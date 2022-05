Giá trị có một không hai của những căn hộ hướng biển ngay giữa Thủ đô

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bất động sản cận biển sở hữu những giá trị vượt trội với sức khỏe con người và tiềm năng sinh lời trong đầu tư dài hạn. Càng đắt giá hơn, nếu môi trường sống ven biển đó được đặt ngay giữa trung tâm thủ đô.

Giá trị của bất động sản hướng thủy

Tọa lạc bên bờ vịnh Marina, từng là nơi để tàu thuyền qua lại, tòa nhà Marina Bay Sand nay đã được phát triển thành trung tâm lưu trú, mua sắm và giải trí hàng đầu tại Singapore. Các tòa tháp tại đây mở ra tầm nhìn ngoạn mục, một mặt hướng về vịnh Marina xinh đẹp, một mặt hướng về trung tâm thành phố.

Qua phân tích, các chuyên gia chỉ ra rằng, sự ưa chuộng bất động sản hướng thủy có vai trò lớn trong việc thúc đẩy giá trị của các khu đô thị. Theo báo cáo của Knight Frank Global Waterfront, nhà ở hướng thủy là lựa chọn được ưa chuộng trên thế giới chứ không riêng chỉ ở châu Á.

Hấp lực của những ngôi nhà ven sông, ven biển, trước hết đến từ giá trị tuyệt vời dành cho sức khỏe con người. Một nghiên cứu của Đại học Exeter chỉ ra rằng, môi trường nước thường có ít không khí ô nhiễm hơn và nhiều ánh nắng mặt trời hơn. Những người sống gần nơi có nước thường năng động về thể chất, do có xu hướng tham gia các hoạt động như đi bộ, xe đạp hay các bộ môn thể thao với nước nhiều hơn.

Bên cạnh đó, bất động sản hướng thủy còn là tài sản đầu tư tiềm năng với giá trị cao hơn nhiều so với các bất động sản tương đương trong cùng khu vực. Cũng theo báo cáo Knight Frank Global Waterfront, nhà ở gần cảng có giá trị cao nhất, chạm mốc 59.1%, theo sau là ven biển với 58.5%. Tại các thành phố không nằm gần biển, nhà ở hướng sông là sự lựa chọn “đắt giá”, hơn 36.8% và hướng hồ là 32.7% so với nhà ở thông thường. Riêng tại Việt Nam, thống kê của CBRE Việt Nam cho thấy, các dự án căn hộ nhìn ra sông tại TPHCM có mức giá chào bán cao hơn 24-81% so với các dự án không có hoặc hướng nhìn bị hạn chế.

Khoản đầu tư này còn gia tăng giá trị bền vững trong trung và dài hạn. Điều này có thể nhận thấy dễ dàng qua sự phát triển của các khu đô thị lớn trong nước, điển hình là khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TPHCM. Chủ đầu tư đã biến những khu vực đầm lầy, hoang hóa với hệ thống sông ngòi chằng chịt nơi đây thành những khu đô thị kiểu mẫu, nơi an cư đáng mơ ước của nhiều người. Giá trị bất động sản tại đây cũng liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, đặc biệt là ở những khu vực có hướng nhìn trực diện ra sông.

Nhờ đó, các sản phẩm không chỉ mang đến không gian sống tốt cho sức khỏe cả gia đình mà còn góp phần khẳng định vị thế của chủ nhân. Với người mua là nhà đầu tư, đây còn là khối tài sản sinh lời hấp dẫn, từ việc khai thác cho chuyên gia, người nước ngoài thuê hoặc gia tăng giá trị trong dài hạn.

Bất động sản trực diện biển hiếm hoi giữa Thủ đô

Trong bối cảnh bất động sản hướng thủy ngày càng được quan tâm, những căn hộ với view biển hồ như dự án Masteri Waterfront càng chứng tỏ sức hút. Môi trường nước ở đây được tạo ra bởi hồ nước mặn rộng 6.1 ha và hồ trung tâm cát trắng rộng đến 24.5 ha. Các hồ nước quy mô “khủng” được trang bị hệ thống tạo sóng, bãi cát trắng mịn màng, dòng nước mặn và loạt trò chơi thể thao dưới nước hấp dẫn, mang không gian sống nghỉ dưỡng biển đến ngay trước cửa nhà. Theo đó, trang tin Country Living chỉ ra 3 lợi ích vượt trội của bất động sản ven biển với sức khỏe con người là giúp ngủ ngon hơn, dễ vận động hơn và khiến tinh thần thư thái hơn.

Trải nghiệm sống gần biển càng trọn vẹn hơn, khi các cư dân tại Masteri Waterfront vẫn được tận hưởng nhịp sống thị thành Hà Nội nhờ “vị trí kim cương” giữa đại đô thị Ocean Park và các đặc quyền từ hộ khẩu Thủ đô. Nhờ vị trí này, cư dân Masteri Waterfront dễ dàng tiếp cận tiện ích nội khu đô thị như đường đi bộ hay trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, Đại học VinUni, trường liên cấp Vinschool… Việc di chuyển tới Hồ Hoàn Kiếm, sân bay quốc tế Nội Bài cũng chỉ tốn 20-30 phút.

Bên cạnh nhu cầu an cư, các căn hộ tại đây cũng là tài sản đáng săn lùng của giới đầu tư. Savills đánh giá, giá bán căn hộ tại khu vực này khá hấp dẫn. Dòng vốn đầu tư sẽ còn dịch chuyển về đây trong tương lai nhờ lộ trình nâng cấp Gia Lâm lên quận vào năm 2025 và quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Làn sóng người mua để ở và nhà đầu tư đổ vào đô thị vệ tinh trong thời gian tới hứa hẹn về tiềm năng gia tăng giá trị trong trung và dài hạn cho dự án Masteri Waterfront.

“Sở hữu vị trí có một không hai kèm những tiện ích đặc quyền, chúng tôi tự tin rằng Masteri Waterfront có thể mang đến không gian nghỉ dưỡng biển đích thực ngay giữa trung tâm Hà Nội. Đây sẽ là đích đến đáng mơ ước cho những người tìm kiếm môi trường sống sức khỏe lý tưởng nhưng vẫn có thể tận hưởng mọi tiện ích của một cư dân Thủ đô”, Ông Adrian Chen - Giám đốc phát triển kinh doanh Masterise Homes nhấn mạnh./.

Để tìm hiểu thêm về dự án Masteri Waterfront, truy cập: Địa chỉ nhà mẫu: Tower 2, khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 02839159159 - 0828159159. Website: https://masterisehomes.com/masteri-waterfront/