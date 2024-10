Gặp gỡ cơ quan công an, nhiều doanh nghiệp nêu vấn đề gì?

TPO - Trong Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Lạng Sơn năm 2024 và sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh Lạng Sơn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2023-2028, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được nêu, kiến nghị với lực lượng chức năng để cùng nhau giải quyết thấu đáo.

Chiều 3/10, tại thành phố Lạng Sơn, hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp đại diện cho trên 3.000 doanh nghiệp địa phương gặp mặt, trao đổi với Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo, thời gian qua, các nội dung kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh Lạng Sơn và hiệp hội doanh nghiệp đã được 2 bên quán triệt đầy đủ đến các chi hội, câu lạc bộ, doanh nghiệp thành viên của hiệp hội và các phòng, công an các huyện, thành phố thuộc công an tỉnh để triển khai thực hiện. Trong đó, công tác phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính; các diễn đàn, hội nghị đối thoại, công tác trao đổi thông tin, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm được 2 bên tích cực phối hợp triển khai.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận, đề nghị tăng cường phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực, nghiệp vụ của lực lượng công an như: Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó trong việc đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, tái định cư…dẫn đến khiếu kiện, vượt cấp ảnh hưởng đến an ninh xã hội.

Các doanh nghiệp cũng cho rằng công tác quản lý, cấp phép, điều chỉnh đầu tư dự án khai thác khoáng sản cũng cần phải đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp chưa được phổ biến, hỗ trợ pháp lý và việc vay vốn để sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn…

Nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tế ở Lạng Sơn được các doanh nghiệp đề cập một cách cụ thể.

Ông Đinh Trọng Cảnh - Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng - cho hay, doanh nghiệp Lạng Sơn chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ nên khi thực hiện công việc đóng bảo hiểm còn gặp khó khăn vì thời gian thực hiện dự án ngắn và người lao động chỉ mang tính thời vụ. “Nếu cứ chiểu theo luật đóng bảo hiểm thì doanh nghiệp không biết làm thế nào, không khéo lại vi phạm pháp luật”, ông Cảnh giải bày.

Cũng theo ông Cảnh, rác thải hiện nay ở Lạng Sơn rất lớn, nhất là sau cơn bão số 3 đã nảy sinh những vấn đề bất cập. Ông kiến nghị lãnh đạo địa phương cần khảo sát, kiểm tra các vị trí đổ thải tại một số huyện và việc này cần phải được quy hoạch cụ thể, đầy đủ, để khi doanh nghiệp môi trường mang đồ thải đến thì không bị phạt, nhắc nhở…

Quản lý phương tiện tham gia giao thông, vấn đề tồn xe chở hàng tại cửa khẩu. Vấn đề xây dựng hạ tầng lưới điện có sự vướng mắc từ mức bồi thường của người dân, đề nghị lực lượng công an phối hợp để giải quyết; vấn đề truy xuất nguồn gốc hàng hóa, quản lý thuế trong doanh nghiệp cũng được các doanh nghiệp nêu ý kiến cũng như từ phía công an chủ động nắm bắt, phân tích, kiến nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến trao đổi đã được giải đáp, làm rõ. Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 - 2024.