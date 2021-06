Giả nhân viên y tế phát khẩu trang tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản

TPO - Dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để giả làm cán bộ, nhân viên y tế đi phát miễn phí khẩu trang có tẩm thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/6, Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo cảnh giác thủ đoạn mới của bọn tội phạm là giả làm cán bộ, nhân viên y tế phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông báo của Công an TP. Rạch Giá, thời gian qua, tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, một số địa phương như TP. HCM, Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để giả làm cán bộ phát miễn phí khẩu trang có tẩm thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng từ 3 đến 5 người đã lợi dụng những gia đình ít người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ để tiếp cận. Chúng giới thiệu là thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế xã, phường đến để điều tra về tình hình sức khỏe.

Các đối tượng này đeo thẻ như cán bộ công chức, đeo khẩu trang bịt kín hoặc mặc quần áo bảo hộ. Sau đó chúng cho biết đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh nhưng thực chất những chiếc khẩu trang đã được tẩm thuốc mê. Khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê, các đối tượng lục soát lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Công an TP. Rạch Giá đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Trong trường hợp có người tự xưng là cán bộ nhà nước đến kiểm tra cần cẩn trọng xác minh, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ vào nhà. Khi phát hiện những nghi vấn, bất thường, nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất hoặc gọi qua số điện thoại 02973.862040 của trực ban công an thành phố để phối hợp giải quyết.

Được biết, thông tin cảnh giác cho người dân nêu trên được triển khai đến tận Tổ nhân dân tự quản các địa phương trên địa bàn.