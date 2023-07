Giáo viên trường quốc tế IEC Quảng Ngãi biểu diễn cùng 40 nghệ sĩ trên sân khấu lớn

Trong đêm nhạc Mẹ là Tình Yêu 2023 diễn ra tại nhà hát Hoà Bình (Tp.HCM) ngày 8/7 tới, một giáo viên âm nhạc của trường trường Quốc tế IEC Quảng Ngãi sẽ vinh dự biểu diễn cùng hơn 40 nghệ sĩ tên tuổi.

“Mẹ là Tình Yêu” mùa 3 với chủ đề “Về với Mẹ” do Little Roses Foundation (Quỹ Bông Hồng Nhỏ) và Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức, nhằm gây quỹ từ thiện. Chương trình được đồng phát sóng trực tiếp trên Fanpage/Youtube Little Roses Foundation, Human và hơn 30 Fanpage thuộc các trường trong Hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng. “Mẹ là Tình Yêu” còn được trực tiếp và đưa tin trên kênh YouTube báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Giáo dục & Thời đại, Fanpage báo Công giáo & Dân tộc và cơ quan truyền thông của trung ương và địa phương đưa tin.

Run… khi được biểu diễn chung với dàn sao nổi tiếng

Trần Xuân An Nhiên là một giáo viên tài năng của Hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng. Cô từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế và có bằng thạc sĩ ngành lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sở hữu giọng ca trữ tình, sâu lắng, An Nhiên đồng thời còn theo đuổi con đường sáng tác âm nhạc.

Đến nay, cô đã sáng tác hơn 40 ca khúc, chủ yếu là các bài hát xoay quanh đề tài ngợi ca quê hương, tuổi học trò, trường lớp. Cô từng đoạt giải Nhì cuộc vận động sáng tác ca khúc thiếu nhi Quảng Ngãi năm 2020 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Với vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn, An Nhiên rất năng động cùng học trò tham gia nhiều hội diễn văn nghệ và để lại những ấn tượng rất đặc biệt cho khán giả. Cô đã vô tình lọt vào “mắt xanh” nghệ thuật của đạo diễn Minh Khang. Anh đã chọn cô làm người thể hiện ca khúc "Ca dao mẹ dịu hiền” của nhạc sĩ Văn Chi

“Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình lớn, được hát chung với các nghệ sĩ tên tuổi, nói thật tôi hơi...run. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để tôi tiếp xúc, giao lưu và học hỏi nên rất hào hứng mong chờ sự kiện này,” Trần Xuân An Nhiên cho biết.

Những ngày qua, Trần Xuân An Nhiên được sự hướng dẫn tận tình của nhạc sĩ Minh Khang – tổng đạo diễn chương trình. Cô có cơ hội tập luyện cùng các anh em nghệ sĩ trong ban nhạc, và đặc biệt là sự động viên rất lớn người thầy tận tâm - TS Đỗ Mạnh Cường - Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Hoàng. “Tôi rất biết ơn thầy Cường và cảm thấy thật may mắn vì cơ hội đặc biệt này”, nữ giáo viên âm nhạc xúc động chia sẻ.

“Mẹ là Tình Yêu”: Chương trình nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa

Đã theo dõi chương trình từ mùa đầu tiên, An Nhiên rất ấn tượng với quy mô hoành tráng và sự dàn dựng công phu của “Mẹ là Tình Yêu”. Cô và các học trò IEC Quảng Ngãi luôn háo hức đón chờ chương trình.

Năm nay, tập thể giáo viên và học sinh IEC đã vẽ một bức tranh tường mang tên "Vườn hồng tặng mẹ" rất tâm huyết và ý nghĩa nhân sự kiện “Mẹ là Tình yêu”. Theo cô An Nhiên, hơn cả một chương trình nghệ thuật, “Mẹ là Tình Yêu” còn đặc biệt bởi mang tính giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn đấng sinh thành, đồng thời gây quỹ từ thiện để cùng Quỹ Bông Hồng Nhỏ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Cũng chính vì ý nghĩa đặc biệt đó, hơn 40 nghệ sĩ sẽ cùng biểu diễn tại chương trình Mẹ là Tình Yêu” 2023. Người hâm mộ sẽ được gặp lại những ngôi sao tên tuổi như MC Thuý Hạnh, Tam ca Áo Trắng, Đức Tuấn, Phan Đinh Tùng, Hoàng Bách, Quốc Thiên, Quang Hà, Dương Triệu Vũ… Đồng thời, các tài năng âm nhạc là học sinh – sinh viên trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng cũng tham gia đóng góp nhiều tiết mục hấp dẫn cho chương trình.

Các nghệ sĩ cho biết, không chỉ đóng góp tài năng, sức lực cho “Mẹ là Tình Yêu”, họ còn nỗ lực chung tay lan toả thông tin về đêm nhạc gây quỹ từ thiện vì người nghèo. Năm 2022, “Mẹ là Tình Yêu đã quyên góp được hơn 2 tỉ đồng. Số tiền này đã được Quỹ Bông Hồng Nhỏ trao đến các hoàn cảnh khó khăn những món quà thiết thực.

Tiêu biểu trong năm qua, Little Roses Foundation đã 2 lần tham gia cùng Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi TP.HCM, phối hợp cùng hơn 400 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, phụ huynh cùng nhiều cá nhân và nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám sức khoẻ và chữa bệnh hơn 4.000 trẻ mồ côi, người khuyết tật, sinh viên và người nghèo.

Hiện tại, đêm nhạc gây quỹ từ thiện "Mẹ là Tình Yêu 2023", chủ đề “Về với Mẹ” đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm và các doanh nghiệp như: Công ty Xây dựng Citycons, Công ty MIA Construction, Công ty phát hành sách FAHASA, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định, Công ty Vân Vân Nam, Công ty NTS Printing & Advertising, Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa CDIMEX… cùng nhiều cá nhân, đơn vị và tổ chức uy tín khác.

Thông tin về chương trình “Mẹ là Tình Yêu" được đăng tải trên trang https://melatinhyeu.nhg.vn/. Để đóng góp cho chương trình năm nay, bạn đọc có thể truy cập trang http://quybonghongnho.net/.