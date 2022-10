FOREST IN THE SKY - Biến bê tông thành khu rừng thẳng đứng với 75 nghìn cây xanh

TP - Ấp ủ ý tưởng đưa cây xanh trồng trên tầng cao, các kiến trúc sư Việt Nam đã lập kỷ lục khi hoàn thành công trình xanh 11 tầng với hơn 75.000 cây từ mặt đất lên đến nóc nhà.

Xuất phát từ ý tưởng tái hiện vườn treo cổ đại Babylon với kiến trúc độc đáo, dự án Forest In The Sky được những kiến trúc sư giàu kinh nghiệm bắt tay thực hiện tại Việt Nam.

Sáng ngày 24/11/2016, tòa nhà Forest In The Sky được khởi công tại Flamingo Đại Lải Resort. Tòa nhà với tổng diện tích xây dựng 50.893 m2, vườn treo 11.990 m2 cùng quy mô 11 tầng: 3 tầng tiện ích, 8 tầng gồm 181 căn biệt thự trên cao.

Đặc biệt gây chú ý là sự góp mặt của hàng vạn cây xanh lấy ý tưởng thiết kế từ khu vườn treo Babylon - một trong 7 kỳ quan của Thế giới. Thời điểm bấy giờ, xen lẫn những kỳ vọng được chứng kiến dự án hoàn thành, không ít những nghi ngờ về độ khả thi vì lối kiến trúc gần như chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Vườn treo Babylon cổ đại được xây dựng từ khoảng năm 600 TCN trên một quả đồi. Khu vườn nổi tiếng luôn xanh tốt với nhiều loại cây lớn nhỏ khác nhau, hương thơm tươi mát lan tỏa khắp một vùng rộng lớn. Với kiến trúc gần như không tưởng, công trình này mang đến giá trị lớn, đại diện cho nền văn minh Lưỡng Hà rực rỡ.

“Sống sang trọng giữa thiên nhiên” hoàn toàn khác với cuộc sống ở các vùng nông thôn đang bị ô nhiễm. Điều mà Flamingo muốn mang lại là những trải nghiệm mới về không gian hòa mình với thiên nhiên với cảnh quan tươi đẹp.

Chính vì vậy mà Forest In The Sky giúp thỏa mãn ước muốn “được nhìn lên, nhìn xa hơn, cảm nhận rộng hơn như đang ôm cả vùng núi non, chứ không chỉ là một khoảng không đơn điệu”, ông Nguyễn Thượng Quân - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc và Cảnh quan Flamingo cho biết.

Bên cạnh vườn treo Babylon, kim chỉ nam giúp “cánh rừng trên không” Forest In The Sky được hình thành còn đến từ triết lý xuyên suốt những thiết kế của Tập đoàn Flamingo: “Sống sang trọng giữa thiên nhiên”. Đó là một phong cách sống khác biệt, đẳng cấp nhưng đồng thời thỏa mãn khao khát sống giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Dự án xanh nằm ở vị trí đẹp, với tầm nhìn dãy núi Tam Đảo, hướng ra hồ Đại Lải, bên cạnh có dòng suối lớn,… Dù không nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt như vùng Lưỡng Hà cổ đại, nhưng việc tạo nên không gian sống xanh với kiến trúc độc đáo như Forest In The Sky không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là việc chọn và thử nghiệm các vật liệu “xanh” sao cho phù hợp.

“Chúng tôi vừa thi công vừa duy trì hoạt động của resort, nên có rất nhiều vấn đề như chống bụi, chống ồn, tính toán đất và chuyển cây lên các tầng, thiết kế các hệ thống tự động, xử lý nội thất… Trên cương vị là chủ đầu tư, Flamingo đã hợp tác chặt chẽ với đơn vị thi công để giải quyết”, ông Quân chia sẻ.

Mất tới 2 năm từ lúc lên kế hoạch, sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, hệ thống cây bụi, cây tầm cao, cây thân gỗ, hoa… đã được phân bố từ tầng một, lõi trong tòa nhà lên đến các tầng cao và mái, tạo không gian vườn cây xanh được theo mùa. Từng thời điểm sẽ có sắc hoa riêng biệt, tạo thành hình ảnh mới biến đổi theo thời gian cho công trình.

