EVNGENCO3 hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cao điểm mùa khô

Tại Hội nghị Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh các tháng đầu năm 2023 diễn ra hôm 31/8 vừa qua, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) cho biết, Trong 7 tháng đầu năm 2023, EVNGENCO3 đã nỗ lực trong công tác sản xuất điện đảm bảo ổn định, an toàn, tin cậy.

Ông Trần Đình Ân – Phó tổng giám đốc EVNGENCO3 cho biết, tổng sản lượng điện của EVNGENCO3 là 18,804 tỷ kWh, đạt 58,34% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng điện của các đơn vị hạch toán phụ thuộc đạt 98,79% kế hoạch.

Nổi bật là các nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ sản xuất hiệu quả nhờ đảm bảo nhiên liệu dự phòng dầu DO, đáp ứng tốt huy động của hệ thống điện tăng cao trong giai đoạn tháng 4,5/2023. Mặc dù gặp khó do tình hình thủy văn, nhưng Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vẫn đảm bảo sản xuất đạt 104,56% kế hoạch 7 tháng đầu năm. Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cũng phát huy tối đa vai trò dịch vụ phụ trợ, hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện, nhất là các tháng cao điểm mùa khô với sản lượng đạt 142 triệu kWh.

EVNGENCO3 thực hiện đạt 9/13 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo kế hoạch EVN giao, hoàn thành và đưa vào vận hành ổn định, tin cậy 8 công trình sửa chữa lớn. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc hoàn thành 6 công trình, rút ngắn tiến độ 54 ngày so với kế hoạch. Dự kiến, trong 5 tháng cuối năm 2023, EVNGENCO3 sẽ thực hiện 11 công trình sửa chữa lớn.

EVNGENCO3tiếp tục duy trì đảm bảo, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả quan trắc môi trường online, giám sát định kỳ các thông số về khí thải, nước thải, nước làm mát, môi trường xung quanh nhà máy… đều nằm trong giới hạn cho phép và dữ liệu được truyền đến cơ quan quản lý môi trường, địa phương để liên tục theo dõi. Tình hình tiêu thụ tro, xỉ các nhà máy nhiệt điện than tiếp tục ổn định. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 duy trì tỷ lệ tiêu thụ 100%; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã ký hợp đồng với 3 đối tác lớn tiêu thụ 1.100.000 tấn/năm, giai đoạn 2023 - 2026, đạt tỷ lệ xấp xỉ 82%.

EVNGENCO3cũng tiếp tục tăng cường mật độ phủ xanh và hoàn thiện hệ thống cảnh quan cây xanh cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, hướng đến sản xuất ngày càng thân thiện với môi trường.

Đối với công tác an sinh xã hội, EVNGENCO3 tiếp tục thực hiện chương trình “Học đường niềm tin”. Theo đó, tài trợ cho 47 em học sinh mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19 đến khi hoàn thành chương trình lớp 12, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng. Trong năm 2023, EVNGENCO3 hỗ trợ 1,128 tỷ đồng cho chương trình. Những chương trình an sinh xã hội thiết thực khác vẫn được duy trì như “Mái ấm yêu thương”, tài trợ xây dựng nhà đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà các gia đình, học sinh, bệnh nhân khó khăn, thực hiện công trình đèn đường năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó... Tổng số tiền thực hiện an sinh xã hội trong 7 tháng đầu năm 2023 là hơn 5,14 tỷ đồng.

Tại Hội nghị sơ kết, Đại điện các Ban của Tổng Công ty và các đơn vị Công ty EPS, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh trình bày các tham luận, nêu các giải pháp để đảm bảo sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đinh Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT yêu cầu toàn thể CBCNV EVNGENCO3 quyết tâm, phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, thích ứng linh hoạt, quyết liệt triển khai những giải pháp tối ưu hoá các mặt hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Đồng thời, đảm bảo cung ứng điện cho Hệ thống điện quốc gia, cung ứng đủ nguồn nhiên liệu cho sản xuất, đồng thời chăm lo tốt đời sống, sức khỏe cho người lao động và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất nhà máy, giảm suất hao nhiệt, thực hiện tốt chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, hoàn thành tốt nhiệm vụ EVN giao trong năm 2023