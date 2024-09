Far Eastern Polytex Vietnam giữ vững danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024"

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (FEPV) một lần nữa được HR Asia công nhận là the Best Companies to Work for in Asia (Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á) năm 2024, tiếp nối thành công của năm 2023. Bên cạnh đó, FEPV còn được vinh danh với HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards (Giải Thưởng Đa Dạng, Công Bằng & Hòa Nhập) năm 2024, thể hiện cam kết của công ty trong việc xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập và công bằng.

“Chân thành, Cần cù, Tiết kiệm, Thận trọng và Đổi mới” vẫn là những triết lý kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Far Eastern. Những giá trị này đã được thấm nhuần trong văn hóa công ty và được toàn thể nhân viên FEPV thực hiện từ khi công ty thành lập vào năm 2015. Sự công nhận từ HR Asia là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của FEPV trong việc duy trì các nguyên tắc này trong mọi hoạt động. Về Tập Đoàn Far Eastern Group và Công Ty Far Eastern Polytex Việt Nam Far Eastern Group (FEG) là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Đài Loan, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như dệt may, hóa chất, năng lượng, xây dựng, và thương mại. Với tầm nhìn chiến lược và cam kết đổi mới, FEG đã phát triển mạnh mẽ và có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Far Eastern Polytex Vietnam (FEPV) là một phần quan trọng của FEG, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm sợi hóa học, hạt nhựa tái sinh và màng bọc PET. FEPV đã khẳng định vị thế của mình với các sản phẩm chất lượng cao, được công nhận toàn cầu. Với triết lý kinh doanh "Chân thành, Cần cù, Tiết kiệm, Thận trọng và Đổi mới," FEPV luôn đặt con người làm trung tâm và cam kết tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên. Dẫn Đầu Trong Phát Triển Bền Vững FEPV là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất sợi hóa học, hạt nhựa tái sinh và màng PET. Các sản phẩm Polymer Trạng Thái Rắn của chúng tôi được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, mang lại độ bền và khả năng chịu lực vượt trội. Chúng là nền tảng cho các sản phẩm sáng tạo như Tấm APET cho đóng gói và Màng Co PET, được công nhận là số 1 Châu Á. Cam kết của chúng tôi về tính bền vững được thể hiện qua việc sử dụng nhựa PET tái chế, xếp hạng thứ 2 trên thế giới, đảm bảo các giải pháp thân thiện với môi trường mà không làm giảm hiệu suất. Theo chính sách năng lượng tái tạo của Việt Nam và mục tiêu phát thải ròng bằng “không”, FEPV cam kết phát triển bền vững. FEPV dự định xây dựng một nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng do quy mô đầu tư mở rộng. Bảo vệ môi trường là trọng tâm trong các hoạt động kinh doanh của FEPV, như đã thể hiện qua các sự kiện Ngày Sinh Thái (Eco Day) hợp tác với Aeon Mall nhằm thúc đẩy tính bền vững, giáo dục trẻ em về bảo tồn môi trường và thảo luận về các phương pháp tái chế hiệu quả. HR Asia là tạp chí hàng đầu về quản trị nhân sự tại Châu Á, chuyên cung cấp các thông tin và phân tích về xu hướng, thách thức và cơ hội trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Tổ chức bởi HR Asia, giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc tuyệt vời. Trong khi đó, "Giải thưởng Đa dạng, Công bằng & Hoà nhập" công nhận những công ty có cam kết mạnh mẽ về đa dạng, công bằng và hoà nhập trong quản lý nhân sự. Các giải thưởng này không chỉ là sự công nhận về mặt thương hiệu mà còn là minh chứng cho sự cống hiến và nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc tạo ra môi trường làm việc lý tưởng và phát triển bền vững. Các công ty từng nhận được giải thưởng có thể kể đến như Unilever (2022), Uniqlo (2023), Coca-cola (2023),… Rực rỡ với giải thưởng Best Companies to Work for in Asia năm 2023, Far Eastern Polytex Vietnam đã xuất sắc nhận được cả hai giải thưởng này trong năm 2024, khẳng định cam kết của công ty đối với nhân viên và cộng đồng. Với những thành tích đáng tự hào, FEPV tiếp tục là nơi làm việc mơ ước và là đối tác tin cậy trong ngành công nghiệp. P.V