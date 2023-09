'Gia đình mình vui bất thình lình' kết thúc

TPO - "Gia đình mình vui bất thình lình" khép lại với những cảnh quay xúc động, chứa đựng thông điệp về hạnh phúc gia đình. Đoạn kết phim hạnh phúc với nhiều tiếng cười chiều lòng người xem.

Tập cuối Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng tối 16/9. Đúng với dự đoán của khán giả, phim có kết thúc viên mãn, nhẹ nhàng. Phim khép lại với những cảnh quay xúc động, chứa đựng thông điệp về hạnh phúc gia đình.

Sau chuyến du lịch, đại gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) tới dự lễ trưởng thành của bé Long (Gia Nghĩa). Cuộc sống hạnh phúc của cả gia đình hiện lên trong bài phát biểu của Long.

Danh (Thanh Sơn) và Trâm Anh (Khả Ngân) có con gái. Danh làm chủ của ba studio, Trâm Anh theo đuổi niềm đam mê với thời trang. Vợ chồng Công (Quang Sự) cũng hân hoan đón cặp sinh đôi. Sau bạo bệnh, Công trở lại với công việc, nhận chức Viện phó Viện Nông nghiệp.

Thành (Doãn Quốc Đam) từ nhân viên bán hàng đã trở thành chủ của một gara ô tô. Hà (Lan Phương) nhận việc mới tại trung tâm dạy kỹ năng mềm. Tiệm tạp hóa của Phương (NSƯT Kiều Anh) được nâng cấp thành siêu thị.

"Ông bà tôi luôn nói rằng sống hiền lành và nhân hậu, mọi may mắn sẽ tới. Mẹ tôi lại nói đừng hiền quá con ạ, đừng để ai bắt nạt. Gia đình tôi là gia đình be bé nhưng có tổ ấm to to. Ông nội tôi bảo nhà mình giàu nhất thế giới, giàu tình yêu thương và tiếng cười", Long phát biểu trước toàn trường.

Cuối phim là những bức hình của cả gia đình trong những dịp quan trọng như lễ tốt nghiệp của Long, lễ mừng thọ của ông Toại, bà Cúc (NSND Lan Hương). Theo thời gian, tổ ấm nhỏ của ba anh em Công, Thành, Danh có con cái đề huề. Nhiều năm sau, họ lại trở thành trụ cột của đại gia đình, lên chức ông, chức bà, sống quây quần bên con cháu.

Đoạn kết phim hạnh phúc với nhiều tiếng cười chiều lòng người xem. "Tập cuối nhiều ý nghĩa, có cả những chi tiết hài hước. Đoạn kết đúng với tinh thần trẻ trung, nhí nhảnh những tập đầu", một khán giả bình luận.

Gia đình mình vui bất thình lình từng gây tranh cãi ở kịch bản lan man song vẫn là bộ phim có tỷ suất người xem cao. Phim truyền hình Không ngại cưới, chỉ cần một lý do có Hoàng Thùy Linh đóng chính sẽ nối sóng Gia đình mình vui bất thình lình từ ngày 21/9.