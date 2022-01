Gã trai hãm hại trẻ em, trốn sang Trung Quốc 12 năm không thoát

TPO - Sau khi giao cấu với trẻ em ở Bắc Giang, đối tượng Phong vượt biên sang Trung Quốc lấy vợ sinh con. Mới đây, hắn đã bị lực lượng công an nước sở tại bắt giữ và trao trả về Việt Nam

Ngày 5/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã phối hợp công an tỉnh Bắc Giang và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng (huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) tiếp nhận đối tượng Cao Văn Phong (SN 1990, quê Bắc Giang) từ lực lượng chức năng Trung Quốc.

Đối tượng Phong bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã ngày 20/4/2009 về hành vi giao cấu với trẻ em.

Sau nhiều lần xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, lấy vợ và sinh sống tại xã Linh Minh, huyện Sùng Trổ, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Phòng Cảnh sát hình sự công an hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang và đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã trao đổi thông tin về Cao Văn Phong với lực lượng chức năng Trung Quốc để tiến hành bắt giữ đối tượng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành bàn giao đối tượng, vụ việc cho công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền