Giới thiệu một nền điện ảnh mới của Việt Nam?

Tiêu chuẩn như các LHP thế giới

Ở thời đại nơi điện ảnh trở thành loại hình nghệ thuật phổ biến nhất trên thế giới và mỗi quốc gia đều làm ra những bộ phim với phong cách kể chuyện thấm đẫm nền văn hóa đặc trưng của mình, thì liên hoan phim luôn là một sự kiện văn hóa quan trọng. Đó là nơi các quốc gia sẻ chia các tác phẩm cũng như trường phái điện ảnh nổi bật của mình. Nhờ vào quá trình số hóa toàn cầu, liên hoan phim giờ đây đã trở thành một công cụ đắc lực nhằm phá vỡ rào cản ngôn ngữ và địa lý để kết nối những câu chuyện từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

LHP châu Á Đà Nẵng: Nhịp cầu châu Á (Da Nang Asian Film Festival - DANAFF: Bridging Asia) lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố biển này từ ngày 9 đến 13/5/2023, là sự kiện tầm cỡ châu lục, cơ hội để giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của châu Á và Việt Nam; Lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo, cũng như khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo BTC, lễ khai mạc và lễ bế mạc - trao giải DANAFF I được xây dựng trên tinh thần của một Liên hoan phim tầm cỡ châu lục, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các đài truyền hình hình khác. Với chủ đề “Mang Đà Nẵng đến châu Á & mang châu Á đến Đà Nẵng”, các tiết mục của đêm khai mạc sẽ tập trung giới thiệu về văn hóa, tinh thần hiếu khách của người dân Đà Nẵng cũng như những nét đặc trưng của điện ảnh Việt Nam và châu Á. Đêm bế mạc và trao giải sẽ đề cao tinh thần “Việt Nam hội nhập” thông qua lăng kính điện ảnh.

Một LHP sẽ không thể thiếu chương trình thảm đỏ vào hai đêm đêm khai mạc và bế mạc. Đây là cơ hội cho những người đam mê điện ảnh có cơ hội gặp gỡ những nghệ sĩ nổi tiếng và các ê-kíp của những bộ phim đình đám hiện nay. Xuyên suốt 5 ngày diễn ra LHP, người dân Đà Nẵng sẽ có dịp thưởng thức 86 suất chiếu với nhiều bộ phim nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia.

Đạo diễn/biên kịch Asif Rustamov nhận xét DANAFF I mang đến những bộ phim có chất lượng tuyệt vời và vô cùng hấp dẫn đối với một LHP được tổ chức lần đầu, vì thế LHP lần thứ nhất này có thể được xem là một kì tổ chức thành công.

Các hạng mục giải thưởng dành cho phim châu Á và Việt Nam bao gồm: Phim hay nhất; Đạo diễn/Biên kịch xuất sắc nhất; Diễn viên nam/nữ xuất sắc nhất và cuối cùng là giải Đặc biệt của BGK. Theo TS Ngô Lan Phương, hai cuộc thi dành cho phim Việt Nam và châu Á là hai trong nhiều yếu tố giúp cho LHP DANAFF I mang tiêu chuẩn như nhiều LHP khác trên thế giới.

Cơ hội học hỏi

DANAFF I sẽ thu hút những nhà làm phim trẻ trong nước và các đơn vị sản xuất phim ảnh nước ngoài đến với thành phố tươi trẻ Đà Nẵng thay vì chỉ tập trung tại sân chơi đã có phần bão hòa là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đạo diễn Phan Đăng Di cho biết ông luôn muốn có một LHP được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng và cuối cùng sau nhiều năm thì ước muốn này của ông đã trở thành hiện thực.

“Hai người phụ nữ họ Ngô này (Bà Ngô Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và TS Ngô Phương Lan) là những người cực kì quyết tâm để biến LHP này từ ý tưởng trên giấy trở thành hiện thực”, ông Trần Việt Bảo Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Universe Media, ghi nhận.

Trong khuôn khổ của LHP diễn ra hai hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng” và “Điện ảnh Nhật Bản - Kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam”. Đây là cơ hội không dễ có, khi những nhà làm phim trong nước được hỏi ngay tại sân nhà.

Ngoài ra, LHP lần này còn tạo ra cơ hội cho những diễn viên trẻ thông qua chương trình workshop diễn xuất “Ươm mầm tài năng” được tổ chức bởi đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc thuộc chương trình Gặp gỡ Mùa thu phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. 36 học viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tham gia lớp học Diễn xuất cơ bản với nghệ sĩ Hàn Quốc Lydia Park và lớp Diễn nâng cao với đạo diễn người Nhật Tsuyoshi Sugiyama,...

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất-2023 do UBND TP Đà Nẵng, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng, Mạng lưới khuyến khích Điện ảnh châu Á (Network for the Promotion of Asian Cinema - NETPAC) cùng phối hợp tổ chức. TS Phương Lan cho biết BTC sẽ mời ê-kíp của những bộ phim tham gia vào LHP lần này đến giao lưu với khán giả tại các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp. Tổng số vé là 12 ngàn nhưng số lượng đã gần hết, điều này thể hiện sự quan tâm của người dân Đà Nẵng đối với phim ảnh nói chung và LHP DANAFF I nói riêng.