Kiến trúc sư đã tận dụng các hệ thống tự động, tập trung thử nghiệm cách trồng, chăm bón, tưới tự động, tính toán tỷ lệ lượng nước, dinh dưỡng kỹ càng. Điều này giúp cây chống gió, cùng với đó là quá trình điều chỉnh liên tục để mỗi loại cây có điều kiện phát triển tốt nhất trên từng độ cao.

Tháng 8/2017, Forest In The Sky tổ chức Lễ cất nóc công trình. Theo quan niệm của người Việt, nóc nhà rất quan trọng, cùng với móng tượng trưng cho sự bền vững, cứng cáp của cả công trình. Không chỉ dừng lại ở quan niệm lâu đời, lễ cất nóc như minh chứng cho dự án gần như bất khả thi đang dần thành hình.

Tiếp sau đó là lần lượt các cột mốc đánh dấu sự ra đời của Forest In The Sky. Đầu tháng 10/2017, Flamingo hoàn thiện khu đại sảnh chính và vườn dạo trên cao Flamingo Babylon. Sảnh mang phong cách Flamingo Lifestyle với những mảng tường xanh và nội thất sang trọng, kết nối với khung cảnh bên ngoài bằng hệ kính lớn thu vào tối đa ánh sáng tự nhiên. Giữa tháng 11/2017, hệ thống nhà hàng tầng một đi vào hoạt động. Ngày 22/7/2018, tòa nhà sở hữu kiến trúc xanh chính thức ra mắt.

Nhờ kiến trúc độc đáo, Forest In The Sky đã được công nhận với những kỷ lục mới như Tòa nhà có số lượng vườn cây treo nhiều nhất Việt Nam, Tòa nhà có vườn treo độc đáo và lớn nhất Việt Nam, Top 10 resort đẹp nhất thế giới năm 2016 và 2019, giải thưởng Kiến trúc xanh của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cùng 5 chứng chỉ EDGE cho công trình xanh tiết kiệm năng lượng.

Theo kiến trúc sư trưởng của khu vườn Sky Garden (London, Anh), một không gian xanh và nhiều màu sắc thiên nhiên sẽ làm hài hòa các giác quan, tạo tâm trạng thư thái và giúp gắn kết cộng đồng và các thành viên gia đình. Du khách có thể tận hưởng cảm giác như đang được sống trong ngôi nhà giữa sâu thẳm rừng xanh, tận hưởng tiếng chim ca ríu rít và mường tượng về thiên đường mùa hè tươi đẹp.

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu tận hưởng cuộc sống, thư giãn sẽ được chú trọng hơn. Forest In The Sky đã bắt kịp xu hướng phát triển khi tạo nên khu Seva Spa & Beauty Destination – tổ hợp spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp lớn nhất Việt Nam với sự kết hợp hài hòa những tinh túy của tự nhiên cả trong kiến trúc và dịch vụ, với nhiều nguyên liệu quý từ khắp nơi trên thế giới như đá thạch anh, tuyết, đất sét, đá muối Himalaya, đá núi lửa,...

Các khu tiện ích cũng được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu. Trong đó có câu lạc bộ trẻ em Flamingo Kids Club với không gian dành riêng cho trẻ nhỏ thỏa sức vui chơi, tạo cơ hội để hòa nhập với môi trường, rèn luyện kỹ năng sống. Cũng trong tổ hợp giải trí Flamingo Play World còn có rạp chiếu phim, phòng karaoke, khu vui chơi Legacy Game Centre, đặc biệt nhất phải kể đến Công viên trò chơi thực tế ảo VR Game Park hiện đại.

Từ nguồn cảm hứng ẩn chứa bên trong công trình vĩ đại trong lịch sử đến một dự án thành hình tại Việt Nam là hành trình chứa đầy tâm huyết của nhà đầu tư. Với toà nhà này, sự tinh tế trong kiến trúc kết hợp sáng tạo công nghệ, tiện ích của Forest In The Sky thổi đến một làn gió mới, tạo nên lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn hòa hợp và “sống sang trọng giữa thiên nhiên”.