GELEX xây dựng thương hiệu thông qua các hoạt động CSR

Các hoạt động CSR của GELEX được thực hiện bền bỉ trong nhiều năm qua, trở thành yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng thương hiệu bền vững.

Lợi ích kép từ CSR

Người tiêu dùng ngày nay rất quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường. Họ kỳ vọng các doanh nghiệp không chỉ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ tốt mà còn phải có trách nhiệm với xã hội.

Theo nghiên cứu của Kantar (một công ty con của WPP plc chuyên nghiên cứu, tư vấn và tầm nhìn thị trường, có trụ sở tại London), những công ty được công chúng đánh giá cao về tác động xã hội tích cực có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao hơn 175% so với những công ty có tác động thấp.

Ngoài việc cải thiện hình ảnh thương hiệu, CSR còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. Đồng thời, nâng cao sức hấp dẫn của doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư khi thể hiện cam kết đối với phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã chú ý đến việc xây dựng chiến lược CSR hiệu quả, tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng trong dài hạn với mục tiêu cam kết cụ thể, đều đã được thực hiện trọn vẹn với quyết tâm cao từ ban lãnh đạo cho đến từng nhân viên. Phải kể đến như Vinamilk, ACB, VinGroup, FPT…

GELEX, với hoạt động sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, cùng hệ thống gần 50 công ty thành viên và gần 10 ngàn nhân viên, đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế và cũng tạo ra nhiều tác động với các bên liên quan.

Vì vậy, chiến lược phát triển của GELEX không chỉ hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị về kinh tế mà còn rất chú trọng đến mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến môi trường và hạnh phúc chung của cộng đồng.

GELEX ưu tiên tài trợ lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển con người

Cam kết về tính bền vững của GELEX cũng đã thấm nhuần vào mọi hoạt động của Tập đoàn. Bên cạnh chiến lược kinh doanh tập trung phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường bằng công nghệ sản xuất hiện đại; Các dự án bất động sản công nghiệp, các khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng… đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, GELEX còn mang đến môi trường làm việc văn minh, chế độ phúc lợi toàn diện tạo điều kiện phát triển cho người lao đông. Đặc biệt, doanh nghiệp luôn bền bỉ với sứ mệnh vì cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực.

Thông qua các hoạt động xã hội và mối quan hệ, GELEX trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương như: Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An… giúp các em có thêm động lực tới trường và học tập, rèn luyện.

Tháng 11 vừa qua, Tập đoàn GELEX đã hỗ trợ cho Thư viện Miệt Vườn tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bổ sung các tủ sách, kệ sách, học cụ chơi sáng tạo…

Đây là địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn, chưa có đường giao thông kết nối, phải cần phà và các phương tiện đường thủy. Việc đi lại khó khăn dẫn đến tình trạng học sinh và người dân thiếu môi trường văn hóa để sinh hoạt và học tập. Mỗi tủ sách GELEX gửi tặng Thư viện là tấm lòng với mong muốn thúc đẩy hoạt động đọc sách, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt đọc sách để nơi đây trở thành nơi sinh hoạt văn hóa lành mạnh, bổ ích góp phần tạo chuyển biến tích cực về văn hóa đọc góp phần giúp thế hệ trẻ tại địa phương có thêm cơ hội tiếp cận tri thức.

Trong lĩnh vực y tế, GELEX cũng đã dành sự quan tâm đối với các cơ sở y tế tuyến cuối, thường gặp phải tình trạng quá tải. Đại diện GELEX cho biết: “Bổ sung thêm nguồn lực cho các Bệnh viện là giúp người dân có thể tiếp cận thêm với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn góp phần kiến tạo môi trường làm việc hiệu quả cho đội ngũ y bác sỹ, luôn trách nhiệm và đam mê với sự nghiệp chữa bệnh cứu người”.

Mới đây, GELEX đã dành tặng gói trang thiết bị y tế với tổng giá trị cam kết tài trợ lên tới 130 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi Hà Nội, gồm các thiết bị máy móc chuyên dụng, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Công ty cũng đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Hơn 3 thập kỷ phát triển, GELEX không chỉ khẳng định vị thế Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam, mà còn đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội. Tập đoàn đã hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với tinh thần tương thân, tương ái tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo, cận nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội thay đổi cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn.

Sự chung tay chia sẻ với cộng đồng của gia đình GELEX đã thể hiện rõ nét văn hóa doanh nghiệp và cũng là 1 trong những yếu tố quan trọng giúp GELEX phát triển ổn định, bền vững và tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội.