Gần 51kg vàng bị bắt, bà trùm lập tức tổ chức cho 'đàn em' vượt biên

TPO - Ngày 10/2, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 3 năm tù về tội “ Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ”.

Theo cáo trạng, Hạnh đã chỉ đạo những người làm thuê, gồm: Phạm Tấn Lộc, Lê Thị Bạch Vân, Mai Thị Ngọc Phấn nhận và kiểm đếm USD do các tiệm vàng giao để Nguyễn Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Lê cùng một số người khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng đưa về Việt Nam giao lại cho các tiệm vàng ở TP Châu Đốc. Khoảng 12h40 ngày 30/10/2020, khi “đàn em” của Hạnh đang vận chuyển gần 51kg vàng (99,99%) từ Campuchia về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng Hải cùng tang vật. Còn Út, Trung, Minh, Phước bỏ trốn sang Campuchia. Sau khi biết việc vận chuyển vàng bị bại lộ, đến khoảng 15h cùng ngày, Hạnh điện thoại cho Lê Thị Bạch Vân nói Nguyễn Phạm Khắc Tường (còn gọi là Chì) điều khiển xe mô tô chở Vân đến bến đò Bùng Binh tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (khu vực biên giới) gặp Hạnh. Đến nơi, Tường và Vân gặp Hạnh cùng Tô Long đứng chờ. Lúc này, Hạnh nói Tường chở Hạnh cùng Vân đi thêm một đoạn khoảng 100m nữa thì Hạnh và Vân được một chiếc xuống xuồng máy đưa sang Campuchia. Sau đó, lần lượt Phấn và Lê cũng được đưa sang Campuchia cùng Hạnh. Tất cả chi phí ở Campuchia đều do Hạnh chi trả. Tại toà, bị cáo Hạnh một mực chối tội. Lời nói sau cùng, bà trùm tiếp tục khóc kêu oan: "Thật sự bị cáo không tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Mong HĐXX xem xét vì bị cáo còn nhiều vụ án, để bị cáo sớm về làm lại người tốt". HĐXX nhận định, dù bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng xét thấy, sau khi vụ án buôn lậu gần 51kg vàng bị phát hiện ngày 30/10/2020 bị cáo đã chỉ đạo cho Vân, Lê, Phấn trốn sang Campuchia nhằm trốn tránh pháp luật. Theo đó, Vân khai đã nhận được điện thoại của bị cáo chỉ đạo đi cùng với Tường đến Vĩnh Hội Đông để cùng bị cáo sang Campuchia. Lời khai của Tường cũng xác định có cùng đi với Hạnh. Từ các lời khai đó và các chứng cứ liên quan, đã có đủ cơ sở để chứng minh Hạnh là người tổ chức cho người khác trốn sang Campuchia nhằm trốn tránh pháp luật. Mặt khác, lời khai của Nguyễn Đức Hoài cũng xác định, vào ngày 30/10/2020, Hạnh không có ngủ qua đêm tại căn nhà của Hoài ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. Điều này cũng chứng minh rằng, ngày 51kg vàng lậu bị bắt bị cáo Hạnh không đi Kiên Giang, rồi lên TP Hồ Chí Minh và đi Hà Nội như lời khai của Hạnh tại phiên toà hôm nay. Kết thúc phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 3 năm tù về tội danh trên. Đồng thời phạt bổ sung 40 triệu đồng đối với bà trùm. Kim Hà