Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản 2024 thành công tốt đẹp

Chiều 15/12, tại Sân bóng đá khu Trung tâm thành phố mới Bình Dương (thành phố Thủ Dầu Một) diễn ra Lễ bế mạc và trao thưởng Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ VI năm 2024, giải đấu là điển hình về sự thành công trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản nói chung, giữa Becamex IDC, Tokyu Group và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản nói riêng.

Đến dự Lễ Bế mạc và trao thưởng có ông Furudate Seiki - Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex; ông Bùi Hữu Toàn - Giám Đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; ông Vũ Đức Thành - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương; ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; ông Võ Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Thanh Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC; bà Trần Thị Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC; ông Oh Dongkun - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Becamex Tokyu; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC, công ty Becamex - Tokyu; công ty Kawasaki Frontale; các doanh nghiệp tài trợ.

Lễ bế mạc và trao thưởng Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản năm 2024 được diễn ra ngay sau trận đấu cuối cùng rất hấp dẫn và chất lượng giữa đội All Star U13 Việt Nam và Liên quân All Star U13 Nhật Bản và Malaysia. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Đội All Star U13 Việt Nam với tỉ số 3-1.

Giải Bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản năm 2024, diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 15/12/2024 với sự tham dự của 12 đội bóng đá trẻ thuộc các địa phương, Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm: Becamex Bình Dương, Hà Nội, An Giang, Huế, Tp.HCM, Đồng Tháp; các đội đến từ Nhật Bản gồm: Kawasaki Frontale, Vegaltasendai, Shimizu Spulse, Yokohama FC, FC Tokyo và đội Felda Academy đến từ Malaysia.

Trải qua 4 ngày tranh tài gay cấn đầy kịch tính của các cầu thủ trẻ từ các nước, cùng sự tổ chức chuyên nghiệp, bài bản của chủ nhà Bình Dương cũng như sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo ngành Thể thao đối với giải đấu, kết quả Đội bóng đá thiếu niên U13 Becamex Bình Dương đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch Giải Bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản năm nay. Đội U13 FC Tokyo giành ngôi Á quân và đội U13 Hà Nội giành giải Ba.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản không chỉ là một sự kiện thể thao quan trọng nhằm mục đích phát triển và bồi dưỡng tài năng bóng đá trẻ ở cả hai quốc gia cũng như khu vực Đông Nam Á, đây còn là sự chủ động và định hướng tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu sắc và khăng khít hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Giải bóng đá Thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản là giải đấu nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế của tỉnh, sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong và ngoài tỉnh, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Nhật Bản và các nước trong khu vực.

Ngoài bóng đá, Thể thao Bình Dương còn có những bước tiến vượt bậc với nhiều hoạt động hợp tác quốc tế khác, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong khu vực và thế giới. Một trong những cột mốc quan trọng của thể thao Bình Dương là Giải Xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương với tên gọi "Tour of Biwase Vietnam". Từ năm 2025, giải đấu này sẽ chính thức gia nhập hệ thống thi đấu tính điểm UCI của Liên đoàn Xe đạp Thế giới; đây là bước đi đột phá trong chiến lược nâng tầm thể thao của Bình Dương, hứa hẹn thu hút các đội đua mạnh từ nhiều quốc gia đến tranh tài và tạo điều kiện để các vận động viên Việt Nam có cơ hội thi đấu ở sân chơi quốc tế.

Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản tại Bình Dương là một trong những sự kiện thể thao mẫu mực, điểm son trong hoạt động hợp tác quốc tế của Thể thao Bình Dương khi nơi đây liên tục tổ chức rất thành công nhiều sự kiện thể thao quốc tế uy tín. Từ giải xe đạp quốc tế cúp Biwase được tổ chức bài bản, liên tục 15 năm qua, được Liên đoàn Xe đạp Thế giới đưa vào hệ thống thi đấu tính điểm UCI đến Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương cũng được tổ chức rất chuyên nghiệp, liên tục gần 15 năm qua. Đây là những sự kiện thể thao quan trọng, khẳng định vị thế của Thể thao Bình Dương, đánh dấu bước ngoặc phát triển chiến lược của ngành trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè thế giới.