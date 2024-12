Giảm 22kg, chàng trai 23 tuổi lấy lại cuộc sống khỏe mạnh

Anh Vinh 23 tuổi, cân nặng 106kg, tìm đến Trung tâm Giảm cân Tâm Anh và giảm thành công tới 22kg, thu gọn vóc dáng, đẩy lùi loạt bệnh nguy hiểm.

Mối tình đầu 5 năm kết thúc, đúng thời điểm công việc không ổn định khiến Vinh sốc nặng. Anh từng rất chăm chút ngoại hình, yêu thể thao nhưng dần bỏ mặc bản thân, “thả cửa” với thức ăn nhanh và nước ngọt. Trong 1 năm, anh tăng từ 70kg lên 106kg. Ở tuổi 23, hai đầu gối anh đau nhức, không thể leo cầu thang, thường xuyên mỏi vai gáy.

“Lúc bi quan và cô đơn nhất, tôi nhận thấy bản thân mình phải tự đứng lên làm lại cuộc đời”, Vinh kể.

Đầu tiên, Vinh áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắt khe, loại bỏ hoàn toàn tinh bột trong thực đơn hàng ngày, nhịn ăn gián đoạn và sử dụng thực phẩm chức năng…

Nhịn ăn tại nhà không có bác sĩ theo dõi nên anh luôn mệt mỏi, không thể tập trung làm việc và không giảm cân hiệu quả. Thất vọng, anh lại đau khổ và tự trách bản thân. Sau quá trình tìm hiểu, anh tìm đến Trung tâm Giảm cân Tâm Anh.

Giảm cân hiệu quả và an toàn

Kết quả xét nghiệm và phân tích thành phần mỡ, lượng cơ, tỷ lệ nước… cho thấy anh Vinh béo phì độ 3 với chỉ số BMI 42 kg/m2, rối loạn mỡ máu, tiền tiểu đường, gan nhiễm mỡ độ 3. Bệnh béo phì gây đau nhức khớp gối khiến anh đi lại khó khăn. Sau 10 tháng điều trị, anh giảm 22 kg, béo phì từ độ 3 về độ 1, không còn gan nhiễm mỡ, ngăn ngừa biến chứng lên tim, phổi, ngăn vô sinh, trầm cảm…

“Chỉ có giảm cân đúng cách mới có thể bảo vệ sức khỏe lâu dài”, anh Vinh chia sẻ. Liệu trình 3 tháng tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh chỉ chưa tới 25 triệu đồng, đã bao gồm cả xét nghiệm chuyên sâu tầm soát bệnh thận, tim mạch, tiểu đường… Với quyết tâm cao độ, anh đặt mục tiêu giảm xuống còn 70kg trong vòng 4 tháng tới.

Anh Vinh là một trong số hàng trăm bạn trẻ đến giảm cân, giảm mỡ toàn thân, giảm mỡ nội tạng mỗi ngày tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe khi còn quá trẻ.

Giảm cân chuẩn y khoa để bảo vệ sức khỏe tương lai

Tuổi thọ trung bình của người Việt là 73 nhưng sống không chất lượng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thống kê, trong 10 quốc gia Đông Nam Á, tuổi thọ nam giới Việt Nam đứng thứ 5 và tuổi thọ phụ nữ Việt Nam đứng thứ hai. Tuy nhiên số năm sống có bệnh tật lại cao so với các nước.

Người cao tuổi Việt Nam trung bình phải chịu đến 14 năm bệnh tật, mắc khoảng 3-6 bệnh nền, như rối loạn chuyển hóa, xương khớp, tim mạch, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, tăng huyết áp, đái tháo đường… Điều này cho thấy ở người trẻ thừa cân, béo phì càng phải sớm giảm cân vì đây là căn nguyên liên quan đến 200 bệnh khác nhau.

Tiến sĩ bác sĩ Lê Bá Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, cho biết người béo phì có chỉ số cơ thể BMI trên 30kg/m2 đối diện một hoặc nhiều nguy cơ cùng lúc như viêm khớp gối, tăng huyết áp, ngưng thở khi ngủ, triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD), gan nhiễm mỡ không do rượu, nhồi máu cơ tim, đái tháo đường, trầm cảm nặng, hội chứng buồng trứng đa nang, thiếu máu cục bộ, suy tim sung huyết, đột quỵ, tăng nguy cơ ung thư…

“Giảm cân là phương pháp cốt lõi để điều trị béo phì, cải thiện vóc dáng và đẩy lùi các bệnh liên quan”, bác sĩ Ngọc khẳng định.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, cho biết người thừa cân, béo phì chỉ cần giảm 5% cân nặng sẽ cải thiện được tình trạng cao huyết áp, tăng đường huyết. Còn giảm 5%-10% cân nặng giúp điều trị gan nhiễm mỡ không do rượu, hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn lipid máu và phòng ngừa tiểu đường tuýp 2.

Và khi giảm được 10%-15% cân nặng sẽ giảm nguy cơ bệnh tim mạch (CVD), són tiểu, trào ngược dạ dày thực quản, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, viêm xương khớp, viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Giảm trên 15% cân nặng giúp giảm tiểu đường tuýp 2, suy tim phân suất tống máu bảo tồn và tỷ lệ tử vong do các bệnh tim mạch.

Các bác sĩ khuyến cáo tự giảm cân tại nhà nếu không an toàn có thể gây thêm bệnh mới hoặc khiến các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, suy tim, suy thận… nặng hơn.

Điều trị thừa cân, béo phì cần được khám, thực hiện xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác, giúp lên kế hoạch giảm cân toàn diện từ nội khoa, chế độ ăn uống, vận động, tâm lý, sử dụng công nghệ máy móc hiện đại.

Tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh, người thừa cân, béo phì được sử dụng các phác đồ chuẩn y khoa, đa dạng thuốc được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) công nhận toàn cầu, Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Thuốc giúp cơ thể tự điều chỉnh hành vi ăn uống hợp lý, kết hợp vận động theo nhu cầu và thể trạng, phù hợp với người bận rộn, người khó giảm cân, không cần ăn kiêng kham khổ.

Nếu khách hàng cần tư vấn về liệu trình giảm cân, giảm mỡ lâu năm có thể liên hệ đến hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 093.180.6858 (TP.HCM) hoặc 024.3872.3872 (Hà Nội) để gặp các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành.