Giảm xóc ô tô bị chảy dầu xử lý thế nào?

TPO - Chảy dầu ở giảm xóc là dấu hiệu cảnh báo ô tô cần phải sửa chữa. Dưới đây là nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này.

Nguyên nhân dầu trên phuộc ô tô bị rò

Giảm xóc là bộ phận nằm trong hệ thống treo trên ô tô, có nhiệm vụ loại bỏ rung động từ mặt đường lên xe khi di chuyển qua các cung đường xấu và ổ gà. Nguyên lý hoạt động của chúng là tạo ra những lớp mỏng dầu bám trên trục pit-tong để hoạt động liên tục và ổn định.

Trên thực tế, dù các chi tiết trên ô tô đều được trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt với công nghệ hiện đại, sau một thời gian sử dụng chúng không thể tránh khỏi những hiện tượng hư hỏng và hao mòn và dấu hiệu dễ nhận biết nhất là bị chảy dầu.

Hệ thống giảm xóc trên xe ô tô gồm có các chi tiết như lò xo hay các cao su giảm chấn. Vì vậy khi lò xo, nhíp và các thanh xoắn mà hoạt động không tốt thì sẽ kéo theo giảm xóc cũng hư hỏng theo. Bên cạnh đó, hiện tượng bộ phận này bị chảy dầu cũng có thể do hở phớt và chảy dầu ty thủy lực. Các moay ơ đã bị ăn mòn do khô dầu hoặc ty thủy lực đã bị cong vênh do các va chạm, rung chấn mạnh dẫn đến việc giảm xóc suy yếu.

Tuy nhiên, không phải cứ phuộc bị rò dầu là bị hỏng, cần phải thay thế. Nếu dầu chỉ bám một lượng nhỏ thì chưa chắc giảm xóc hỏng. Như đã đề cập về nguyên lý hoạt động ở trên, một lớp dầu mỏng sẽ giúp bôi trơn cho giảm xóc và được gạt bởi phớt cao su. Trong quá trình di chuyển, pít-tông trượt lên xuống nhiều lần cùng với việc lực nén thay đổi liên tục bên trong sẽ đẩy một lượng dầu nhỏ ra ngoài và có thể quan sát được vết dầu trên vỏ giảm xóc. Đây là hiện tượng bình thường, đúng với thiết kế, cách vận hành của giảm xóc. Chỉ khi vết dầu này có chiều dài lớn hơn 1/3 chiều dài vỏ giảm xóc thì mới là 'điềm gở', báo hiệu bộ phận này đã bị rò rỉ dầu và cần phải sửa chữa hoặc thay thế.

Ngoài ra, khi lái xe mà thấy phuộc có âm thanh lạ, lốp mòn không đều, giảm xóc không đàn hồi thì chủ sở hữu cũng cần đưa 'xế cưng' đi sửa chữa.

Cách khắc phục vấn đề giảm xóc ô tô bị chảy dầu



Dù được đánh giá là một trong những chi tiết bền nhất trên ô tô, gần đây, một số khách hàng chỉ mới sử dụng dòng xe bán tải Mitsubishi Triton sau 10.000 km cũng đã gặp phải sự cố giảm xóc ô tô bị chảy dầu. Ghi nhận hiện tượng này, nhân viên tại đại lý Mitsubishi Triton Tôn Thất Tùng nói: "Có thể do khách hàng thường đi vào những cung đường xấu và địa hình hiểm trở, phần phuộc sẽ nhanh bị lỗi. Vì vậy nếu chỉ mới mua và di chuyển hơn 10.000 km, chiếc xe của chủ sở hữu vẫn đang trong chính sách bảo hành, họ sẽ được thay thế phần phụ tùng này miễn phí để yên tâm về chất lượng và độ an toàn của chúng".

Tuy nhiên, không phải lúc nào khách hàng cũng được sửa chữa và thay thế miễn phí. Hệ thống treo của ô tô khá đắt tiền, lên tới 10 triệu đồng. Do đó cách tốt nhất để ngăn ngừa sự hỏng hóc là nên đưa xe đi bảo dưỡng theo định kỳ. Khi được hỏi về thời điểm nên mang ô tô đi bảo dưỡng bộ phận giảm xóc, anh N.L., thợ sửa chữa ô tô của một ga ra trên đường Giải Phóng cho biết: "Thông thường, định kì bảo dưỡng giảm xóc được khuyến cáo thường sau khoảng 48.000 km đến 64.000 km để đảm bảo cho giảm xóc được hoạt động tốt nhất. Vì vậy, chủ sở hữu cần chú ý tới quãng đường xe đã đi để đưa chúng đi bảo dưỡng kịp thời".

Ngoài ra, khi phuộc ô tô bị chảy dầu, chủ xe nên thực hiện các cách sau đây:

Đưa xe đến garage uy tín để kiểm tra: Thông thường, các chủ xe không thể tự mình sửa chữa những hư hỏng về linh kiện, hệ thống bên trong xe. Vì vậy, khi khách hàng đưa xe đến các điểm sửa chữa uy tín thì họ sẽ có đầy đủ dụng cụ cũng như có đội ngũ thợ sửa chuyên nghiệp hỗ trợ khắc phục hiện tượng giảm xóc ô tô chảy dầu.

Phục hồi giảm xóc ô tô: Đây là biện pháp sửa chữa mang tính chất tạm thời giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Trong quá trình phục hồi giảm xóc xe hơi bị rò dầu, chủ sở hữu cần xem xét kỹ để không sử dụng các sản phẩm chất lượng kém, không rõ nguồn gốc. Dù vậy phương pháp này không thể kéo dài tuổi thọ giảm xóc xe.

Thay mới giảm xóc ô tô khi cần thiết: Việc thay mới giảm xóc bằng các sản phẩm chính hãng có độ bền cao, khách hàng không cần phải tốn kém tiền bạc, thời gian sửa chữa nhiều lần. Thêm vào đó, cách này không những khắc phục được tình trạng giảm xóc ô tô chảy dầu mà còn giúp xe di chuyển êm hơn và giảm được tác động dằn xóc.