Gần 1.000 người dự bế mạc Lễ hội Âm nhạc Cổ điển ở Đà Lạt

TPO - Trong hơn một tuần (10-17/3), Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tổ chức tổng cộng 15 buổi hòa nhạc, màn độc tấu piano và 4 buổi hội thảo, workshop, masterclass.

Buổi bế mạc Lễ hội Âm nhạc Cổ điển diễn ra ngày 17/3 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Gala đêm bế mạc có đến 800 khán giả tham dự. Tại Dalat Opera House, dàn nghệ sĩ như Trần Lê Bảo Quyên, Miracle Trio, Phạm Thế Hoành, VYO tặng người nghe các tác phẩm kinh điển.

Nổi bật trong số đó là F. Chopin: Sonata piano số 3 giọng Si thứ, Tập 58 I, Allegro maestoso của pianist gốc Đài Loan (Trung Quốc) - Liao Hsin - Chiao. Lễ bế mạc còn gây ấn tượng với màn biểu diễn Se chỉ luồn kim & Hoa thơm bướm lượn thông qua màn màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ là Phạm Thế Hoành và Tim Allhoff (đến từ Đức).

Đến với tuần lễ Âm nhạc Cổ điển, ngoài cơ hội thưởng thức âm nhạc, khán giả giả đã có cơ hội gặp gỡ trực tiếp những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển như Tim Allhoff, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (VYO) - dàn nhạc trẻ đa quốc tịch đầu tiên tại Việt Nam...

Tại đây, 9 nghệ sĩ cá nhân và 8 nhóm hòa tấu, giao hưởng đã dành tặng người nghe những tiết mục tinh lọc, có thể kể đến độc tấu piano Silence is something you can actually hear (Tim Allhoff), độc tấu piano Claude Debussy: Những đoản khúc, Quyển thứ nhất (Liao Hsin - Chiao). Ngoài ra, khán giả có cơ hội giao lưu cùng diễn giả Nguyễn Tô Hoàn Phúc (Arietta) về chủ đề Nhạc cổ điển dành cho tất cả mọi người.

Đáng chú ý, tại hòa nhạc triển lãm Đối thoại về thời gian thuộc khuôn khổ lễ khai mạc (10/3), ban tổ chức kết hợp trưng bày 12 bức tranh con giáp lần đầu tiên công bố tại Đà Lạt của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

8 ngày vừa qua cũng ghi dấu bởi những điểm diễn đậm chất Đà Lạt. Theo ban tổ chức, việc lựa chọn những địa điểm check-in nổi tiếng với giới trẻ là cơ hội mang dòng nhạc hàn lâm đến gần công chúng, xóa đi định kiến âm nhạc cổ điển chỉ dành cho người lớn tuổi hay tầng lớp thượng lưu.