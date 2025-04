Giá nhà cao, lãi suất mồi… đâu là giải pháp đường dài giúp người trẻ mua nhà?

Trong bối cảnh giá nhà đất ngày càng leo thang, người trẻ Việt Nam đang đối mặt với bài toán nan giải: làm sao để sở hữu một căn nhà khi thu nhập không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản. Vay ngân hàng trở thành lựa chọn phổ biến, nhưng kèm theo đó là gánh nặng lãi suất và áp lực tài chính kéo dài hàng chục năm…

Cần giải pháp “thực chất”...

Gặp khó khăn với bài toán an cư, chị Nguyễn Thị Lan, 29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết: “Tôi vay 2 tỷ đồng để mua căn hộ giá 3,5 tỷ, trả góp 20 năm. Nhưng với lãi suất biến động sau năm đầu, tháng nào cũng lo không đủ tiền. Với mức lãi suất ưu đãi năm đầu là 7-8%/năm, thì những năm sau sẽ lên 11-12%/năm. Theo đó, số tiền tôi phải trả gốc và lãi sau ưu đãi hơn 20 triệu đồng/tháng. Việc vay vốn này tương đối áp lực khi tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng trên 30 triệu đồng/tháng”.

Thực tế cho thấy, giá căn hộ chung cư thứ cấp tại Hà Nội và TP.HCM trung bình đã đạt 70 - 80 triệu đồng/m². Trong khi căn hộ dưới 50 triệu đồng/m² gần như biến mất khỏi thị trường. Với mức thu nhập trung bình của người trẻ từ 15-25 triệu đồng/tháng, việc mua một căn hộ có giá 3-5 tỷ đồng gần như là điều không tưởng nếu không có sự hỗ trợ từ các gói vay hoặc gia đình.

Đặt mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thúc đẩy tín dụng cho nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận dễ dàng hơn với việc sở hữu nhà ở, Thủ tướng đã chỉ đạo NHNN và các NHTM thiết lập các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà. Tuy nhiên, dù hàng loạt ngân hàng công bố các gói lãi suất ưu đãi hấp dẫn nhưng chuyên gia nhận định đây chỉ là “liều giảm đau” trong ngắn hạn.

Bởi hầu hết các gói vay này chỉ ưu đãi lãi suất trong 3-6 tháng đầu, sau đó lãi suất thả nổi có thể tăng vọt lên 11-14%/năm hoặc cao hơn tùy theo tình hình kinh tế. Hơn thế, chính sách ưu đãi vay trong thời gian ngắn sẽ không đủ sức kéo giảm áp lực tài chính trong suốt vòng đời khoản vay (trung bình 15-20 năm), nhất là ở bối cảnh giá nhà đang cao như hiện nay. Theo đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam nhận định các gói vay ưu đãi cho người trẻ và người mua nhà nói chung không nên chỉ dừng lại ở "khẩu hiệu" mà cần thực chất hơn.

Trong bối cảnh bài toán vay mua nhà của người trẻ còn nhiều thách thức, thông tin tập đoàn C-Holdings ra mắt Quỹ trợ giá cho người trẻ mua nhà (Fit Fund) với lãi suất 5,5%/năm và cố định trong 5 năm đã làm xôn xao thị trường bất động sản. Bởi về phía doanh nghiệp, C-Holdings đang là đơn vị tiên phong hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong nỗ lực tiếp thêm động lực an cư cho người trẻ.

Được biết, quỹ trợ giá này sẽ áp dụng ngay tại tổ hợp chung cư mới nhất của tập đoàn với hơn 1.200 căn hộ cao cấp phía bắc TP.HCM, với tổng giá trị ước tính khoảng 100 tỉ đồng. “Với FIT FUND, người trẻ có thể dễ dàng sở hữu căn hộ chất lượng cao có đầy đủ tiện ích hiện đại với số tiền cần chi trả chỉ từ 3,9 triệu đồng/tháng”, đại diện C-Holdings cho biết. Song song với việc ra mắt quỹ Fit Fund, C-Holdings cũng đang nghiên cứu và phát triển chương trình Fit Gen với mục tiêu giúp người trẻ sở hữu tổ ấm của riêng mình hoàn toàn bằng tiền lương.

