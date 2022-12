Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Chiều 1/12, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, sau điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá 21.679 đồng/lít (giảm 992 đồng/lít); xăng RON95-III có giá bán lẻ 22.704 đồng/lít (giảm 1.083 đồng/lít so).

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S có giá bán lẻ 23.213 đồng/lít (giảm 1.588 đồng/lít). Dầu hỏa bán lẻ có giá mới là 23.562 đồng/lít (giảm 1.078 đồng/lít ). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá 3.953 đồng/kg (giảm 832 đồng/kg). Đây là lần giảm thứ 2 liên tiếp của giá xăng dầu trong vòng 1 tháng qua.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít, dầu điêzen ở mức 700 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Đồng thời, liên bộ không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Gas tăng 13.000 đồng/bình 12kg

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cho biết, từ ngày 1/12, giá gas SP bán lẻ tăng 1.083 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương đương mức tăng 13.000 đồng/bình 12kg. Với mức tăng này, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 438.000 đồng/bình 12kg. Đại diện hãng gas City Petro cũng thông báo tăng giá bán thêm 14.000 đồng/bình 12kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) lên 461.500 đồng/bình.

Theo đại diện của Saigon Petro, do giá gas bán lẻ trong nước tăng do giá bình quân thế giới chốt tháng 12 là 650 USD/tấn, cao hơn 40 USD/tấn so với giá nhập khẩu tháng 11. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá gas tăng, sau 6 tháng giảm liên tục. So với đầu năm nay, giá gas hiện thấp hơn 6.000 đồng/bình 12 kg.