Giá vàng tăng sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế hàng Trung Quốc

TPO - Hôm nay (26/11), giá vàng ổn định sau khi giảm 3% trong phiên trước. Giới đầu tư tìm đến vàng là nơi trú ẩn an toàn sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế tất cả hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 2.625,48 USD/ounce, sau khi giảm đến 3% trong phiên trước. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,3% lên 2.625,80 USD.

Matt Simpson - nhà phân tích cấp cao tại City Index - cho biết: "Bất chấp đợt bán tháo kéo dài hôm qua, giá vàng vẫn giữ vững, điều này cho thấy nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn đang gia tăng. Thị trường sẽ tiếp tục biến động, đặc biệt là khi ông Trump tiếp tục là tâm điểm chú ý".

Trong diễn biến mới nhất, ông Donald Trump tuyên bố áp thuế quan nặng nề đối với Canada, Mexico và Trung Quốc. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết vào ngày đầu tiên nhậm chức ông sẽ áp thuế 25% đối với tất cả sản phẩm từ Mexico và Canada, thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Ông Trump nói chính sách trên được đưa ra do lo ngại về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và vấn nạn buôn bán ma túy.

Trước đó, Trump đã đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc. Điều này gây nguy cơ chiến tranh thương mại. Vàng được xem là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị, bao gồm chiến tranh thương mại và các xung đột khác.

Trong khi đó, ông Neel Kashkari - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, người thường có quan điểm cứng rắn trong chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ - cho biết ông sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm lần nữa vào tháng tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện ước tính có 55,9% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Các nhà giao dịch chú ý đến dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng Mỹ và biên bản cuộc họp tháng 11 của Fed, bản sửa đổi đầu tiên về GDP và số liệu PCE cốt lõi dự kiến ​ công bố vào cuối tuần.

Giá bạc giao ngay không đổi ở mức 30,29 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,2% xuống 937,05 USD và giá palladium tăng 0,3% lên 975,65 USD.

Trong khi đó, đồng USD tăng vọt đến 1,5% so với đồng peso Mexico, giao dịch ở mức 20,5810 peso/1 USD. Đồng USD tăng 0,9% so với đồng Canada, giao dịch mức 1,4115 đô Canada/1 USD. Đồng bạc xanh tăng 0,25% so với nhân dân tệ, giao dịch mức 7,2644 NDT/1 USD.

Về thị trường chứng khoán, cổ phiếu châu Á đồng loạt trượt giá sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế lên một số nền kinh tế.

Nikkei của Nhật Bản (.N225) giảm 1,4%, xóa bỏ mức tăng hồi đầu tuần khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Nhật Bản, đặc biệt là các nhà sản xuất ôtô. Toyota (7203.T) trượt hơn 2% và Nissan (7201.T) giảm gần 4%.

Chỉ số chứng khoán chuẩn của Úc (.AXJO) giảm 0,69%, một ngày sau khi tăng lên mức cao kỷ lục. Chỉ số chứng khoán Đài Loan (.TWII) mất 0,9%. Tuy nhiên, Hang Seng của Hong Kong (.HSI) không đổi, trong khi các cổ phiếu blue chip của Trung Quốc đại lục (.CSI300 giảm 0,2%.

Bitcoin tăng 1% lên 94.661 USD, tìm lại đà tăng sau khi giảm từ mức cao kỷ lục của tuần trước là 99.830 USD. Bitcoin hưởng lợi vì các nhà đầu tư cho rằng chính quyền ông Donald Trump cởi mở với tiền điện tử.

Giá dầu thô Brent tương lai tăng 0,25% lên 73,19 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate tương lai của Mỹ tăng 0,23% lên 69,10 USD/thùng. Giá dầu phục hồi nhẹ sau phiên giảm trước đó khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Trạch Dương