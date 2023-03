Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023: Than KSVN lần đầu đăng quang

Sau loạt sút luân lưu nghẹt thở, Than KSVN đã vượt qua Hà Nội I để giành chức vô địch Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023.

Trận chung kết của Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023 chiều 1/3 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Than KSVN. Do quá hiểu đối thủ, Hà Nội I không ngần ngại dâng cao đội hình với nhiều ngôi sao như Phạm Hải Yến, Vạn Sự, Thanh Nhã hay cầu thủ trẻ Vũ Thị Hoa.

Phút thứ 5, Thanh Nhã để lại dấu ấn khi cô đi bóng kĩ thuật và sút xa đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội I. Chỉ 2 phút sau, Hải Yến có pha tăng tốc và vượt qua 2 hậu vệ Than KSVN và tiền đạo sinh năm 1994 dễ dàng hạ gục Khổng Thị Hằng nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô.

Hai bàn thua chóng vánh không làm nản lòng các cô gái Than KSVN. Phút 27, Trúc Hương đi bóng dũng mãnh và phối hợp hay với Nguyễn Thị Vạn, tiền vệ sinh năm 1997 chuyền bóng thuận lợi để Hà Thị Nhài dứt điểm ấn tượng từ ngoài vòng cấm rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN tiếp tục chơi tấn công. Dù bị xem là yếu hơn đối thủ nhưng thầy trò HLV Đoàn Minh Hải thi đấu tự tin và trình diễn lối chơi mạch lạc. Trong khi đó, Hà Nội I chuyển sang phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Thế nhưng đúng vào lúc nhiều người nghĩ về chiến thắng cho Hà Nội I thì hàng thủ của họ mắc sai lầm. Phút 85, Hà Thị Nhài thực hiện pha đá phạt bên phía cánh trái, bóng đi không hiểm hóc nhưng thủ thành Kiều Oanh xử lý lỗi để đối phương gỡ hoà 2-2.

Với tinh thần lên cao, Than KSVN đã hoàn tất cuộc ngược dòng bằng chiến thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu. Vũ Thị Hoa bên phía Hà Nội I là người duy nhất sút hỏng. Với kết quả này, Than KSVN là đội bóng giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2023.

Đây là lần đầu tiên Than KSVN giành Cúp quốc gia. Trước đó, thành tích tốt nhất của họ là ngôi á quân năm 2020. Ngoài ra, Than KSVN cũng chấm dứt 11 năm không danh hiệu kể từ chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2012.

Kết quả chung cuộc Vô địch: Than Khoáng Sản Việt Nam Á quân: Hà Nội I Hạng 3: Phong Phú Hà Nam Giải phong cách: Than KSVN Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội I, 4 bàn) Thủ môn xuất sắc nhất: Khổng Thị Hằng (Than KSVN) Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Vạn (Than KSVN)