Gần 850 nghìn đơn vị chế phẩm máu cứu sống hàng trăm ngàn bệnh nhân

TPO - Ngày 7/12 Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình Gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý và Lễ trao Giải thưởng Giọt hồng lần thứ 16 năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người – bắt đầu từ nhà quản lý”.

Giải thưởng Giọt hồng do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương xét tặng và trao giải từ năm 2008 nhằm tri ân, ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu hằng năm trong công tác tổ chức hiến máu, phát triển và duy trì ổn định nguồn máu an toàn, chất lượng. Chính các nhà lãnh đạo, nhà quản lý là người đưa ra quyết định trong công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức hiến máu tại đơn vị; động viên cán bộ, nhân viên, nhân dân trên địa bàn tích cực hiến máu, đồng thời là tấm gương mẫu mực về nghĩa cử hiến máu thường xuyên. Sự quan tâm, thấu hiểu và vào cuộc đầy trách nhiệm của các nhà lãnh đạo đối với hoạt động hiến máu đã góp phần đem đến nguồn máu an toàn cho người bệnh.

Nhờ đó, năm 2023, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức được 2.933 điểm hiến máu (bao gồm 1.031 điểm lưu động tại các cơ quan, đơn vị trường học, 1.902 điểm diễn ra tại Trung tâm Máu quốc gia và các điểm hiến máu cố định). Tổng số đã tiếp nhận được 485.437 đơn vị máu (bao gồm hơn 450.000 đơn vị máu toàn phần và hơn 35.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách). Tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt trên 97%, tỷ lệ hiến máu thể tích từ 350ml trở lên đạt 76%. Đặc biệt, tỷ lệ hiến máu nhắc lại là 67,2%, tăng đáng kể so với các năm trước.

Từ số lượng máu tiếp nhận, Viện đã điều chế và cung cấp được gần 850.000 đơn vị chế phẩm máu đến 182 cơ sở y tế thuộc 30 tỉnh/thành phố. 63% lượng chế phẩm máu này được Viện cung cấp tận nơi đến các cơ sở y tế thông qua gần 13.000 chuyến xe vận chuyển. Bên cạnh cung cấp máu cho các địa phương thuộc diện bao phủ, Viện đã hỗ trợ cung cấp 40.000 đơn vị máu tới Cần Thơ và 10.450 đơn vị máu cho khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh các địa phương này gặp khó khăn trong mua sắm vật tư.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhấn mạnh: “Kết quả tiếp nhận và cung cấp máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương năm 2023 là hết sức ấn tượng. Số lượng máu tiếp nhận tăng hơn 18,4% so với năm 2022 và cao gấp 2,5 lần so với thời điểm 10 năm trước (năm 2013)”.

Tại chương trình, Ban tổ chức lựa chọn trao Giải thưởng Giọt hồng cho 19 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu. PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Tất cả các đồng chí lãnh đạo, các nhà quản lý và quý vị đại biểu đều rất xứng đáng để vinh danh, trao giải thưởng. Tuy nhiên, có lẽ không có giải thưởng nào đủ lớn và giá trị hơn sự ghi nhận của cộng đồng, xã hội, của người bệnh đối với các nhà lãnh đạo, nhà quản lý các cơ quan, đơn vị tổ chức hiến máu đã chung tay cùng chúng tôi cứu giúp hàng trăm ngàn người bệnh trong năm qua. Dù chỉ là sự ghi nhận nhỏ bé, nhưng chúng tôi luôn tin và mong rằng dù ở cương vị công tác nào, tất cả các nhà quản lý, các Quý vị có mặt tại đây đều luôn sẵn lòng quan tâm, tạo điều kiện phối hợp với Viện để góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

Trong dịp cuối năm và Tết sắp tới, Viện cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng (12/2023 – 2/2024) để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh/thành phố. Nhờ sự vào cuộc của các đơn vị với lịch hiến máu dự kiến, Viện cơ bản sẽ đảm bảo được nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu máu nhóm O vẫn rất cao so với các nhóm khác, Viện mong muốn người dân có nhóm máu O, nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này.