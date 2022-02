Giám đốc CDC tỉnh TT-Huế: Bị bắt có liên quan vụ Việt Á?

TP - Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh TT-Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với giám đốc và kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh TT-Huế do vi phạm quy định về đấu thầu. Bước đầu, việc khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này được thông tin là “chưa liên quan đến vụ Công ty Việt Á”.

Gây hậu quả nghiêm trọng do vụ lợi Trong ngày 20/2, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, liên quan vụ việc vi phạm pháp luật về đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch xảy ra tại CDC tỉnh TT-Huế, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. Hai đối tượng đã bị công an bắt giữ là Hoàng Văn Đức (sinh năm 1970, trú tại phường Vĩ Dạ, TP Huế; Giám đốc CDC TT-Huế) và Hà Thúc Nhật (sinh năm 1983, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, TT-Huế; Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán CDC TT-Huế). Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng công an phát hiện đối tượng Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật do vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Khám xét tại nhà ở và nơi làm việc của hai đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, tiền mặt liên quan đến vụ án. Hành vi của hai đối tượng Đức, Nhật đã vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự. Từ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng Đức và Nhật về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Quyết định này đã được Viện KSND đồng cấp phê duyệt. Trước đó, theo cơ quan chức năng, TT-Huế là một trong những địa bàn có liên quan đến vụ Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) mua bán kit xét nghiệm COVID-19. Sau khi giám đốc và kế toán trưởng CDC TT-Huế bị bắt, các thông tin trên mạng xã hội cho rằng, hai ông Đức và Nhật liên quan đến vi phạm của Công ty Việt Á. Về việc này, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, việc khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng kể trên là do liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; vi phạm quy định đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế… chứ chưa có liên quan đến vụ Công ty Việt Á. Tuy nhiên, vụ án hiện tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng điều tra, làm rõ. Liên quan việc Giám đốc CDC TT-Huế Hoàng Văn Đức bị bắt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Phan Ngọc Thọ cho hay, đã chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế tiến hành các thủ tục, phối hợp với Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ chức vụ về mặt đảng với ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật theo quy định. Trước mắt, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo Sở Y tế xem xét, bố trí cán bộ phù hợp quản lý CDC TT-Huế trong giai đoạn hiện nay; nhằm đảm bảo ổn định hoạt động, cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Từng khẳng định không có tiêu cực Vào giữa tháng 12/2021, công an tiến hành khám xét nhiều địa điểm thuộc các tỉnh, thành, trong đó có TT-Huế liên quan vụ Công ty Việt Á thổi giá kit xét nghiệm. Thời điểm đó, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC TT-Huế, từng khẳng định việc khám xét không liên quan đến cơ quan họ. Ông Đức thông tin với phóng viên rằng, thời điểm CDC TT-Huế mua sản phẩm của Công ty Việt Á bắt đầu từ đầu năm 2020. Không chỉ sản phẩm của doanh nghiệp này, CDC TT-Huế còn mua thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch của nhiều doanh nghiệp khác, mua theo nhiều đợt. Tùy theo từng đợt mời thầu, Công ty Việt Á có thể dự thầu cung ứng thiết bị, hoặc không. "Việc công an tổ chức khám xét tại TT-Huế về sai phạm của Công ty Việt Á là khám xét trong hệ thống công ty con của họ, không liên quan đến CDC TT-Huế. Trung tâm chỉ tham gia hỗ trợ thông tin phục vụ công tác điều tra của công an mà thôi. Chúng tôi tuyệt đối không liên quan đến sai phạm của Công ty Việt Á. Hồ sơ đấu thầu, mở thầu của chúng tôi được tiến hành minh bạch. Không có chuyện chúng tôi được trích phần trăm hoa hồng khi mua sản phẩm của họ", ông Đức từng khẳng định. Người đứng đầu CDC TT-Huế từng cho biết, đơn vị lấy mức giá công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch. Quá trình đấu, giá trúng thầu thấp hơn mức công bố của Bộ Y tế. Đơn vị chỉ mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, không mua các sản phẩm khác. Do mua theo các thời điểm khác nhau, nên giá cả có sự thay đổi. "Tôi khẳng định CDC TT-Huế không có tiêu cực, khuất tất, vi phạm trong việc mua sản phẩm của Công ty Việt Á. Đơn vị chúng tôi không liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật của lãnh đạo doanh nghiệp này. Trước đó, khi nhận thông báo về mời thầu của CDC TT-Huế, Công ty Việt Á tham gia dự thầu bình đẳng như những doanh nghiệp khác. Họ đủ năng lực đáp ứng thì dự thầu và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu. Đơn vị chúng tôi đối xử với Công ty Việt Á bình thường như với những doanh nghiệp đối tác khác", ông Đức từng cho biết.

Ngọc Văn