Giám đốc thương hiệu Jemmia - Đặng Tuấn Kiệt: 'Chúng tôi kể lịch sử 4.000 năm văn hóa Việt Nam bằng kim cương'

Doanh nhân Đặng Tuấn Kiệt đã cùng ban lãnh đạo và đội ngũ thương hiệu Jemmia dành nhiều thời gian tìm hiểu về bản sắc dân tộc Việt Nam, với mong muốn tiếp biến văn hóa nước nhà vào nghệ thuật kim hoàn, kim cương thông qua các BST của thương hiệu, đặc biệt là những sản phẩm độc bản. Ông đã cùng các cộng sự hướng đến những mục tiêu lớn, đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới, với những sản phẩm xứng tầm tiêu chuẩn chất lượng cao trên thị trường quốc tế.

Nguồn cảm hứng bất tận từ lịch sử 4.000 năm văn hiến của Việt Nam

- Định hướng phát triển thương hiệu của Jemmia Diamond ở thị trường trong nước lẫn quốc tế là gì thưa ông?

- Jemmia luôn muốn kết hợp kim cương vào bản sắc văn hóa Việt Nam trong từng định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ. Chúng tôi định vị mình là thương hiệu trang sức mang tinh thần dân tộc, luôn tiếp biến tinh hoa văn hóa và nghệ thuật vào từng bộ sưu tập trang sức, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để tạo nên những tác phẩm xứng tầm đẳng cấp toàn cầu.

Chúng tôi xác định ba mục tiêu trong hành trình chinh phục bản đồ kim cương thế giới, đó là sáng tạo nghệ thuật trong thiết kế trang sức, sở hữu kim cương hàng đầu với tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hiện đại.

Tại Jemmia, chúng tôi không ngừng tìm kiếm, khai thác cảm hứng từ văn hóa và nghệ thuật để tiếp biến vào thiết kế từng bộ trang sức kim cương. Mỗi sản phẩm không chỉ đơn thuần là món trang sức, mà còn mang dấu ấn riêng và câu chuyện đặc biệt, phản ánh sự tinh tế và sáng tạo của nghệ nhân.

Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc. Hiện tại, Jemmia đã sở hữu những bộ sưu tập mang đậm bản sắc Việt như BST Lotus lấy cảm hứng từ hoa sen, BST Vũ Khúc Thiên Phượng thuộc chủ đề Ký ức hoàng gia lấy cảm hứng từ Cung đình Huế… Tất cả được người dân Việt Nam, kiều bào quốc tế và khách nước ngoài đón nhận.

Bên cạnh đó, Jemmia tự hào cung cấp những viên kim cương đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Từng viên kim cương được chúng tôi tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo loại bỏ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ bền và chất lượng. Chúng tôi chỉ tập trung vào 2% kim cương hàng đầu trên thế giới, giúp khách hàng yên tâm về tính trường tồn và giá trị bền vững của tài sản mà họ sở hữu.

Về dịch vụ, Jemmia sở hữu đội ngũ nhân viên bán hàng và tư vấn được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn GIA, đảm bảo mang đến cho khách hàng sự chuyên nghiệp và tận tâm trong từng trải nghiệm. Chúng tôi đầu tư vào công nghệ hiện đại và thiết bị mới nhất trong quy trình bán hàng, không chỉ để đảm bảo sự an toàn cho tài sản của khách hàng mà còn để nâng cao trải nghiệm mua sắm, giúp khách hàng cảm thấy hài lòng và tin tưởng khi lựa chọn Jemmia.

Đặc biệt, tại Jemmia xây dựng mỗi showroom có một phòng trà, hay còn gọi là trà thất, nơi đây được thực hiện 100% bởi nghệ nhân Việt và bằng phương pháp thủ công cổ. Khách hàng đến đây không chỉ mua kim cương mà còn được tận hưởng không gian đậm chất văn hóa và vô cùng ấm cúng, sang trọng.

- Vì sao thương hiệu lại hứng thú khi lấy chất liệu văn hóa dân tộc vào sản phẩm xa xỉ như kim cương?

