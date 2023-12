EVNCPC phát động Cuộc thi 'Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn –Tiết kiệm –Hiệu quả'

EVNCPC phát động cuộc thi về tiết kiệm điện cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT tại các trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng điện “An toàn - Tiết kiệm và Hiệu quả”.

Thời gian triển khai cuộc thi từ tháng 12/2023 đến ngày 10/3/2024

Nội dung:

- Phản ánh về ngành điện phục vụ đời sống và sản xuất (Nông nghiệp, công nghiệp, điện với vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, điện về với biển đảo…);

- Sử dụng điện an toàn trong gia đình, trong sinh hoạt thường ngày, an toàn điện trong lao động, sản xuất, học tập, an toàn điện trong mùa nắng nóng, mưa bão...

- Chống lãng phí trong sử dụng điện; lên án những hành vi gây lãng phí điện năng; kêu gọi cộng đồng chung tay hành động tiết kiệm điện để giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

- Cổ vũ, khích lệ các hành động có đóng góp tích cực đến công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí…

Đầu mối tiếp nhận tác phẩm dự thi: Các trường học tập hợp các tác phẩm dự thi và gửi về các Công ty Điện lực tỉnh, thành phố, kèm theo văn bản xác nhận của Trường.

Hình thức tác phẩm dự thi

Tranh vẽ

- Kích thước: 297 × 420 mm (tương đương khổ giấy A3)

- Chất lượng: không giới hạn về vật liệu vẽ và màu sắc, nguyên vật liệu như: chì màu, sáp màu, màu bột, màu nước,...

- Tranh vẽ có kèm thông tin tác giả/nhóm tác giả: họ và tên thí sinh, lớp, trường, quận/huyện, thành phố/tỉnh.

Video clip tuyên truyền

- Hình thức thể hiện: Phóng sự, phim ngắn, phim tiểu phẩm, phim tiểu phẩm hài, phim âm nhạc, phim TVC… được quay bằng bất cứ thiết bị nào có hỗ trợ chức năng quay phim (mỗi tác phẩm có độ dài tối đa không quá 03 phút); bố cục video clip gồm phần mở đầu (giới thiệu họ và tên thí sinh, lớp, trường, quận/huyện, thành phố) và phần nội dung tham gia.

- Nội dung rõ ràng, phù hợp với thông điệp và chủ đề Cuộc thi. Phim là sản phẩm truyền thông nguyên bản, do thí sinh tự xây dựng, không sao chép từ bất cứ nguồn nào mà chưa được sự cho phép về mặt sở hữu trí tuệ về hình ảnh, âm thanh, lời thoại…

- Video gửi dự thi phải được được upload trên youtube và đặt ở chế độ công khai.

Video thuyết trình

- Học sinh (cá nhân hoặc nhóm) thuyết trình trước đám đông (hoạt động ngoại khoá của trường, hoạt động dưới cờ, trước lớp học, hoặc trong 1 sự kiện ngoài trời…) về các ý tưởng, kinh nghiệm của bản thân hoặc một đề tài cụ thể về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Có thể lồng ghép hình ảnh minh họa hoặc phỏng vấn đối tượng nghe bài thuyết trình…

- Độ dài của video clip thuyết trình tối đa 5 phút; bố cục video clip gồm phần mở đầu (giới thiệu họ và tên thí sinh, lớp, trường, quận/huyện, thành phố) và phần nội dung tham gia.

- Khuyến khích sử dụng các thiết bị chuyên dụng để ghi hình nhằm đảm bảo chất lượng tốt. Sử dụng các phần mềm, công nghệ để thiết kế, dàn dựng sản phẩm tham gia hấp dẫn, âm nhạc sáng tạo… nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật, chất lượng âm thanh, hình ảnh của video clip.

- Video gửi dự thi phải được được upload trên Youtube và đặt ở chế độ công khai.

Quy định về tác phẩm dự thi

- Mỗi tác giả được tham dự tối đa là 03 tác phẩm (không cùng thể loại).

- Những tác phẩm có cùng nội dung chủ đề Cuộc thi này đã được trao giải thưởng hoặc trưng bày triển lãm tại các Cuộc thi cấp quốc gia, tỉnh/thành hoặc do EVN, EVNCPC đã tổ chức trước đây không được tham gia dự thi.

