông mạnh mẽ hơn nữa.