- Chúng tôi là những người con Việt Nam, là những doanh nhân Việt của thương hiệu Việt. Chúng tôi cũng là những người yêu thích cái đẹp, sự sang trọng và cao cấp. Trong quá trình đào sâu nghiên cứu và tìm hiểu về ngành, chúng tôi nhìn nhận được rằng trên thế giới đã có nhiều quốc gia làm rất tốt câu chuyện thương hiệu trong ngành hàng xa xỉ. Đó là những thương hiệu có lịch sử lâu đời, đã định vị được cái tôi và tên tuổi trải khắp chiều không gian và thời gian. Nếu chúng ta cứ đi theo dấu chân đó, sao chép những gì họ đã làm thì mãi không thể cạnh tranh được.

Hơn nữa, hiện tại đã có nhiều thương hiệu kim cương lớn đổ bộ vào Việt Nam. Jemmia là thương hiệu Việt, ở đất nước 4.000 năm văn hiến, có nhiều câu chuyện lịch sử nên muốn truyền tải vào từng sản phẩm. Kim cương là vua của các loại đá quý, để kết hợp vào câu chuyện văn hóa Việt là điều tuyệt vời, thú vị.

- Từ khi nào Jemmia có định hướng như vậy?

- Từ khi bắt đầu kinh doanh kim cương và hiểu về thị trường, tôi cùng các cộng sự đã xác định rõ con đường phát triển của mình, dựa trên vẻ đẹp và sức mạnh của văn hóa. Định hướng này càng được khẳng định khi Jemmia vinh dự nhận danh hiệu “Thương hiệu kim cương bản sắc Việt, định vị giá trị toàn cầu” từ UNESCO. Đây là niềm vinh hạnh lớn lao, tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong hành trình chinh phục thị trường thế giới.

- Các nghệ nhân của Jemmia đã đưa bản sắc văn hóa Việt vào BST kim cương thế nào?

- Việc người trẻ tham gia vào lĩnh vực văn hóa là một thách thức lớn, bởi có rất nhiều điều cần tìm hiểu sâu sắc. Tôi đã có hai năm lui tới Hà Nội, gặp gỡ nhà văn, nhà sử học, nhà văn hóa Hoàng Quốc Hải, nghệ nhân Hoàng Anh Sướng để tìm hiểu về trà, nghệ nhân Trần Tước để khám phá gốm sứ, và họa sĩ Lưu Bảo Trung để tìm hiểu về tranh.

Chúng tôi không chỉ đến để chiêm ngưỡng tận mắt những bằng chứng lịch sử mà còn để cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam.

Nhưng chắc chắn, đó chỉ là bước đầu. Sau đó, chúng tôi truyền tải những ý tưởng này cho các đạo diễn hình ảnh (art director) để họ tiếp xúc với những chất liệu văn hóa phong phú và tiếp biến vào sản phẩm kim hoàn. Việc kết hợp kim cương vào văn hóa dễ nhưng thành thực rất khó.

Không những thế, sứ mệnh của Jemmia là giúp khách hàng tích lũy tài sản một cách bình an, may mắn và hạnh phúc. Chúng tôi hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ. Việc xây dựng trà thất cũng là một trong những chủ đích của chúng tôi trong việc thực hiện sứ mệnh và định hướng của mình. Khách hàng khi bước vào phòng trà như được bước vào chốn bình an, thoải mái uống ngụm trà là chọn được trang sức kim cương tiêu chuẩn cao và phù hợp nhất.

Và như tôi chia sẻ, phòng trà của chúng tôi cũng lấy cảm hứng từ văn hóa Việt và được thực hiện bởi nghệ nhân Việt bằng phương pháp thủ công cổ, chúng tôi bước đầu thành công trong việc kết hợp, lan tỏa bản sắc văn hóa trong sản phẩm, dịch vụ. Đây là sự khác biệt hoàn toàn so với những thương hiệu kim cương trên thị trường hiện nay.

Chúng tôi thực sự mong muốn được am hiểu và kết nối văn hóa của những thế hệ trước vào chất liệu, công nghệ của thế hệ hiện tại. Từ đó tiếp biến vẻ đẹp bản sắc dân tộc vào trang sức kim cương cao cấp, để mỗi sản phẩm của Jemmia không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn tỏa sáng với đẳng cấp của bản sắc Việt Nam.

