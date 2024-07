EVNCPC cung cấp điện tin cậy, đẩy mạnh tiết kiệm điện

Trong 6 tháng đầu năm 2024, EVNCPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động văn hoá xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Công suất cực đại 6 tháng đầu năm nay đạt 4.120,8 MW, tăng 13,28% so với cùng kỳ (3.637,5 MW), tăng 8,46% công suất cực đại năm 2023 (3.799 MW).

Điện nhận tiêu thụ lũy kế 6 tháng đạt 13.255,50 Tr.kWh, tăng 13,16% so với cùng kỳ (11.714,17 Tr.kWh). Điện thương phẩm đạt 12.790,57 Tr.kWh, tăng 16,46% so với cùng kỳ và đạt 53,22% so với kế hoạch EVN giao

Tổn thất điện năng thực hiện 3,9%, giảm 1,16% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,22% so với kế hoạch EVN giao (4,12%).

EVNCPC đã ký thỏa thuận thực hiện điều chỉnh phụ tải với 2.288 khách hàng, với tiềm năng tiết giảm là 343,8 MW cho sự kiện có kế hoạch (thông báo KH trước 24h) và 105,8 MW cho sự kiện khẩn cấp (thông báo KH trước 2 giờ).

Thực hiện tiết kiệm điện, EVNCPC đã tổ chức các cuộc thi: “Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả” dành cho các em học sinh Tiểu học, THCS, THPT tại các trường trên địa bàn các tỉnh/thành phố thuộc 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; phong trào thi đua “Gia đình, đoàn viên EVNCPC tiết kiệm điện”.

Các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình tiết kiệm điện hàng tuần/tháng/năm và phối hợp với UBND, Sở Công Thương trong tham mưu thực hiện Chỉ thị 20 trên địa bàn; phối hợp khai thác trang thông tin theo dõi sử dụng điện (www.sudungdien.evn.com.vn) để hỗ trợ, khuyến cáo các nhóm khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn; phối hợp cùng với Sở Công Thương trên địa bàn phát động chương trình thi đua tiết kiệm điện hướng tới đối tượng là hộ gia đình.

EVNCPC đã chỉ đạo các công ty điện lực tổ chức ký cam kết với các nhóm khách hàng: hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thực hiện đạt tối thiểu các chỉ tiêu tiết kiệm điện nêu tại Chỉ thị 20. Đồng thời làm việc trực tiếp với tất cả các khách hàng sản xuất công nghiệp lớn (có mức điện tiêu thụ từ 1 Tr.kWh/năm trở lên) để ký các thỏa thuận Tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn trong cung ứng điện; tham gia các sự kiện điều chỉnh phụ tải tự nguyện phi thương mại và thỏa thuận dịch chuyển phụ tải.

Hiện EVNCPC có 294.736 khách hàng đã ký cam kết tiết kiệm điện với tổng sản lượng cam kết là 327,1 Tr.kWh. Đơn vị đã làm việc với khách hàng về phương án tự phát nguồn máy phát điện diesel đáp ứng yêu cầu phụ tải tại chỗ khi có cơ chế huy động từ EVN, giảm hoặc không nhận điện lưới trong các tình huống HTĐ Quốc gia thiếu công suất nguồn.

EVNCPC cho biết thêm, các sự cố trên lưới điện trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ. Tính đến ngày 9/7 xảy ra 2 vụ sự cố trên lưới điện 110kV, giảm 7 vụ; trên lưới điện trung áp xảy ra 958 vụ sự cố, giảm 129 vụ.

Từ nay tới cuối năm, EVNCPC tiếp tục đảm bảo cung ứng điện đầy đủ an toàn, tin cậy; lên phương án cấp điện mùa mưa bão. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công và đóng điện các dự án lưới điện 110kV còn lại của năm. Bên cạnh đó chú trọng công tác chuyển đổi số để phục quản lý, vận hành, kinh doanh...