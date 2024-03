Fan Việt chi mạnh tiền sang Singapore xem Taylor Swift

TPO - Người hâm mộ Taylor Swift tại Việt Nam chi mạnh tay tới concert nữ ca sĩ biểu diễn ở Singapore. Siêu sao nhạc pop người Mỹ có 6 đêm diễn ở sân vận động quốc gia Singapore - điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á của Taylor Swift trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Nhiều fan Việt không ngần ngại bỏ hàng chục triệu đồng sang Singapore xem giọng ca Cruel Summer trình diễn. Nếu mua sớm, có nhiều mức giá hợp lý cho đêm diễn của Taylor Swift nhưng chi phí đi lại, ăn ở khá cao.

Chia sẻ với Tiền Phong, Linh Chi (30 tuổi, Hà Nội) cho biết đã mua vé xem concert ngày 3/3. Chi đặt vé ngay thời điểm mở bán, phòng khách sạn và vé máy bay cũng lo từ sớm nên giá thành không bị độn lên.

“Tôi may mắn đặt vé thành công tại Ticketmaster, nhưng khi đó chỉ còn hạng VIP. Các chi phí đi lại, ăn thời điểm đó khá rẻ thành ra tiền vé chính là thứ phát sinh” – Linh Chi nói.

Chị ước lượng được số tiền cần tiêu nên đã có kế hoạch tiết kiệm từ tháng 7/2023 đến giờ. “Vé VIP2 khoảng 14 triệu đồng, vé máy bay 4,6 triệu đồng, tiền phòng 3,2 triệu đồng cho 3 đêm đi concert kết hợp khám phá du lịch, ăn uống đi lại mua sắm rơi vào tầm hơn 10 triệu đồng. Tổng cộng khoản 35 triệu quay đầu”.

Không ít người mua vé kèm combo khách sạn. Theo Klook, mỗi combo sẽ gồm vé một trong sáu đêm concert và phòng khách sạn. N.L.H.M (26 tuổi, TPHCM) mua vé Cat 5 kèm combo một đêm khách sạn 4 sao giá 9 triệu đồng và cho biết có nhiều sự lựa chọn cho người hâm mộ. Mức vé thấp nhất là 108 USD.

Với tổng số hơn 300.000 vé được bán cho sáu buổi hòa nhạc tại Sân vận động Quốc gia Singapore, người hâm mộ từ khắp Đông Nam Á có nhiều cách di chuyển để tiết kiệm chi phí.

Để tối ưu chi phí, giám đốc phòng tập yoga người Malaysia, Awangku Hashrul (35 tuổi) cùng bạn bắt xe buýt từ Kuala Lumpur đến Johor Bahru. Họ dự định nghỉ một đêm trước khi tham gia concert, sau đó bắt chuyến tàu Keretapi Tanah Melayu (KTM) từ Johor đến Singapore để tham dự đêm nhạc. Hành trình trở về cũng di chuyển tương tự.

“Tôi đang cố gắng tiết kiệm chi phí. Làm theo cách đó rẻ hơn nhiều. Chúng tôi đã chi nhiều tiền cho vé, khoảng 420 USD. Tuy vậy tôi rất hào hứng bởi có thể đây là cơ hội duy nhất tôi được xem Taylor diễn trực tiếp. Tôi chắc chắn phải tham gia” – anh Hashrul chia sẻ trên The Straits Times.

Thay vì mất 113 USD tiền vé bay thẳng tới Singapore, Hashrul chỉ phải trả tổng cộng hơn 17 USD cho việc di chuyển từ Kuala Lumpur đến quốc đảo sư tử.

Nhiều người khác cũng chọn cách đi xe khách, tàu và qua đêm ở các thành phố gần Singapore để tiết kiệm chi phí.

Giá vé máy bay đã tăng cao vì nhu cầu đột biến từ The Eras Tour ở Singapore. Ví dụ, ở Indonesia, vào những ngày diễn ra buổi hòa nhạc Eras Tour, giá vé máy bay từ Jakarta đến Singapore đã tăng hơn 100% so với giá thông thường. Chuyến bay một chiều của Jestar Asia từ Jakarta đến Singapore đầu tháng 3 có thể có giá 140 USD, tăng 165% so với một tháng trước đó.

Tại Việt Nam, theo quan sát của phóng viên, vé máy bay một chiều Hà Nội, TPHCM di chuyển thẳng đến Singapore hầu như cháy hàng. Một số chuyến chỉ còn vé phải quá cảnh hoặc hạng thương gia lên đến 33 triệu đồng.

Taylor Swift tổ chức 6 đêm diễn The Eras Tour tại sân vận động quốc gia Singapore từ ngày 2 đến 9/3. Đây là điểm dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á của siêu sao nhạc pop. Đêm diễn sẽ bao gồm 44 bài hát, chia thành 10 phần, dự kiến kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.

Giá vé được công bố trên trang web chính thức của Ticketmaster, gói tiêu chuẩn dao động từ 108 USD - 348 USD. Gói VIP từ 328 USD - 1.228 USD.