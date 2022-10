Fantasy Home - Kênh đầu tư “quốc dân” mới cho nhà đầu tư vốn ít

Quản lý tài chính hiệu quả, đầu tư sáng suốt là phương châm của nhiều gia đình trẻ hiện nay. Trong đó, Fantasy Home đang là giải pháp mang tới khả năng sinh lời vượt trội với số vốn nhỏ, nằm trong tầm tay của mọi nhà đầu tư.

Bí quyết để “tiền đẻ ra tiền”

Vừa tròn 30 tuổi, vợ chồng anh Phan Quốc Hiệu (Q.Bình Tân) đã sở hữu cơ ngơi khá đầy đủ: nhà riêng, căn hộ cho thuê và một vài khoản thu nhập đều đặn khác từ đầu tư. Anh Hiệu cho biết, cả 2 vợ chồng đều có mức lương không quá cao nhưng nhờ kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, chi tiêu khoa học đã mang lại thành công.

Theo anh Hiệu, bí quyết nằm ở việc lên kế hoạch và tuân thủ chặt chẽ dựa trên thu nhập của 2 vợ chồng. Có 3 loại khoản chi được anh xác định: chi tiêu cố định, chi dự phòng và đầu tư. Với chi tiêu cố định, hàng tháng tiền sẽ được trích một khoản cho các hoạt động đời sống cơ bản như ăn uống, đi lại, chi phí sinh hoạt… Chi phí dự phòng là tài khoản để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp như bệnh tật, mất việc, bất khả kháng…

Số tiền còn lại được vợ chồng anh “quy hoạch” dồn vào các kênh đầu tư. “Chỉ trông chờ vào đồng lương không biết tới bao giờ mới mua được nhà, vì vậy vợ chồng tôi mạnh dạn nghiên cứu đầu tư chắc chắn từ nhỏ tới lớn dần mới có cơ ngơi như hôm nay” – anh Hiệu nói.

Với bản thân anh, đầu tư bất động sản là kênh chính và lâu dài, cần tỉnh táo và không nóng vội. Anh tập trung vào các BĐS có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, có tiềm năng lớn để xuống tiền. Sau nhiều năm đầu tư, tích cóp, vợ chồng anh đã mua được nhà riêng và có thêm căn hộ để cho thuê tại TP.Thủ Đức. Hiện khoản tiền dư ra hàng tháng từ các nguồn được anh Hiệu tiếp tục lên phương án đầu tư.

Theo anh Hiệu, đầu tư trước hết cần phải tính toán “vừa tầm” với khả năng của mình, tìm hiểu kỹ, lựa chọn sáng suốt và phải biết “đi trước một bước” mới mong thành công. Anh lấy ví dụ, với số tiền dôi dư 2 tỉ đồng, anh lựa chọn đầu tư vào Fantasy Home - một sản phẩm đầu tư bất động sản mới mẻ của Công ty Quản lý và đầu tư bất động sản VMI (VMI JSC) nhưng rất vừa tầm các nhà đầu tư có vốn không nhiều.

“Với số tiền của tôi để mua biệt thự, nhà phố thì khó nhưng để sở hữu vài suất đầu tư tiềm năng lại không khó. Trong khi đây là phân khúc sinh lời có biên độ lớn nhất, tiền đẻ ra gấp đôi gấp ba thì sau 3-5 năm là mua được nhà mới rồi” – anh Hiệu nhẩm tính.

Fantasy Home đầu tư thế nào?

Giữa bối cảnh các kênh đầu tư có nhiều xáo trộn, nhà đầu tư thận trọng hơn khi xuống tiền thì Fantasy Home mang đến giải pháp bảo toàn cho dòng tiền của nhà đầu tư sinh sôi.

Theo thông tin mới nhất từ VMI JSC, do nhu cầu lớn của thị trường, Công ty tiếp tục mua các BĐS tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown và chia nhỏ thành 200 suất đầu tư Fantasy Home để các nhà đầu tư vốn nhỏ dễ dàng tiếp cận hơn nữa cơ hội đầu tư. Như vậy, với số vốn chỉ từ 38 triệu đồng, nhà đầu tư có thể đăng ký hợp tác đầu tư các sản phẩm thấp tầng tại đại đô thị hấp dẫn bậc nhất phía Đông Hà Nội. Hay với phân khu The Manhattan (Vinhomes Grand Park), nhà đầu tư chỉ cần từ 90 triệu có thể sở hữu 1 suất đầu tư sinh lời.

Chọn lựa những sản phẩm thấp tầng tiềm năng hàng đầu, khả năng sinh lời của Fantasy Home được VMI JSC hướng tới các mốc sinh lời tối thiểu bình quân 15%/năm; qua các năm thứ 2, 3, 4 và 5, dòng lợi nhuận này lần lượt lũy kế ở mức tối thiểu 30%, 45%, 60% và 75%. Với những căn có tiêu chuẩn hoàn thiện nội thất, trong thời gian chưa bán, nhà đầu tư còn được chia sẻ 50% lợi nhuận từ việc cho thuê.

Trong trường hợp thị trường biến động không thuận lợi, VMI JSC vẫn cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư tới 37,5% sau 5 năm (7,5%/năm).

Theo tìm hiểu, hiện trong giỏ hàng đầu tư của Fantasy Home đang có 2 “siêu phẩm” làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản là Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown và The Manhattan (Vinhomes Grand Park).

Với Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown vừa mới ra mắt tại phía Đông Hà Nội thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế mang đến khả năng sinh lời gấp 3, tương tự Vinhomes Ocean Park. Khảo sát, thống kế của các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, tại Vinhomes Ocean Park, sau 3 năm giá các căn liền kề đã tăng tới hơn 180%, tương đương 60%/năm.

Trong khi đó, với The Manhattan – phân khu thấp tầng được săn đón bậc nhất Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức), sau hơn 2 năm ra mắt cũng ghi nhận bước tăng giá bình quân từ 40-60%, mang lại thu nhập vượt mong đợi của nhà đầu tư.

Khi mua suất đầu tư Fantasy Home, nếu có nhu cầu chuyển nhượng, nhà đầu tư có quyền tự do thực hiện thông qua sàn giao dịch online hoặc hệ thống đại lý của Vinhomes. Để bảo vệ quyền lợi cho dòng tiền nhà đầu tư, sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà không chuyển nhượng được suất đầu tư thì VMI sẽ mua lại với lãi suất là 6%/năm.

Với những ưu điểm vượt trội về khả năng đầu tư chắc thắng và giỏ hàng có tính thanh khoản cao, Fantasy Home được đánh giá là kênh đầu tư quốc dân có khả năng tạo ra sự phát triển đột phá cho thị trường BĐS trong thời gian tới.