Đặt trọng tâm vào người trẻ, chương trình hỗ trợ tài chính Fit Fund, Fit Gen kết hợp cùng dòng sản phẩm "luxury but affordable" (căn hộ chất lượng cao giá thành hợp lý) được C-Holdings dành nhiều năm phát triển được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực an cư cho những người trẻ lần đầu mua nhà.

Giải pháp đường dài từ góc nhìn chuyên gia

Về chính sách lãi suất của ngân hàng cho người trẻ, chuyên gia tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định, nếu chỉ áp dụng lãi suất ưu đãi trong vài tháng đầu sẽ rất khó cho người trẻ và gói tín dụng đó chỉ mang tính hình thức.

“Đối với các bạn trẻ khi đi vay, cần tính toán kỹ về khả năng trả nợ. Chúng tôi làm ngân hàng có một công thức: tỷ lệ chia số tiền trả cho ngân hàng gốc cũng như lãi chia cho thu nhập hàng tháng. Ví dụ tôi có thu nhập là 100 đồng thì tỷ lệ an toàn nhất là 50%, tức là 50 đồng để trả cho ngân hàng, còn 50% thu nhập còn lại để tôi có thể đảm bảo ổn định sinh hoạt. Với lãi suất hiện tại và với thu nhập của các bạn trẻ thì thường thường tỷ lệ này có thể lên đến 70 hay thậm chí 80%. Tỷ lệ càng cao thì càng mất an toàn. Do đó, nhiều bạn trẻ còn ngần ngừ là điều dễ hiểu.”

Từ góc độ người trẻ, admin group Nghiện Nhà Nguyễn Hà Linh (Top 30 Under 30 Forbes Việt Nam năm 2016) cho rằng để giảm bớt gánh nặng tài chính, các bạn trẻ có thể tìm kiếm nhà ở tại khu vực vùng ven hoặc tiết kiệm ít nhất 30-50% giá trị căn nhà trước khi vay để hạn chế áp lực trả nợ. Đồng thời, việc ưu tiên các gói vay lãi suất cố định dài hạn không chỉ giúp tránh rủi ro từ biến động lãi suất mà còn hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài chính vững chắc, đảm bảo thu nhập ổn định để duy trì khả năng chi trả trong thời gian dài.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Lê Xuân Nga - Phó chủ tịch BHS Group cho biết hiện nay một số doanh nghiệp đã bắt đầu tập trung vào nhóm khách hàng trẻ. Đây là chiến lược thông minh của các chủ đầu tư, nhưng không phải chủ đầu tư nào cũng có điều kiện và sẵn sàng làm sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng này.

Vì bán nhà cho người trẻ, lần đầu mua nhà, là một thách thức: giá phải hấp dẫn, chính sách phải tốt để người trẻ có thể tiếp cận được, tiện ích dự án phải đúng thị hiếu và tất nhiên chất lượng công trình phải đảm bảo. Nếu một sản phẩm phù hợp, được người trẻ đón nhận thì sẽ có sức mua mạnh mẽ bởi nhu cầu của nhóm khách hàng này là rất lớn. Đây cũng là mong muốn của Chính phủ, giúp bình ổn giá nhà và giúp người trẻ an cư lạc nghiệp.

Nhận định về các chính sách cho người trẻ mua nhà, ông Nga cho rằng rất cần có sự phối hợp đồng thời giữa chính sách của nhà nước, lãi suất từ ngân hàng và sự vào cuộc của các chủ đầu tư. Một sản phẩm giá thành hợp lý, có chính sách cho vay dài hạn hơn, với lãi suất ưu đãi ổn định duy trì trong vòng 5-10 năm sẽ là những thay đổi mang tính chiến lược. Chỉ như vậy mới giúp người mua nhà thực sự hưởng lợi và hỗ trợ thị trường bất động sản một cách hiệu quả.