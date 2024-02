EVNGENCO3 đảm bảo sản xuất, cung ứng điện dịp Tết 2024

Đảm bảo cung ứng điện là mục tiêu hàng đầu trong năm 2024 nên trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn, các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia, góp phần hoàn thành tốt công tác sản xuất điện phục vụ cho người dân cả nước vui xuân, đón Tết.

Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, cung ứng điện được liên tục và an toàn,EVNGENCO3 đã chủ động thực hiện nhiều phương án, giải pháp quản lý vận hành các nhà máy điện. Trong đó, chuẩn bị và đảm bảo khối lượng than tồn kho và nguồn khí cấp cho các nhà máy. Hoàn thành khắc phục, sửa chữa các tồn tại thiết bị trong các tháng cuối năm 2023, trước Tết nguyên đán sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống. tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn sản xuất.

Bên cạnh đó, các nhà máy điện còn bố trí lực lượng vận hành và sửa chữa ứng trực tại các nhà máy trong suốt kỳ nghỉ Tết; thường xuyên kiểm tra, sẵn sàng khắc phục các sự cố, bất thường của tổ máy.

Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2024, các nhà máy trực thuộc EVNGENCO3 đã vận hành theo phương thức huy động của Điều độ Hệ thống điện, đảm bảo không xảy ra sự cố, bất thường thiết bị. Tổng sản lượng điện các nhà máy trực thuộc EVNGENCO3 đã phát trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán (từ ngày 8 đến 14/2/2024) là 183,228 triệu kWh. Các tổ máy luôn đảm bảo khả dụng cao.

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, nhu cầu tiêu thụ điện dịp Tết năm 2024 trong cả nước giảm 31,7% so với thời điểm tuần trước Tết, công suất phụ tải toàn quốc vào giờ thấp điểm giảm khoảng 60% so với ngày thường. Phụ tải thấp nên nhiều tổ máy của EVNGENCO3 phải ngừng dự phòng, tuy nhiên vẫn duy trì sẵn sàng 100% công suất nếu được huy động. Một số tổ máy của các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp phải vận hành chế độ bù công suất phản kháng để đảm bảo ổn định điện áp cho hệ thống điện.

Nhằm đảm bảo nguồn điện cho cao điểm mùa khô sắp tới, cùng với phụ tải giảm thấp trong các ngày Tết, EVNGENCO3 đã thực hiện kết hợp xử lý các tồn tại của tổ máy S2 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1. Theo đó, Công ty EPS thuộc Tổng Công ty đã huy động lực lượng sửa chữa thực hiện công việc tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 xuyên Tết.

Để động viên CBCNV các đơn vị cùng nỗ lực hoàn thành công tác, chiều ngày 12/2/2024 (nhằm ngày mùng 3 Tết), đoàn công tác của EVNGENCO3 đã đến thăm, chúc tết, động viên CBCNV đang thực hiện công trình. Đây là sự quan tâm, động viên rất ý nghĩa, tiếp sức cho lực lượng vận hành, sửa chữa trực tiếp làm việc tại các nhà máy trong dịp đầu Xuân 2024.