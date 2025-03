Giải thưởng HR Asia Awards chính thức mở đề cử cho doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2025

Giải thưởng về nhân sự hàng đầu châu Á đã quay trở lại, năm nay, HR Asia Awards tìm kiếm và vinh danh những tổ chức xuất sắc trong việc xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ.

Giải thưởng HR Asia Awards – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á (HRAA) chính thức khởi động tại Việt Nam - tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ. Với chủ đề năm 2025 “Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ”, giải thưởng ghi nhận những tổ chức đã thể hiện khả năng xuất sắc trong việc thích ứng và quản lý sự khác biệt thế hệ, cũng như khai thác tối đa sức mạnh từ tập thể đa dạng. Hiện tại, cổng đề cử HRAA đã được mở cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến đổi về cơ cấu nhân khẩu học, việc xây dựng sự gắn kết giữa các thế hệ trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với doanh nghiệp. Chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của sự kết nối và hợp tác đa thế hệ trong tổ chức. Khi tận dụng tối đa sức mạnh của một tập thể đa dạng, doanh nghiệp không chỉ thu hẹp khoảng cách về kỹ năng mà còn thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các thế hệ, qua đó hình thành một lực lượng lao động vững vàng, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Năm nay, HR Asia Awards tiếp tục vinh danh những doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ, nơi sự gắn kết và hòa hợp giữa các thế hệ được đặt lên hàng đầu. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực của tổ chức trong việc nâng cao trải nghiệm làm việc mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói nhân viên – yếu tố cốt lõi trong việc định hình văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Tiêu chí đánh giá và các hạng mục giải thưởng HRAA

Các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng HR Asia Awards 2025 sẽ trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm nghiên cứu độc lập về uy tín và môi trường làm việc, tham gia khảo sát dựa trên Mô hình Đánh giá Sự gắn kết tổng thể của nhân viên (T.E.A.M) và phỏng vấn trực tiếp giữa Ban lãnh đạo công ty cùng đội ngũ chuyên gia. Các tiêu chí đánh giá được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu bởi đội ngũ HR Asia, nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong việc lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất.

Ngoài hạng mục chính "Best Companies to Work for in Asia" (Nơi làm việc tốt nhất châu Á), Giải thưởng HR Asia còn vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc thông qua các hạng mục đặc biệt:

● HR Asia - Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Awards - Chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập nổi bật

● HR Asia - Sustainable Workplace Awards - Môi Trường Làm Việc Bền Vững

● HR Asia - Tech Empowerment Awards - Dẫn đầu công nghệ

● HR Asia - Most Caring Company Awards - Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời

Năm 2024, tại Việt Nam có 704 doanh nghiệp tham gia đề cử cho giải thưởng HR Asia - Best Companies to work for in Asia, trong đó, 130 doanh nghiệp đã xuất sắc nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024 tại Việt Nam. Danh sách tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình và cách thức đăng ký tham gia đề cử HRAA năm 2025, doanh nghiệp vui lòng truy cập trang web: https://hr.asia/awards/ hoặc liên hệ số điện thoại: 0976 487 987 (Ms. Hằng Lương), email: hr.asia.awards@snowball.asia.