- Khách hàng đón nhận những sản phẩm Jemmia mang bản sắc văn hóa Việt Nam thế nào?

- Mỗi bộ sưu tập, đặc biệt là các sản phẩm độc bản đều được mang đi triển lãm ở quốc tế và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Từ góc nhìn của bạn bè thế giới, họ đánh giá cao tiêu chuẩn kim cương cũng như kỹ thuật của các nghệ nhân kim hoàn Việt Nam. Hơn nữa, khi hiểu thêm về những câu chuyện bản sắc Việt Nam được thổi hồn vào các sản phẩm, họ càng cảm thấy ấn tượng và yêu thích hơn.

Thông qua những BST trang sức lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa như thế, gần như chúng tôi luôn được đón nhận, ủng hộ và yêu thương bởi cả những khách hàng mới lẫn khách hàng thân thiết. Qua đó, phần nào chúng tôi cũng lan tỏa được lòng tự hào dân tộc và tiếp tục được yêu mến nhiều hơn.

Gần như chúng tôi ra BST tập nào liên quan đến văn hóa đều được đón nhận. Có nhiều khách kiều bào ngay lập tức chốt đơn khi thấy BST Hoa sen. Họ nói nhìn vào nhớ đến Việt Nam, nhớ quê hương. Hoa sen chưa được công nhận chính thức là quốc hoa nhưng nhiều người đã xem đây là quốc hoa và đây cũng là hoa trong đạo Phật.

Ở trong nước, khách vào họ chỉ nói một câu: “Nếu tôi mang bộ trang sức này kết hợp với áo dài thì hôm đó tôi sẽ là người đẹp nhất, nổi bật nhất”.

Sự tỉ mỉ, khắt khe khiến bạn bè quốc tế trầm trồ

- Chuyến công tác của nhà Jemmia đến các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) có gì để kể, thưa ông?

- Chuyến công tác vào cuối tháng 9 tại Dubai là sự kiện sau chuyến thăm Việt Nam của ngài Ahmed Bin Sulayem, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) - khu vực thương mại tự do số 1 thế giới, là một trong những doanh nhân hàng đầu Trung Đông và là Chủ tịch Sàn giao dịch Kim cương Dubai (DDE).

Ngài có lời mời tôi và các cộng sự qua Dubai để tham quan DMCC và xúc tiến gia nhập DMCC và DDE. Chuyến thăm đó chúng tôi gặp gỡ đại sứ quán và chia sẻ về những gì Jemmia đã, đang và sẽ làm. Họ mời chúng tôi dự Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa - Xã hội - Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức tại Abu Dhabi vào 30/9.

Chúng tôi mang theo những BST tinh tuyển nhất của Jemmia cùng 10 bức tranh sơn mài, 100 bánh trà để tặng cho ngài đại sứ và các khách quý. Thêm vào đó là long bào, phụng bào triều Nguyễn để bạn bè quốc tế biết đến cổ phục Việt Nam trong một thời kỳ lịch sử. Tổng cộng chúng tôi mang theo 500 kg hành lý qua Dubai phục vụ trưng bày triển lãm. Có thể cường điệu nhưng bạn bè quốc tế trầm trồ, thích thú, chụp hình rất nhiều.

Ngoài ra, chúng tôi tặng trà Mạn Hảo - trà dành cho vua, chúa thời xưa, hái từ cây Shan Tuyết cổ thụ hơn 300 năm tuổi. Họ rất “chill” khi uống trà Việt.

Đặc biệt là 12 bộ trang sức do tôi trực tiếp giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Có hai điều họ đánh giá cao đó là ngôn ngữ quốc tế thông qua tiêu chuẩn kim cương và văn hóa Việt, câu chuyện tôn lên khí chất của người phụ nữ Việt. Mỗi bộ sưu tập đều có câu chuyện. Thêm nữa, họ trầm trồ khi người Việt chế tác được những tác phẩm cầu kỳ như vậy cũng như tiêu chuẩn kim cương của chúng tôi cao, khắt khe, ngang với những tập đoàn lớn trên thế giới.

