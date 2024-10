Five Grains 'Cùng Em Đến Trường' – Thắp những ước mơ

Hiện nay, có rất nhiều những đứa trẻ mỗi ngày phải bước qua bao con dốc cheo leo, lội qua suối sâu để đến được trường học . Với đôi chân trần trên con đường đầy thử thách , những đứa trẻ vùng cao vẫn kiên trì băng qua từng khúc đường gập ghềnh.

Mùa đông buốt giá, không phải em nào cũng có được đôi giày ấm áp hay chiếc áo lành lặn. Những chiếc cặp cũ sờn, chắp vá bằng dây buộc, ôm chặt vào lưng như giữ chặt ước mơ được học chữ, được thoát khỏi cái đói, cái nghèo đang bủa vây cuộc sống của gia đình mình. Đây cũng chính là những trăn trở và động lực để Five Grains khởi xướng chương trình thiện nguyện "Cùng em đến trường".

Ở đâu đó trên khắp dải đất hình chữ S vẫn có nhiều hoàn cảnh cơm bữa no bữa đói, ánh đèn leo lét từ ngọn đèn dầu là thứ ánh sáng hiếm hoi giúp các em ôn bài mỗi đêm. Nhiều khi chỉ một trận mưa cũng sẽ ngăn bước chân các em đến trường, bởi những con đường đất hóa bùn lầy trơn trượt. Thế nhưng, bất chấp thiếu thốn, đôi mắt các em vẫn sáng ngời khát vọng được học tập, được vươn lên thay đổi số phận. Mỗi tiếng cười hồn nhiên, mỗi cái chào rụt rè của các em đều như một lời nhắn gửi, rằng chỉ cần một chút yêu thương và sự sẻ chia, ước mơ giản dị ấy sẽ được chắp cánh.

"Cùng em đến trường" – Trao nụ cười, thắp những ước mơ

Chương trình "Cùng em đến trường" được khởi xướng với mong muốn giúp các em nhỏ ở những hoàn cảnh khó khăn được học tập như bao các bạn nhỏ khác, bất kể gia đình hay nơi ở của các em còn thiếu thốn ra sao. Five Grains không chỉ tặng các em những món quà vật chất như cặp sách, áo ấm, hay giày dép, mà còn mong muốn khích lệ tinh thần, giúp các em có thêm động lực và niềm tin trong học tập.

Những món quà này không chỉ giúp các em đủ điều kiện đến trường, mà còn gửi gắm thông điệp yêu thương từ cộng đồng, cho các em biết rằng mình không cô đơn trên hành trình học tập. Một quyển vở mới, một chiếc áo ấm không chỉ là vật dụng, mà là nguồn động viên, tiếp thêm hy vọng để các em vững bước trên con đường tri thức.

Five Grains tin rằng những thay đổi lớn bắt đầu từ những hành động nhỏ. Theo chia sẻ của CEO Five Grains “Chúng tôi luôn coi giáo dục là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để giúp trẻ em vượt qua nghèo đói, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Với mục tiêu "Không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập", Five Grains không ngừng mở rộng chương trình, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng và các đối tác. Dù đóng góp nhỏ bé, mỗi sự hỗ trợ đều trở thành động lực giúp các em tự tin đến trường và mở ra những cơ hội mới cho tương lai”.

Five Grains – Vững bước trên những chặng đường cùng các em nhỏ

Từ khi thành lập vào năm 2021, Five Grains đã theo đuổi định hướng phát triển bền vững, không chỉ thông qua các hoạt động kinh doanh mà còn qua những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng. Chúng tôi hiểu rằng thành công không chỉ được đo lường bằng doanh thu hay lợi nhuận, mà còn thông qua những giá trị lâu dài tạo ra cho xã hội.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Five Grains còn xem trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển. Chương trình "Cùng em đến trường" chính là minh chứng cho cam kết này, thể hiện tinh thần "Hạnh phúc là khi được cho đi". Với Five Grains, việc lan tỏa yêu thương và giúp đỡ cộng đồng là một hành trình dài, không có điểm dừng. Hành trình này không chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là lời khẳng định của doanh nghiệp rằng: Giá trị bền vững đến từ việc đồng hành cùng cộng đồng.

Five Grains tin tưởng rằng, thông qua những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thành công của doanh nghiệp không chỉ là tăng trưởng mà còn nằm ở việc tạo dựng các giá trị nhân văn cho cộng đồng và thế hệ tương lai. Hành trình "Cùng em đến trường" sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng để Five Grains và cộng đồng cùng nhau xây dựng tương lai cho mọi trẻ em, mang đến niềm vui và hy vọng trên mỗi chặng đường học tập. Hãy cùng Five Grains chung tay góp sức để biến ước mơ giản dị của các em thành hiện thực, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.