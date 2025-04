G50 - Mẫu MPV 8 chỗ của MG tham vọng dẫn đầu phân khúc

Với kích thước lớn, đa dạng các trang bị tiện nghi, khả năng vận hành ổn định, đi cùng giá bán dễ tiếp cận MG kỳ vọng G50 sẽ tạo tiếng vang trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến xu hướng chuyển dịch của người dùng. Những dòng xe gầm thấp dần bị “lãng quên” thay vào đó là xe gầm cao (SUV/Crossover) hay MPV.

Với riêng MPV phổ thông, đây được đánh giá là một trong những phân khúc có tính cạnh tranh cao nhất thị trường Việt Nam. Vào năm 2018, thị trường ô tô Việt Nam chỉ có sự xuất hiện của 3-4 dòng MPV phổ thông. Đến năm 2025, số lượng các dòng xe này đã xấp xỉ 15 sản phẩm.

Theo các chuyên gia và người dùng, dòng MPV phổ thông gây sức hút do đáp ứng được cả nhu cầu cá nhân cũng như kinh doanh dịch vụ vận tải. Xu hướng của người dùng hiện tại là lựa chọn một chiếc xe có thiết kế bắt mắt, tính thực dụng cao, chở được nhiều người và chi phí vận hành tiết kiệm. Và MPV phổ thông 7 chỗ là một trong những dòng xe đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí trên.

Một điểm cộng của các dòng MPV phổ thông mới chính là việc mặc dù có mức giá khá cạnh tranh, nhà sản xuất vẫn trang bị cho các mẫu xe này đa dạng các tính năng thông minh cũng như công nghệ an toàn hiện đại.

Trong năm 2022, có tổng cộng 62.346 chiếc (theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và TC Group) MPV phổ thông được bán ra tại thị trường Việt Nam, tăng trưởng hơn 100% so với năm 2021.

Mặc dù toàn thị trường ô tô Việt Nam năm 2023 ghi nhận mức giảm chung 25%, phân khúc MPV phổ thông chỉ giảm 3% doanh số. Kết thúc năm 2023, toàn phân khúc MPV phổ thông ghi nhận doanh số 51.241 xe.

Bất chấp những khó khăn của toàn thị trường ô tô năm 2024, doanh số ghi nhận của phân khúc MPV đạt 52.723 xe, tăng nhẹ so với năm 2023.

Với sự bùng nổ của phân khúc MPV phổ thông tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây, bước sang năm 2025, MG chính thức tham gia vào phân khúc này với chiếc G50. Với 3 phiên bản, cùng giá bán dễ tiếp cận, G50 được kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu phân khúc MPV phổ thông tại thị trường Việt Nam.

Khi được bán ra, MG G50 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, hay thậm chí là Hyundai Custin, Toyota Innova Cross…

Tại thị trường Việt Nam, dòng MPV G50 có 3 phiên bản gồm 1.5T MT COM (giá 559 triệu đồng), 1.5T AT DEL (giá 698 triệu đồng) và 1.5T AT LUX (giá 749 triệu đồng). Như vậy, G50 có giá bán dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Điểm ấn tượng nhất trên MG G50 chính là kích thước tổng thể. Theo công bố của MG Việt Nam, kích thước dài x rộng x cao của dòng MPV này là 4.825 x 1.825 x 1.800 mm (phiên bản COM và DEL con số tương ứng là 4.825 x 1.825 x 1.778 MM), chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm. Với thông số trên, MG G50 có kích thước nhỉnh hơn đôi chút với Toyota Innova Cross (4.755 x 1.850 x 1.790 x 2.850 mm).

MG G50 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc MPV được trang bị 8 chỗ ngồi tiêu chuẩn với đầy đủ đai an toàn 3 vị trí và tựa đỡ đầu cho toàn bộ 8 chỗ ngồi. Phiên bản LUX có thêm tùy chọn 7 chỗ ngồi với thiết kế hai ghế độc lập ở hàng ghế 2. Đây là những lợi thế mang đến nhiều lợi ích cho nhóm khách hàng sử dụng xe để kinh doanh vận tải. Bởi theo Nghị định 168, số lượng người tối đa trên xe chỉ được phép bằng số chỗ ngồi đã đăng ký.