- Các đối tượng dự thi phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý liên quan đến quyền tác giả của các ý tưởng, tác phẩm, sản phẩm tham gia Cuộc thi theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Tác phẩm vi phạm thể lệ Cuộc thi sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước. Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác phẩm, hoặc vi phạm thể lệ Cuộc thi, BTC sẽ thu hồi các giải thưởng và hủy bỏ kết quả đối với tác phẩm đó.

- Tác phẩm dự thi phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, các tác phẩm trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm các quy định của ngành điện lực sẽ bị coi là không hợp lệ và bị loại.

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ và quyết định của BTC của Cuộc thi.

- Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền (kể cả đoạt giải hoặc không đoạt giải), thì các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, BTC không giải quyết các tranh chấp bản quyền; trường hợp tác phẩm đạt giải thưởng bị phát hiện vi phạm thể lệ, vi phạm bản quyền thì Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả của tác phẩm đó.

- BTC sẽ công bố kết quả cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, và thông báo đến tác giả đạt giải thông qua các Công ty Điện lực tỉnh, thành, các Công ty Điện lực sẽ liên hệ các Trường, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn… để mời tác giả nhận giải. Các tác giả ở xa không có điều kiện trực tiếp đến nhận giải thưởng thì Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện.

- BTC được toàn quyền quyết định tác phẩm nào trong số các tác phẩm đã được Hội đồng giám khảo lựa chọn để trưng bày triển lãm. BTC được quyền quyết định số lượng tác phẩm cũng như việc thiết kế lại market các tác phẩm để phục vụ công việc trưng bày triển lãm. Trong tất cả các tranh chấp, vướng mắc phát sinh (nếu có), quyết định của Trưởng BTC Cuộc thi là quyết định cuối cùng.

- BTC không hoàn trả lại tác phẩm đã nộp dự thi và được quyền sử dụng hợp pháp các tác phẩm tham dự Cuộc thi không vì mục đích lợi nhuận để phục vụ các hoạt động quảng bá, truyền thông liên quan đến Cuộc thi và phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của EVNCPC.

- Các tác phẩm dự thi phải được gửi tập trung theo Trường (hoặc theo Sở GD-ĐT, tỉnh, thành đoàn), và có văn bản xác nhận của Trường gửi kèm.

- BTC chỉ tiếp nhận các tác phẩm dự thi do các Công ty Điện lực tỉnh, thành phố tập hợp gửi về và không tiếp nhận các tác phẩm được gửi riêng lẻ.

Thời gian nhận tác phẩm:

Các tác phẩm dự thi gửi về các Công ty Điện lực trước ngày 10/3/2024.

Các Công ty Điện lực tập hợp tác phẩm dự thi nộp về EVNCPC từ ngày 11/3/2024 đến ngày 14/3/2024.

Tổ chức tổng kết, trao giải: Trong tháng 3/2024.

Phương thức nhận tác phẩm: Các trường, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn tập hợp các tác phẩm dự thi theo đơn vị của mình, và gửi về các Công ty Điện lực tỉnh, thành phố kèm theo văn bản. Trong đó, tranh vẽ gửi tác phẩm về các Công ty Điện lực ; video clip gửi link youtube các tác phẩm dự thi về các Công ty Điện lực.

Giải thưởng:

- Thể loại tranh vẽ:

+ 01 giải Nhất: 10 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 01 giải Nhì: 07 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 01 giải Ba: 05 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 03 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

- Thể loại Video clip:

+ 01 giải Nhất: 10 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 01 giải Nhì: 07 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 01 giải Ba: 05 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 03 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

- Thể loại video thuyết trình:

+ 01 giải Nhất: 10 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 01 giải Nhì: 07 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 01 giải Ba: 05 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

+ 05 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 triệu đồng kèm giấy chứng nhận của BTC.

Chi phí giải thưởng: 77.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng chẵn).

Đầu mối chương trình: anh Lê Đặng Phương Nam – CV Ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Trung – SĐT: 0935.475.272