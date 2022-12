Buôn lậu 200.000 tấn đường, bà trùm Mười Tường lại hầu toà

TPO - Ngày 13/12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 200.000 tấn đường cát trị giá hơn hơn 2.885 tỉ đồng của bà trùm buôn lậu khét tiếng An Giang, cùng đàn em.

Các bị cáo bị truy tố tội “Buôn lậu” gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 53 tuổi), Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh, 51 tuổi), Võ Minh Phương (Phương Cam, 32 tuổi), Trần Công Tới (35 tuổi), Bùi Văn Miền (38 tuổi), Nguyễn Tường Cẩm Tú (32 tuổi) và Trần Văn Phương (Phương Đôn, 49 tuổi) tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 23/12/2018, Út Mạnh kêu bị cáo Tới đến chốt Biên phòng xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang để cảnh giới và gọi điện thoại kêu Phương Cam sang Campuchia nhận và giao đường cát lậu, quần áo cũ cho các ghe để chuyển về Việt Nam.

Khoảng 10h cùng ngày, Phương Cam đến Campuchia giao cho ghe của Nguyễn Văn Dũng 106 bao quần áo, giày, túi xách, mũ; ghe của Lê Văn Điện 400 bao đường cát; ghe của Nguyễn Văn Lình 498 bao đường cát; ghe của Trần Văn Tánh 499 bao đường cát. Tổng giá trị hàng hoá là hơn 1 tỉ đồng.

Thấy Bộ đội biên phòng đã về hết nên Tới đã điện thoại thông báo cho ghe của Dũng, Điện, Tánh, Lình vượt qua chốt kiểm tra để giao hàng cho Miền đem đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, đến khoảng 18h45, ghe của 4 bị cáo từ Campuchia về đến Kênh Ruộc (xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì bị Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an phát hiện, yêu cầu dừng các phương tiện lại để kiểm tra; đồng thời tạm giữ phương tiện và số tang vật trên do không có hoá đơn chứng từ.

Các bị cáo Dũng, Điện, Linh, Tánh, Phương Cam, Tới, Miền, Phương Đôn, Tú khai nhận, Nguyễn Thị Kim Hạnh là người trực tiếp mua đường cát tại Campuchia vận chuyển về Việt Nam bán cho khách hàng ở các tỉnh. Bà trùm điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu và phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường đã trực tiếp mua trên 200.000 tấn đường cát trị giá hơn 2.885 tỉ đồng từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, và TP Hồ Chí Minh.

Tại phiên xét xử, do vắng mặt những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên toà.