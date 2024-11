Giải cứu bé sơ sinh khỏi nhóm buôn người

TPO - Ngày 13/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, triệt phá thành công một đường dây buôn bán người và giải cứu một bé trai sơ sinh khỏi tay các đối tượng buôn người.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện một nhóm đối tượng tham gia vào đường dây mua bán người dưới 16 tuổi tại TP Hòa Bình. Các đối tượng trong nhóm này bao gồm: Nguyễn Lê Thanh Tâm (SN 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh), Dương Thị Hoài Vân (SN 1991, trú tại tỉnh Gia Lai), và Dương Thị Thảo Sương (SN 1991, trú tại TP HCM).

Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã thuê hai phòng nghỉ tại khách sạn Bình Anh 2, thuộc phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, để thực hiện hành vi phạm tội. Từ đây, các đối tượng liên tục đến thăm một người phụ nữ mới sinh con, chị B.T.T. (SN 1989), tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Các đối tượng thường xuyên trao đổi với chị T. về việc mua bán trẻ sơ sinh.

Sau một thời gian theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng này đang thực hiện hành vi buôn bán bé trai sơ sinh dưới 16 tuổi là con của chị T. Ngay lập tức, công an đã giải cứu an toàn cháu bé và bắt giữ các đối tượng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã di lý các đối tượng buôn bán người về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.