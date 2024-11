FIFA gây sốc với đề cử The Best 2024: Có Messi, không Ronaldo

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) gây sốc khi điền tên Lionel Messi vào danh sách đề cử giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm - The Best 2024 nhưng loại bỏ Cristiano Ronaldo.

Rạng sáng nay, FIFA đã công bố danh sách đề cử giải thưởng thường niên The Best 2024. Như thường lệ, hạng mục dành cho cầu thủ nam được người hâm mộ quan tâm nhất và cũng gây ra nhiều tranh cãi nhất.

Khác với giải thưởng Quả bóng vàng của France Football, FIFA chỉ chọn ra 11 ứng cử viên tranh giải The Best 2024. Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu. Trước đó, tiền đạo 37 tuổi người Argentina không được đề cử Quả bóng vàng 2024 cho dù anh là người thắng giải năm 2023.

Đáng chú ý, FIFA không đưa ra tiêu chí và thời gian cụ thể đánh giá các cầu thủ như năm 2023. Xét theo thành tích cá nhân, Lionel Messi trải qua năm 2024 khá ấn tượng khi cùng Argentina bảo vệ thành công Copa America và giúp Inter Miami vô địch MLS lần đầu tiên trong lịch sử.

Tính riêng trong màu áo CLB, Messi đã ghi 23 bàn, kiến tạo 13 bàn chỉ sau 25 lần ra sân. Tuy nhiền, tiền đạo này nghỉ thi đấu gần nửa mùa giải vì chấn thương. Ngoài ra, MLS vốn bị đánh giá là giải đấu “dưỡng già” của các ngôi sao thế giới và có chấn lượng không quá cao. Ở cấp độ đội tuyển, vai trò của Messi cũng khá mờ nhạt. Anh chỉ ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn trong 5 trận đấu tại Copa America 2024.

Tranh cãi nổ ra lớn hơn khi Messi có tên còn Ronaldo thì không. Tính riêng trong năm 2024, Ronaldo vẫn thường xuyên ghi dấu ấn với các kỷ lục ghi bàn ở Saudi Arabia và đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền đạo 39 tuổi này thi đấu tổng cộng 49 trận, ghi 40 bàn và kiến tạo 7 bàn.

Ngoài sự hiện diện của Messi, các đề cử còn lại đều là những cái tên quen thuộc. Real Madrid đóng góp 6 ngôi sao nhờ cú đúp danh hiệu mùa giải 2023/24. Trong đó, duy nhất Mbappe là tân binh của họ ở mùa giải này. Tương tự như vậy, Tây Ban Nha cũng có 3 đề cử sau chức vô địch EURO 2024, bao gồm Carvajal, Yamal và Rodri.

Theo nhận định của các chuyên gia, cuộc đua giành giải The Best 2024 vẫn xoay quanh Rodri và Vinicius giống như Quả bóng vàng. Tuy vậy, sự hiện diện của Messi sẽ khiến mọi chuyện khó lường hơn, bởi lẽ The Best 2024 lấy phiếu bầu của cả người hâm mộ cùng các HLV trưởng, đội trưởng ĐTQG trên toàn thế giới.

Danh sách đề cử The Best 2024 - Giải thưởng dành cho cầu thủ nam Dani Carvajal (Tây Ban Nha), Real Madrid Erling Haaland (Na Uy), Manchester City Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid Florian Wirtz (Đức), Bayer Leverkusen Jude Bellingham (Anh), Real Madrid Kylian Mbappe (Pháp), Paris Saint-Germain/Real Madrid Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Barcelona Lionel Messi (Argentina), Inter Miami Rodri (Tây Ban Nha), Manchester City Toni Kroos (Đức), Real Madrid (hiện đã giải nghệ) Vinicius Jr (Brazil), Real Madrid