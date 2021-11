Exciter 155 – Lựa chọn số một phân khúc xe côn tay tầm giá 50 triệu

Trong phân khúc xe côn tay tầm giá 50 triệu đồng có 2 cái tên nổi bật là Yamaha Exciter 155 VVA và Suzuki Satria 150. Cùng có điểm chung là sở hữu ngoại hình bắt mắt cùng sức mạnh động cơ đáng nể, nhưng đi sâu vào trang bị, thiết kếthì Exciter 155 và Satria 150 lại có sự khác biệt cực kỳ thú vị.

Phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ tại Việt Nam tiếp tục sôi động khi Yamaha Exciter 155 mới đây đã bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng trẻ thích sự cá tính bằng phiên bản giới hạn. Cụ thể, bản giới hạn Master Art of Street có 4 phong cách tem, giá 51,49 triệu đồng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với phiên bản cao cấp (giá 49,99 triệu đồng).

Trong khi đó, mẫu xe côn tay đậm chất hyper-underbone (có ghi đông trần và tư thế ngồi lái hơi đưa người về phía trước) là Suzuki Satria 150 nhập khẩu từ Indonesia đang có giá bán 51,99 triệu đồng, dù doanh số bán chưa thể sánh bằng Yamaha Exciter hay Honda Winner nhưng vẫn có thị phần riêng trong nhóm khách hàng trẻ thích cá tính.

Trong bài viết, chúng ta sẽ cùng so sánh cụ thể về ưu, nhược điểm của hai mẫu xe đáng chú ý này, nhất là về khía cạnh “chất chơi” và công nghệ.

Ngoại hìnhSatria 150 phá cách, Exciter 155 thể thao

Phiên bản giới hạn Master Art of Street của Yamaha Exciter 155 có sự thay đổi chính ở màu sắc tem dán nên kích thước không khác biệt so với thời điểm ra mắt cách đây gần 1 năm. Điển hình như phiên bản mang màu “born to ride” trong bài viết này vẫn sở hữu kích thước tổng thể 1.975 x 665 x 1.085 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.290 mm và nặng 121 kg.

Ở chiều ngược lại, Suzuki Satria 150 bản nhập Indonesia hay Raider (lắp ráp trong nước) trông nhỏ hơn Exciter 155 bởi thiết kế vỏ xe ít đường gân và chi tiết hình khối. Cụ thể, mẫu xe hyper-underbone này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.960 x 675 x 980 mm, chiều dài cơ sở 1.280 mm, nặng 109 kg. Như vậy Exciter 155 dài hơn Satria là 15 mm, cao hơn 105 mm nhưng hẹp hơn 10 mm.

Nhẹ cân và có chiều dài cơ sở ngắn hơn đối thủ giúp Suzuki Satria 150 chạy phố khá nhàn nhã, dễ luồn lách nhưng sẽ không thể ổn định khi chạy đường trường bằng Yamaha Exciter 155.

Về ngoại hình, Yamaha Exciter 155 dễ nhận cảm tình hơn vì dòng xe underbone này kế thừa thiết kế hướng đến giới trẻ suốt 16 năm qua và thế hệ hiện tại đã pha thêm các đặc điểm thể thao của dòng phân khối lớn. So với Exciter 150cc, mẫu động cơ 155cc trông cơ bắp và nảy nở hơn nhờ lớp áo mới. Xe có 2 cụm đèn chiếu sáng độc lập, khác với Suzuki Satria 150 cùng đặt 2 cụm đèn tích hợp ở đầu ghi-đông. Đèn hậu và chắn bùn sau thiết kế theo phong cách YZF-R1. Yên xe 2 mẫu cùng dạng solo thể thao.

Đối thủ Suzuki Satria 150 có phần đầu gọn gàng hơn nhờ loại bỏ phần yếm, chỉ còn lại cụm đèn được thiết kế dạng khối với đèn báo rẽ được đặt ngay phía dưới. Mẫu xe này có ghi-đông đặt hơi thấp khiến cho tư thế ngồi của người lái chồm về phía trước.

Exciter 155 và Satria 150 đều dùng bộ mâm 17 inch. Hai mẫu xe đều có phần yên được thiết kế dạng 2 tầng.Suzuki Satria 150có chiều cao yên 765 mm, thấp hơn 30 mm so với Yamaha Exciter 155. Ở phía đuôi, Exciter 155 trông tương tự các xe sportbike nhờ kiểu vuốt ngược và nhỏ dần. Phần đuôi của Satria 150 trông khá lành với cụm đèn hậu tích hợp trong một cụm, giống các dòng xe số 110cc bình dân.

Nhìn chung, Yamaha Exciter 155 vẫn đem lại cảm giác hưởng thụ chất thể thao, phong cách gần gũi với giới trẻ, trong khi đó Suzuki Satria 150 có phần kén người dùng hơn.

Suzuki Satria 150 mạnh hơn nhưng thua Yamaha Exciter 155 về công nghệ

Dù hai mẫu xe này khác biệt về dung tích động cơ nhưng sức mạnh lại khá ngược nhau. Yamaha Exciter 155 trang bị động cơ dung tích 155 cc, sản sinh công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút. Suzuki trang bị cho Raider động cơ 147,3 cc, cho công suất 18,2 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 8.500 vòng/phút.

Cả 2 đều sử dụng hộp số côn tay 6 cấp, tuy nhiên Exciter 155 nhỉnh hơn với bộ ly hợp chống trượt giúp hạn chế tình trạng khóa bánh sau khi dồn số gấp. Ngoài ra, động cơ của Exciter 155 còn được trang bị công nghệ van biến thiên VVA, công nghệ này cho phép xe hoạt động êm ái ở vòng tua máy thấp nhưng vẫn mạnh mẽ ở vòng tua cao.

Satria F150 phiên bản 2021 có ưu điểm công suất cực đại lớn hơn đối thủ dù dung tích động cơ ít hơn. Tuy nhiên, chiếc hyper-underbone này sau nhiều năm vẫn chưa có sự nâng cấp mới mẻ nào, tiếp tục dùng công nghệ làm mát bằng dung dịch, động cơ phun xăng điện tử.

Về cơ bản, Yamaha Exciter 155 sở hữu những trang bị đáng giá để tăng khả năng vận hành, giúp những tay lái có kinh nghiệm, kỹ thuật thỏa mãn cảm xúc hơn. Ngược lại, Suzuki Satria 150 bốc ở nước ga đầu, tay lái có tư thế phổ thông nên dễ làm quen, hợp chạy phố.

Với những so sánh chi tiết trên đây, có thể hiểu tại sao Yamaha Exciter 155 VVA đang là xe côn tay thể thao được nhiều khách hàng lựa chọn nhất. Yamaha định hướng Exciter 155 VVA là một chiếc "tiểu YZF-R1". Vì vậy, ở phiên bản giới hạn 2021, mẫu xe này vẫn đang là chiếc côn tay phân khối nhỏ gây sự chú ý nhất khi áp dụng hàng loạt công nghệ áp dụng cho động cơ và hệ truyền động.