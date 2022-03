Giá đất ở Mã Đà tăng từng ngày

TPO - Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 chủ đề " Điểm đến du lịch xanh " chính thức diễn ra vào tối mai 26/3 tại thành phố Hội An

TPO - Theo Cục Hàng không, trong 3 tháng đầu năm nay, lượng khách nội địa giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó khách quốc tế tăng tới hơn 176% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ đường bay thường lệ quốc tế được mở từ ngày 1/1/2022.

Ngày 25/3/2022, tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Đà Nẵng, một nhóm các nhà đầu tư cá nhân mua nhà, góp vốn tại dự án New Da Nang City do Công ty Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư đã kéo đến yêu cầu gặp đại diện Ngân hàng để làm rõ một số các vấn đề liên quan đến Dự án.

Với những kết quả vượt trội trong hoạt động tài chính bán lẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa xuất sắc nhận giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Best Retail Bank” do Tạp chí danh tiếng The Asian Banker bình chọn. Lễ trao giải trực tuyến được tổ chức ngày 24/03/2022.