Gia Hân ngưỡng mộ đẳng cấp của Lê Chúc An

TPO - Nguyễn Viết Gia Hân - golfer dẫn đầu bảng nữ trong cả ba ngày thi đấu - bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đàn chị Lê Chúc An, trước khi cả hai bước vào ngày thi đấu cuối cùng của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng.

“Chị Chúc An đánh rất hay và đẳng cấp của chị cao hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ là hai ngày đầu tiên chị chưa thực sự có phong độ tốt nhất nhưng đã bứt phá để có ngày thi đấu thành công hôm nay. Tôi hy vọng cả hai chị em sẽ chơi hết sức có thể ở ngày thi đấu cuối”, Gia Hân chia sẻ sau khi khép lại ngày thi đấu áp chót Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng.

Ngày thi đấu thứ ba Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng đã chứng kiến màn bứt phá của đương kim vô địch Lê Chúc An. Hai ngày đầu tiên, Chúc An lần lượt đánh 72 - 74 gậy để có tổng điểm (+2). Dù thi đấu khá ổn định, nhưng việc không có vòng đấu âm gậy đã khiến Chúc An tụt lại phía sau ở cuộc đua vô địch bảng nữ.

Điểm số (+2) của Chúc An kém đến 6 gậy so với ngôi đầu của Nguyễn Viết Gia Hân, người thi đấu rất xuất sắc với tổng điểm (-4) trong hai ngày liên tiếp. Tưởng chừng như cuộc đua ở bảng nữ sẽ sớm ngã ngũ bởi cách biệt giữa hai vị trí dẫn đầu là tương đối lớn.

Tuy nhiên, Chúc An đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với vòng đấu hoàn hảo bogey-free để "hồi sinh" hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. Bên cạnh đó, golfer sinh năm 2008 còn ghi thêm 3 birdie ở các hố 10, 12, 13 để kết thúc 18 hố đấu cùng điểm (-3).

Vòng đấu bogey-free 69 gậy (-3) đã giúp Chúc An nâng tổng điểm lên thành (-1), qua đó vươn lên dẫn đầu bảng nữ cùng Nguyễn Viết Gia Hân, người đánh 75 gậy ở ngày thi đấu thứ 3. Sau hai ngày thi đấu xuất sắc âm gậy, Gia Hân có một ngày thi đấu dương gậy, trong đó ghi 1 birdie, nhưng dính tới 4 bogey.

“Hôm nay tôi cảm thấy mình đánh chưa thực sự tốt, có nhiều cơ hội tôi không thể nào tận dụng được. Trời khá nắng nóng và oi bức khiến thể lực của tôi không được đảm bảo. Điều đó một phần cũng ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của tôi trong ngày hôm nay”, Gia Hân chia sẻ về kết quả ngày thi đấu của mình.

Nói về cơ hội vô địch năm nay, Gia Hân cho rằng: “Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Ngày cuối ai có đủ sự may mắn và phong độ tốt nhất thì giành chiến thắng”, cùng sự quả quyết: “Tôi không hề áp lực bởi mục tiêu của tôi cho giải đấu này là chơi hết sức có thể và tận hưởng hết sức có thể”.