Faslink lan toả thông điệp làm thời trang bền vững của Việt Nam tại APEC 2022

Hội nghị chuyên đề về mô hình kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh (BCG Symposium) trong khuôn khổ năm APEC 2022 được tổ chức tại Thái Lan với chủ đề "Sharing a Sustainable Future".

Bà Trần Hoàng Phú Xuân, Nhà sáng lập - Tổng giám đốc công ty Thời trang và Kết nối (FASLINK) là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự hội nghị, chia sẻ về thành công trong hành trình thương mại hoá các loại sợi vải xanh và hướng tới sự phát triển bền vững của ngành thời trang Việt Nam. Mục tiêu chính của Hội nghị nhằm thảo luận và chia sẻ về mô hình Kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh (BCG), đặc biệt ứng dụng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) ở các nền kinh tế thành viên APEC, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng cường thương mại.

Tại Hội nghị chuyên đề BCG Symposium, bà Trần Hoàng Phú Xuân đã trình bày và thảo luận cùng với các đại diện khác đến từ Nhật Bản, Thái Lan,… về câu chuyện nỗ lực của Faslink trong hành trình tìm kiếm nguyên liệu, R&D và thương mại hoá các loại sợi vải xanh từ bã cà phê, vỏ hàu, lá bạc hà, thân và lá sen, chai nhựa PET, cũng như những thách thức và cơ hội của việc ứng dụng mô hình BCG trong ngành thời trang tại Việt Nam, hướng đến tương lai Việt Nam đưa mức phát thải ròng về “0” trong năm 2050.

“Là một phần của chuỗi cung ứng Thời trang Việt Nam, chúng tôi chọn Going Green là trách nhiệm của mình đối với thế hệ tương lai. Tại Faslink, chúng tôi tin rằng có một thị trường ngách tiềm năng chưa được khai thác cho hoạt động kinh doanh bền vững, đó là lý do Faslink thực hiện sứ mệnh này. Sự có mặt của tôi tại Hội nghị hôm nay đánh giá được chúng tôi đã tiên phong thương mại hóa được nhiều loại sợi bền vững thành công và tôi muốn lan toả về điều này tại diễn đàn APEC”. CEO Faslink – Bà Trần Hoàng Phú Xuân trình bày mạnh mẽ phần mở đầu về sự kiên định trong hành trình của mình

Công ty Cổ phần Kết nối Thời trang (Faslink) được biết đến là doanh nghiệp tiên phong đầu tư mạnh cho R&D và cho ra thị trường nhiều loại sợi vải xanh từ sen, bã cà phê, bạc hà, chai nhựa PET… có tính ứng dụng cao và được thị trường đón nhận tích cực. Hiện nay từ "xanh" có mặt ở khắp các khu vực và quốc gia để hướng đến một nền kinh tế bền vững. Còn với Faslink, định nghĩa "xanh" đơn giản hơn là tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường và cân bằng xã hội.

Theo đuổi định hướng "mặc khỏe để sống xanh", các nguyên liệu xanh của Faslink được tạo nên từ các yếu tố có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường sống, an toàn cho sức khỏe người dùng, dễ dàng chế tác trong may mặc và có thể tự phân hủy theo thời gian. Faslink đã ra mắt và thương mại hoá thành công áo sơ mi, Polo, đồ lót làm từ sợi tự nhiên, bao gồm sợi cà phê, sợi sen, sợi vỏ sò, sợi xơ dừa, và sợi bạc hà được xử lý bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng được tiêu chí mềm mịn, bền đẹp và thời trang. Trong đó nổi bật là sợi cà phê, lần đầu tiên chiếc áo chiếc áo Polo “Made in Vietnam” làm từ chất liệu vải cà phê ra đời.

“Hành trình tạo nên những sợi vải xanh từ bã cà phê, lá và thân sen, vỏ sò, than vỏ dừa, cellulose bạc hà…của chúng tôi; không chỉ bắt nguồn từ ý tưởng và xu hướng trong kinh doanh mà gắn liền với sự đam mê, khát vọng mạnh mẽ phát huy giá trị của những nguyên liệu được xem là bình thường, ít giá trị trong tự nhiên. Những sợi vải xanh đã tạo nên những bước đi mới, thúc đẩy sự phát triển sáng tạo trong ngành công nghiệp dệt may và thời trang. Tôi mong muốn ngày càng nhiều người Việt Nam sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm may mặc thân thiện với môi trường.” - Tổng Giám Đốc Faslink - bà Trần Hoàng Phú Xuân, chia sẻ thêm

Không riêng ở mảng nguyên liệu, Faslink thực hiện chuyển đổi xanh toàn diện trong vận hành, sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm theo xu hướng eco-fashion. Đồng hành cùng hơn 900 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, Faslink đã và đang rất thành công trong việc ghi lại dấu ấn riêng trong từng dự án.

Hiện tại, các thương hiệu toàn cầu đều có kế hoạch thực hiện thời trang bền vững và đặt ra tiêu chí vô cùng nghiêm ngặt đòi hỏi thị trường thích ứng. Nếu chọn đi theo con đường này các công ty sẽ phải bỏ nhiều thời gian hơn, kiên nhẫn hơn, và chặng đường đi phải dài hơn. Faslink cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, dũng cảm theo đuổi con đường này và vận hành thời trang xanh một cách hiệu quả đã giúp Faslink đạt được những thành tựu nhất định trong việc thương mại hoá thành công các loại sợi vải xanh, sợi tái chế.

Với sự tham gia trong vai trò đại diện cho Việt Nam tại Hội nghị chuyên đề về mô hình kinh tế BCG trong khuôn khổ APEC 2022, Faslink tiếp tục khẳng định cam kết chuyển đổi xanh, liên kết chuỗi các nhà cung ứng thời trang bền vững tạo nên sức mạnh nội lực cho thời trang Việt Nam. Bên cạnh đó, còn là động lực giúp Faslink có thể xây dựng được hợp đồng với đối tác nước ngoài, đưa sản phẩm của người Việt vươn tới biển lớn và được bạn bè quốc tế công nhận.