- Mang 12 BST kim cương sang UAE, quá trình vận chuyển, bảo hành thế nào để an toàn mà vẫn đảm bảo chất lượng?

- Chúng tôi đi theo lời mời của ngài đại sứ quán nên sẽ có công hàm. Họ gửi cho hai bên Việt Nam và UAE để chúng tôi thuận tiện trong việc vận chuyển. Ban lãnh đạo của Jemmia trực tiếp vận chuyển, bưng bê. Vì để tôn vinh văn hóa Việt, chúng tôi sẵn sàng xắn tay vào làm, không vấn đề gì, miễn mọi thứ suôn sẻ.

- Để ra mắt được BST, ông khắt khe như thế nào về tiêu chuẩn, nghệ nhân?

- 100% kim cương Jemmia được nhập khẩu chính ngạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế của nhà nước, đó là một trong những điểm mạnh nhất của của chúng tôi trên thị trường, giúp khách hàng tích trữ, đảm bảo tài sản một cách bình an, hạnh phúc và may mắn.

Chúng tôi có những cuộc trao đổi với những công ty kim cương nước ngoài và nhận ra tiêu chuẩn của mình cao ngang ngửa các tập đoàn lớn trên thế giới, về màu nước, độ tinh khiết, giác cắt, trọng lượng.

Về nghệ nhân, chúng tôi có một art director là anh Phạm Tiến Vũ - người sáng tạo và đam mê sáng tạo. Anh là tác giả của 12 BST tinh túy nhất đem trưng bày ở UAE.

- Có nhiều BST kim cương kết hợp văn hóa nhanh chóng được bán hết, ông có áp lực khi khi phải đưa những ý tưởng tương tự cho các sản phẩm trong tương lai?

- Chúng tôi không áp lực vì đất nước ta có 4.000 năm văn hiến. Chúng ta không thiếu câu chuyện để kể, quan trọng là chọn câu chuyện nào để tôn vinh được những giá trị.

Gần đây nhất chúng tôi vừa cho ra mắt BST Vũ khúc Thiên Phượng, là một tuyệt tác trang sức nằm trong chủ đề Ký ức Hoàng gia. Đây là một tác phẩm được lấy cảm hứng từ hình ảnh Phượng Hoàng trong họa tiết Song Phụng Thọ trên bức bình phong tiền án tại Cung Trường Sanh thuộc Kinh thành Huế - Việt Nam.

Tác phẩm là sự kết hợp tinh tế của nghệ thuật thiết kế mang đậm màu sắc văn hóa và kỹ thuật chế tác hiện đại, không chỉ tôn lên nét đẹp vĩnh cửu của Phượng Hoàng mà còn khắc họa vẻ đẹp cao quý, đầy sức mạnh và bản lĩnh, khí chất của người phụ nữ Việt Nam tài hoa, vừa độc lập, tự tin, đạt nhiều thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp, vừa là điểm tựa vững chắc cho gia đình và không ngừng cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Jemmia mơ mộng nhưng rất rõ ràng

- Là người lãnh đạo, ông học hỏi, quan sát và du nhập được điều gì để phát triển Jemmia?

- Mỗi chuyến đi quốc tế, ban lãnh đạo chúng tôi đều ngồi lại xem đã “cầm” được gì đem về Việt Nam để phát triển, tiếp biến. Vài tháng qua, chúng tôi đã gặp chủ tịch DMCC. Điều quan trọng nhất chúng tôi thấy được là tương lai, tôi mong muốn Việt Nam sau này sẽ hùng cường, mạnh mẽ, phồn hoa như Dubai.

- Tham vọng lớn nhưng không hề dễ dàng làm được. Liệu có đúng không khi nói doanh nghiệp cũng cần có sự mơ mộng, lãng mạn?

- Chúng tôi mong muốn được trở thành thương hiệu được yêu thích trên toàn cầu và đang đặt nền móng ở Dubai - nơi xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Ban lãnh đạo của Jemmia có mơ mộng nhưng rất rõ ràng. Chúng tôi có lộ trình, từng bước thực hiện mục tiêu đó.

- Ông nhận định ra sao về tầm vóc của Jemmia hiện tại?