Với thiết kế thuần MPV truyền thống dạng khối hộp, phần mui gần như vuốt thẳng về phần đuôi xe. Qua đó giúp không gian cho hàng ghế thứ 2 và 3 trên xe được đánh giá là thoải mái hơn các mẫu MPV đang bán tại Việt Nam. Khi dựng hàng ghế thứ 3, diện tích khoang chứa đồ phía sau vẫn khá lớn.

Về thiết kế ngoại thất, phần đầu xe được tạo điểm nhấn với cụm đèn chiếu sáng dạng LED thiết kế cá tính, hệ thống lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm các thanh crom trang trí. Trên nóc xe được tích hợp sẵn thanh ray để lắp giá nóc.

Không gian bên trong xe có độ hoàn thiện chỉn chu, với nhiều chi tiết được bọc da và ốp nhựa cao cấp. Hệ thống phím bấm và các màn hình điều khiển tính năng được bố trí thuận tiện cho người lái. Vô lăng đáy phẳng dạng thể thao.

MG G50 cung cấp cho khách hàng hai tùy chọn bao gồm 7 (2+2+3) và 8 (2+3+3) chỗ ngồi. Đáng chú ý, ghế lái trên xe chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da (bản cao cấp).

Một vài trang bị đáng chú ý trên mẫu MPV của Trung Quốc như: màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, tích hợp Apple CarPlay và QDLink, cần số sau vô lăng, chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử…

MG G50 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 169 mã lực, mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Đặc biệt trên phiên bản DEL và LUX sở hữu hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép dạng ướt, mang đến hiệu suất vận hành tốt hơn so với các loại hộp số khác thường thấy trong phân khúc MPV như CVT hay 4AT. Trên hai phiên bản DEL và LUX còn được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng giúp người lái có thể chủ động lên hoặc xuống số một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không mất đi sự an toàn khi điều khiển xe vì không cần rời tay khỏi vô lăng.

Ngoài việc giúp cảm giác lái thể thao hơn, lẫy chuyển số trên vô lăng là một trang bị hữu ích khi lái xe trong các tình huống đổ đèo, lên dốc, vượt xe trên cao tốc, hoặc các trường hợp phức tạp như đường trơn trượt.

Phiên bản COM của dòng MPV này được trang bị hộp số sàn 6 cấp, giúp kiểm soát xe tốt hơn trong nhiều tình huống, cho cảm giác điều khiển xe “thật” hơn ở trên đường, việc bảo trì, bảo dưỡng cũng dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Theo công bố của MG, G50 được trang bị các tính năng an toàn thực dụng như; Phanh tay điện tử Auto Hold, Cân bằng điện tử, Hỗ trợ phanh điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Cảm biến lùi, Camera lùi, Ga tự động (Cruise Control), Neo ghế an toàn trẻ em ISOFIX, Kiểm soát áp suất lốp…

MG là thương hiệu có lịch sử hơn 100 năm phát triển trên toàn cầu. Việt Nam là một trong những thị trường được quan tâm hàng đầu của thương hiệu này, bởi vậy MG đã nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu của người dùng Việt, từ đó đưa ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của mọi người dân Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, MG định hướng là thương hiệu “Xe của mọi nhà” hướng đến mục tiêu phục vụ nhu cầu của mọi người dân ở mọi độ tuổi và sở thích khác nhau, nỗ lực đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Với các mẫu xe hiện đang kinh doanh tại Việt Nam như sedan MG5 và New MG5, cho tới những mẫu gầm cao như MG ZS, MG HS, MG RX5, xe điện MG4, xe thể thao Cyberster hay mẫu MG G50 vừa được ra mắt, thương hiệu này đã thể hiện được sự đa dạng trong dải sản phẩm, giá bán dễ tiếp cận, qua đó đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

“Với danh mục sản phẩm đa dạng và nhiều phiên bản tùy chọn, MG tin rằng bạn sẽ luôn tìm được một mẫu xe phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn và cá tính của chính mình”, đại diện MG chia sẻ.

Cũng theo đại diện hãng, từ lâu, các mẫu xe của MG đã khẳng định được chất lượng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, mang đến sự an tâm về độ bền và chất lượng cho người tiêu dùng. Không chỉ vậy, dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng của MG cũng rất được chú trọng, với mạng lưới hơn 40 đại lý chính hãng, showroom và trung tâm bảo hành - bảo dưỡng MG Care tại Việt Nam, đảm bảo trải nghiệm sử dụng xe MG luôn thuận tiện và thoải mái.