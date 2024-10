EVNCPC chăm sóc người dân, doanh nghiệp “An toàn sử dụng điện”

Để nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các biện pháp và kỹ năng sử dụng điện an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do điện, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên các kênh chăm sóc khách hàng của đơn vị.

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Trung (CPCCC) đã triển khai tiểu mục “An toàn sử dụng điện” trên website chăm sóc khách hàng cskh.cpc.vn tại địa chỉ: https://cskh.cpc.vn/tin-tuc/an-toan-dien

Tiểu mục cung cấp đầy đủ các văn bản của Chính phủ, Bộ Công thương và EVN về tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền sử dụng điện an toàn đảm bảo phòng, chống cháy nổ tại cơ sở, hộ gia đình. Đặc biệt, các cuốn Sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình và phòng cháy chữa cháy điện cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở sẽ giúp khách hàng tìm hiểu các nguy cơ khác nhau gây cháy nổ do sử dụng điện, qua đó có biện pháp phòng tránh; đồng thời nắm rõ các quy trình xử lý khi không may có cháy xảy ra và một số biện pháp thoát nạn an toàn. Những thông tin đều được hiển thị dưới dạng hình ảnh và thông điệp trực quan, ngắn gọn và dễ hiểu.

Ứng dụng EVNCPC CSKH cũng đã bổ sung hình ảnh lớn vào vị trí chính của giao diện, khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy khi truy cập ứng dụng đồng thời chọn vào hình ảnh để truy cập tiểu mục "An toàn sử dụng điện", nghiên cứu vào tìm hiểu các thông tin liên quan.

Ngoài ra, CPCCC đã bổ phím nhánh tự động để tuyên truyền an toàn điện. Khi khách hàng sau khi gọi vào tổng đài 19001909 và nhấn phím 4 sẽ được nghe nội dung: “Thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ đã được gửi tin nhắn đến số điện thoại của quý khách, xin vui lòng bấm vào đường dẫn để xem thông tin. Trân trọng cảm ơn!”. Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn hướng dẫn sử dụng điện an toàn đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký.

Bằng nhiều hình thức và qua nhiều kênh chăm sóc khách hàng chủ động, CPCCC mong muốn khách hàng sử dụng điện sẽ chủ động tra cứu, bổ sung kiến thức và tuyên truyền, hướng dẫn đến người thân, bạn bè nhằm hạn chế những vụ tai nạn, cháy nổ vì những lí do chủ quan mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh.