Ford phải triệu hồi gần một triệu ô tô bởi lỗi hiếm gặp

TPO - Do xuất hiện thiếu sót thông tin trong sách hướng dẫn sử dụng, Ford đã ban hành một đợt triệu hồi số lượng lớn sản phẩm.

Hãng thông tấn Detroit News có trụ sở tại Mỹ cho biết Ford Motor buộc phải thực hiện một đợt triệu hồi bắt đầu từ ngày 22/6, liên quan tới gần 1 triệu xe bán tải và SUV. Cụ thể, nguyên nhân của sự cố này đến từ việc sách hướng dẫn sử dụng của số xe Ford trên thiếu hướng dẫn về cách điều chỉnh và tháo tựa đầu của ghế giữa thuộc hàng ghế sau đúng cách.

Do đó, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA) coi việc cung cấp thông tin không đầy đủ là không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, như được nêu ở phần 202a trong quy định của Bộ Giao thông vận tải về an toàn giao thông ở Hoa Kỳ.

Cho đến nay, Ford khẳng định rằng họ không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ khách hàng về việc thiếu các chi tiết nói trên trong sổ tay hướng dẫn dành cho chủ sở hữu phương tiện. Trong trường hợp nội dung được điều chỉnh lại, thông tin bổ sung chiếm khoảng 5 dòng.

Tuy nhiên, luật quy định rằng nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai tại Mỹ phải tiến hành thu hồi một số lượng đáng kể 979.797 xe.

Trái ngược với các lần thu hồi trước, lần thu hồi đặc biệt này không có bất kỳ sự tham gia nào từ các đại lý. Thay vào đó, việc giải quyết thu hồi sẽ được thực hiện thông qua thư và dịch vụ bưu chính.

Những cá nhân sở hữu phương tiện bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi sẽ nhận được tài liệu của Ford qua đường bưu điện liên trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 24/7 năm 2023.