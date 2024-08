Fucoidan Umi No Shizuku thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hiện nay, Fucoidan Umi No Shizuku đã trở thành một thương hiệu quốc tế với nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Umi No Shizuku tự hào là nhà phân phối chính thức và độc quyền sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku kể từ sau lễ ra mắt sản phẩm vào tháng 4 năm 2019 với sứ mệnh- mang tới Quý khách hàng sản phẩm Fucoidan chất lượng, an toàn và hiệu quả từ thiên nhiên.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là sự cam kết, đáng tin cậy, phát triển bền vững cùng yếu tố tiên phong là chất lượng sản phẩm và đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp mang đến sự tin tưởng và an tâm cho Quý khách hàng. Công ty mẹ của Umi No Shizuku- Kamerycah Foods là một trong những nhà sản xuất thực phẩm biển hàng đầu của Nhật bản với hơn 40 năm lịch sử, chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và thực phẩm an toàn tới khách hàng. Hơn thế nữa, công ty tự hào là thành viên của Viện nghiên cứu Fucoidan NPO. Nhờ những nghiên cứu liên tục của Viện Nghiên Cứu NPO cùng với sự kết hợp của các trường đại học quốc gia tại Nhật Bản, hợp chất Fucoidan đã được nhiều người biết đến về lợi ích y học mang lại đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với những ai đang trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư (https://www.fucoidan-life.com/vn/aboutus/ad_corporation/). Với mong muốn giúp cho khách hàng có thêm những kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe, Umi No Shizuku đã tiến hành tổ chức các chương trình hội thảo ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vào năm 2023, chúng tôi đã tổ chức 3 buổi hội thảo tại Hà Nội, Cần Thơ và Hồ Chí Minh để chia sẻ, cập nhật mới nhất các kết quả nghiên cứu về hợp chất Fucoidan kết hợp với chiết xuất sợi nấm Agaricus (Fucoidan Mix AG)- chứng minh hiệu quả và khả năng chống oxy hóa các gốc tự do trong cơ thể. Nhờ công thức độc đáo của Fucoida Mix AG mà người sử dụng được nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, giảm tác hại trong quá trình hóa trị và xạ trị. Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku được nghiên cứu, sản xuất, đóng gói tại nhà máy đạt tiêu chuẩn cGMP, Nhật Bản và được khách hàng tại hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới tin dùng trong suốt hơn 20 năm qua. Với công thức độc quyền chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và sợi nấm Agaricus, Fucoidan Umi No Shizuku tự hào là sản phẩm có hàm lượng Fucoidan tinh khiết và mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Sản phẩm có 3 dạng: bột, viên và nước, tiện dụng khi bảo quản. ---> > Xem thêm: kfucoidan.com.vn Fucoidan UMI NO SHIZUKU không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn thực phẩm, tất cả sản phẩm đều vượt qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và được chứng nhận bởi các cơ quan chức năng có uy tín. Fucoidan Umi No Shizuku- chìa khóa vàng cho sức khỏe. Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn theo thông tin sau: Văn phòng TP.HCM: Phòng 3A, Tầng 33, Tòa nhà Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1. Hotline: 0916 753 108. Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, Tầng 17, Tòa nhà Gelex, Số 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng. Hotline: 0934 020 210. Tổng đài miễn phí: 1800 55 88 02 Website: www.kfucoidan.com.vn Facebook: https://www.facebook.com/kfucoidan.com.vn/ Giấy phép QC số: 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29.3.2019. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. P.V