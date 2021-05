Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, trao khen thưởng cho tài xế taxi bắt đối tượng truy nã

TPO - Chiều 18/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, và Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho lái xe taxi có hành động dũng cảm.

Theo đó, thừa ủy quyền của đồng chí Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến Bệnh viện Quân y 103, trao Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố cho ông Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) vì đã có hành động dũng cảm, tham gia bắt giữ đối tượng trốn quyết định truy nã về tội “Giết người”.

Tại phòng điều trị, Giám đốc công an thành phố chuyển lời thăm hỏi, động viên của Chủ tịch UBND thành phố đến ông Minh. Trung tướng Nguyễn Hải Trung chia sẻ, mong muốn nam tài xế taxi cố gắng điều trị, sớm bình phục, tiếp tục trở lại nhịp sống lao động đời thường, có thêm nhiều việc tốt cho xã hội.

Ông Nguyễn Trần Minh cho biết hết sức vinh dự khi được Giám đốc công an thành phố đến tận giường bệnh thăm hỏi và trao Thư khen, Giấy khen.

Sau hai ngày được điều trị tích cực, đến thời điểm này, sức khỏe của ông Minh đã tiến triển tích cực, dần bình phục.

Như tin đã đưa, khoảng 14h30 ngày 16/5, ông Minh chở đối tượng Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú tại Thanh Hoá) đi từ khu vực cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa.

Đến 16h, xe đi đến đường Cenco 5, ông Minh nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên dừng xe không đồng ý đi nữa. Đồng thời gọi điện cho vợ nói đang chở khách nhưng họ không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ.

Bất ngờ, đối tượng Sáu dùng dao bầu mang theo đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm, ông Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu trên đường. Sau khi hô hoán bị cướp người dân chạy tới hỗ trợ khống chế đối tượng, báo cho Công an xã Cự Khê.

Tại cơ quan Công an, Sáu khai nhận, do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, Sáu nghi ngờ ông Minh báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm nạn nhân.

Ngày 18/5, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cũng gửi khen ngợi tài xế taxi Nguyễn Trần Minh đã dũng cảm bắt cướp có vũ khí. Thứ trưởng Bộ Công an chúc anh Minh sớm bình phục, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và mong anh tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, làm nhiều việc tốt hơn nữa, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự. Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Trần Minh; tổ chức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng và thay mặt lãnh đạo Bộ trao thưởng đối với anh Nguyễn Trần Minh.