- Về mặt truyền thông, chúng tôi có những kênh social media để giúp mọi người hiểu về ngành kim cương, đến nay đã đạt 1.1 triệu follow trên TikTok và hơn 500.000 lượt đăng ký và tổng khoảng 1 tỷ lượt view mỗi năm trên YouTube. Từ đó khách hàng có thể chọn được sản phẩm tiêu chuẩn cao.

Không chỉ vậy, vừa qua, chúng tôi đã khai trương cửa hàng ở Cần Thơ - chi nhánh hoành tráng, thể hiện tâm huyết của Jemmia. Chương trình cũng quy tụ nhiều khách mời đặc biệt và rất được khách hàng đón nhận, đặc biệt là khách hàng tại vùng đất Tây Đô. Xa hơn, chúng tôi mở rộng ra toàn quốc, lộ trình trong 5 năm tới.

Ngày 11/11 tại Dubai sẽ diễn ra Hội nghị Kim cương, quy tụ những tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Jemmia có vinh dự là doanh nghiệp kim cương đầu tiên và duy nhất trong lịch sử ngành kim hoàn Việt Nam được phép tài trợ. Để được tham gia và được phép tài trợ đều phải là những tập đoàn hàng đầu thế giới và chúng tôi vinh dự có được cơ hội này. Đây là cột mốc lịch sử của Jemmia để đánh dấu chặng mới trên hành trình phát triển.

Chiến lược phát triển thương hiệu kết hợp bảo tồn văn hóa

- Mục đích của Jemmia cho các buổi đấu giá kim cương?

- Các buổi đấu giá được tổ chức như một phần của các chương trình từ thiện, nhằm quyên góp cho các tổ chức và chương trình xã hội.

Jemmia đã tổ chức 3 phiên đấu giá kim cương mã số cạnh đẹp. Mỗi một viên kim cương sẽ có một mã số cạnh độc nhất, phải dùng máy chuyên dụng phóng lên mới xác định nguồn gốc, thông số và chất lượng của từng viên. Chúng tôi chỉ chọn lọc và nhập khẩu 2% kim cương trên thế giới đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Lợi nhuận từ các đợt đấu giá được dùng cho các chương trình từ thiện, như dự án "Tết ấm vùng cao" tại Lai Châu.

- Chiến lược phát triển thương hiệu của Jemmia là gì?

- Chúng tôi xác định mình là thế hệ doanh nhân trẻ, tiếp nối truyền thống của cha ông. Chúng tôi tiếp tục cho ra mắt những bộ sưu tập mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và đăng ký sở hữu trí tuệ độc quyền để gửi gắm đến tất cả mọi người.

Công ty có kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, với mỗi showroom sẽ được thiết kế kèm theo một phòng trà, nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam. Tất cả nhân viên sẽ được đào tạo bài bản và được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp của bản sắc thông qua những bộ sưu tập.

Đây sẽ là nền tảng giúp Jemmia lan tỏa vẻ đẹp văn hóa đến khắp nơi trong và ngoài nước.

- Nguyên tắc của Jemmia khi phát triển thương hiệu?

- Công ty cam kết tuân thủ 6 nguyên tắc trong "Hành trình kim cương", bao gồm: đạo đức, cam kết trách nhiệm pháp lý, chắt lọc tinh hoa, xác minh chất lượng, sáng tạo tuyệt tác và lưu trữ giá trị.

Tôi sẽ là người kéo khách hàng đến nhưng 6 giá trị “Hành trình kim cương” mới là nội lực của doanh nghiệp, đây mới là điều khiến khách hàng “chốt” sản phẩm.

- Có nhiều doanh nghiệp nước ngoài có những cách thức kinh doanh sản phẩm kết hợp bảo tồn văn hóa bằng cách mở triển lãm, bảo tàng... Jemmia có kế hoạch gì cho riêng mình?

- Trong chiến lược phát triển mở rộng thị trường, chúng tôi luôn chú trọng đến việc chọn vị trí có thể dành riêng một tầng của showroom cho việc triển lãm, vì đây là nơi chúng tôi tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam. Văn hóa là nguồn cội; những gì cần phát triển thì hãy phát triển, còn những gì cần bảo tồn thì phải bảo tồn một cách bền bỉ.