Giải pháp mới hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ

Cung cấp đủ nước cho cơ thể hàng ngày luôn là vấn đề quan trọng để đảm bảo sức khỏe và duy trì sức sống cho làn da được mịn màng, tươi trẻ. Nước “tưới mát” cho tất cả các cơ quan trong cơ thể do vậy thiếu nước đồng nghĩa với việc rất nhiều chức năng trong cơ thể bị ảnh hưởng và gặp rắc rối.

Tương tự như vậy, khi hệ thống “cấp nước” của cơ quan sinh dục “lên tiếng” sẽ tác động không nhỏ đến cơ chế sản sinh dịch nhờn gây ra tình trạng khô rát và nhiều hệ lụy tới cuộc sống.

Viêm âm đạo, giảm nhu cầu quan hệ cũng như các nhu cầu sinh lý nữ thay đổi chính là những phiền toái của sự “khô hạn” hay gặp ở phụ nữ ngoài 30.Khô âm đạo không chỉ đẩy bạn đời của bạn đi xa, đe dọa tới hạnh phúc gia đình mà còn có thể là nguyên nhân gây viêm nhiễm, nấm ngứa, lãnh cảm, chán yêu và có thể dẫn đến những bệnh lý khác.

Nguyên nhân thì có thể nhiều, nhưng phổ biến nhất của tình trạng này có thể do thay đổi nội tiết tố, do đang trong giai đoạn mang thai hoặc cho con bú, hay bước vào độ tuổi mãn kinh. Stress tưởng chừng vô can nhưng lại là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm nội tiết tố nữ. Một nguyên nhân nữa cũng khá nhạy cảm đó là việc sử dụng nước hoa hoặc một số sản phẩm tạo mùi cho “vùng ấy”, điều này có thể làm thay đổi lượng vi khuẩn và gây nên “hạn hán” kéo dài. Do vậy thực hiện các biện pháp giúp giảm thiểu stress không những mang lại một đời sống tinh thần khỏe mạnh mà còn khắc phục hiệu quả tình trạng khô hạn.

Có thể thấy, những từ khóa về lãnh cảm, điều trị khô hạn, khắc phục chán yêu, tăng vòng 1, bổ sung nội tiết tố… xuất hiện với mật độ dày đặc khi tìm kiếm trên google, đã thể hiện rõ nhu cầu cũng như tầm quan trọng của chúng. Có cung ắt có cầu, các sản phẩm bổ sung nội tiết tố cũng ngày càng nhiều. Việc "cấp nước cho vùng hạn" là rất cấp thiết! Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ vẫn không dễ dàng để tìm kiếm một sản phẩm cao cấp, hiệu quả và đủ pháp lý.

Theo các chuyên gia: Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, khoa học, như uống từ 6-8 ly nước mỗi ngày sẽ giúp giữ các mô ẩm ướt, bao gồm cả bộ phận sinh dục. Lượng nước cung cấp đủ cho cơ thể sẽ làm giảm tình trạng khô rát khó chịu cho “cô bé”; thì việc kết hợp thêm sản phẩm hỗ trợ và cải thiện tình trạng này là điều cần thiết.

Với mong muốn xây dựng bền vững một dòng sản phẩm chất lượng xứng tầm và đủ tin tưởng cho phụ nữ Việt, trên thị trường đã xuất hiện TPBVSK Đệ Nhất Trường Xuân với sự kết tinh hoàn hảo giữa 2 loài thảo dược quý Kacip Fatimah và củ sâm Maca đỏ cùng với hơn 10 loại thảo dược quý khác như sâm tố nữ, ích mẫu, đương quy, thục địa... giúp cải thiện nội tiết tố và chăm sóc, phục hồi sức khỏe của chị em từ sâu bên trong. Labisia pumila (LP, L. pumila) (người Malaysia gọi là Kacip Fatimah) – loại thảo dược được mệnh danh là “thuốc hồi xuân” có tác dụng chống oxy hóa, bổ sung thiếu hụt estrogen, suy giảm miễn dịch, tăng cường tổng hợp collagen, chống viêm và đặc biệt là tác dụng co cơ âm đạo, là một liệu pháp tiềm năng để thay thế hormon sinh dục nữ sau mãn kinh.

Đặc biệt thành phần Maca có trong sản phẩm rất giàu đạm, đặc biệt là các axit amin, các vitamin, chất khoáng, tinh bột, axit béo và các hoạt chất sinh học nên có tác dụng tăng thêm sức mạnh, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng không gây béo phì. Maca bổ sung Methionine có tác dụng ức chế thành Histamine sớm từ Histidine, do đó chống được xuất tinh sớm. Maca giàu các Vitamin C, Niacine, B2, B6, các Sterols, chất khoáng: Zn, Mn, Fe, Cu, Ca và axit béo không no có tác dụng chống gốc tự do, làm giảm quá trình oxy hóa...

Với quy trình nhập khẩu chính ngạch và được Bộ Y tế cấp phép, phụ nữ Việt được bảo vệ trong quá trình tiêu dùng. Hiện nay TPBVSK Đệ Nhất Trường Xuân đã có mặt tại các bệnh viện lớn và nhà thuốc trên toàn quốc.