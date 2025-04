ENT Masterclass® chia sẻ phương pháp điều trị đột phá tai mũi họng, phẫu thuật đầu cổ

Lần đầu tiên kỹ thuật y khoa tiên tiến nhất điều trị tai mũi họng, phẫu thuật đầu cổ từ tổ chức đào tạo bác sĩ quốc tế ENT Masterclass® được chia sẻ tại Việt Nam. Các bác sĩ quốc tế mang đến những cập nhật y khoa, đồng thời tạo cầu nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước.

Tiên phong đưa kỹ thuật mới nhất về phục vụ người Việt

Trong 2 ngày 31/3-1/4, tại Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc tổ chức hội nghị quốc tế ENT Masterclass®. Đây là lần đầu tiên, tổ chức đào tạo bác sĩ tai mũi họng hàng đầu thế giới - ENT Masterclass® đến Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, 20% dân số gặp các vấn đề về tai mũi họng, xoang. Trong đó, 10% có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Trong khi đó, phẫu thuật đầu cổ là lĩnh vực khó, đòi hỏi trình độ cao, sự khéo léo cả về chuyên môn lẫn thẩm mỹ.

“Đây là chương trình đào tạo uy tín, đặc biệt có ý nghĩa. Hội nghị lần này quy tụ nhiều giáo sư, chuyên gia quốc tế, là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Bệnh viện Hồng Ngọc, Facing The World và các tổ chức y tế toàn cầu”, TS.BS Hà Anh Đức cho biết.

Cũng chia sẻ trong chương trình, TS. Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho biết, hợp tác quốc tế là con đường ngắn nhất để hòa nhập quốc tế, học hỏi kỹ thuật cao, tiên tiến từ các nước để phục người dân Việt Nam. Với mục tiêu người Việt Nam tin tưởng hệ thống y tế thủ đô và không phải ra nước ngoài điều trị thì đây là con đường nhanh nhất. Tại Hà Nội nói chung và BV Hồng Ngọc nói riêng thường xuyên có những hội nghị quốc tế với các nước tiên tiến như Đức, Nhật, Anh, Pháp, Mỹ,.. Nhờ vậy mà các kĩ thuật tiên tiến từ các nước này nhanh chóng được phổ cập tại Việt Nam.

Một trong những kỹ thuật được chia sẻ đầu tiên là để tài bảo tồn giọng nói trong phẫu thuật tuyến giáp. Giáo sư Ahmet O. IKIZ, thành viên Liên đoàn Quốc tế Ung thư Đầu Cổ. Giáo sư Ahmet O. IKIZ chia sẻ chi tiết phương pháp "Thăm dò thần kinh trong phẫu thuật tuyến giáp". Trong đó, tiến bộ công nghệ mới nhất được sử dụng như Máy thăm dò thần kinh, nhằm nâng cao độ chính xác và giảm nguy cơ tổn thương dây thần kinh.

Sau khi lắng nghe kinh nghiệm thế giới, ThS. BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu Cổ tại BV Hồng Ngọc, sẽ chia sẻ về kỹ thuật "Kiểm soát dây thần kinh thanh quản quặt ngược trong phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng". Theo BS Quang, kỹ thuật hiện đại này mang lại nhiều ưu điểm, giúp giải quyết khối u hiệu quả, hạn chế biến chứng tổn thương thần kinh thanh quản và hoàn toàn không để lại sẹo, đảm bảo tính thẩm mỹ tối đa.

“Máy thăm dò thần kinh cũng như phương pháp Nội soi tuyến giáp qua đường miệng đã được ứng dụng rộng rãi trong các ca phẫu thuật tuyến giáp tại Viện Hồng Ngọc, đã giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ biến chứng liệt dây thần kinh đặc biệt trong trường hợp có khối u kích thước lớn”, BS Quang cho biết.

Trong lần đầu tiên đến Đông Nam Á cũng như Việt Nam, ENT Masterclass® đã phối hợp cùng tổ chức Facing The World, Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tổ chức thành công chương trình đào tạo chuyên sâu, thu hút hơn 100 bác sĩ chuyên khoa tham dự. Nội dung đa dạng với 33 bài báo cáo thực tiễn được trình bày bởi 14 chuyên gia quốc tế và 7 bác sĩ Việt Nam từ các bệnh viện tuyến đầu.

GS. Claire Hopkins, nguyên Chủ tịch Hội Xoang Anh Quốc, chia sẻ các kỹ thuật tiên tiến trong "Kiểm soát rối loạn khứu giác", giúp chẩn đoán và điều trị chính xác, cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhân. TS.BS. Nguyễn Hoàng Huy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến BV Tai Mũi Họng Trung ương, trình bày "Kỹ thuật phẫu thuật điều trị viêm tai giữa mạn tính có Cholesteatoma", giúp loại bỏ hoàn toàn Cholesteatoma, ngăn ngừa tái phát và giảm nguy cơ biến chứng. TS.BS. Đào Trung Dũng, Phó khoa Tai Mũi Họng BV Bạch Mai, chia sẻ "Kinh nghiệm và kỹ thuật điều trị nấm xâm lấn mũi xoang", nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống bệnh nhân…

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - đơn vị tiên phong thúc đẩy đào tạo y bác sĩ qua các hoạt động hợp tác quốc tế kết hợp với ENT Masterclass® đã mang đến nhiều chủ đề hấp dẫn. Các chuyên gia chia sẻ kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm thực hành lâm sàng, giúp bác sĩ tai mũi họng áp dụng ngay vào thực tế, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân Việt Nam.

Lan toả chương trình đào tạo chất lượng cao

Bà Katrin Kandel, CEO của Tổ chức Facing The World, cho biết hội nghị ENT Masterclass® tại Việt Nam là một phần trong chuỗi hội nghị khoa học "Facing The World Series of Conference" thực hiện nhiều năm qua. Thông qua hội thảo quốc tế, ENT Masterclass® xây dựng nền tảng đào tạo y tế bền vững cho các quốc gia đang phát triển. “Facing The World cam kết phát triển năng lực y tế bền vững tại Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác y tế toàn cầu. ENT Masterclass® Vietnam hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh này”, bà Katrin Kandel nhấn mạnh.

Đánh giá cao nỗ lực của BVĐK Hồng Ngọc và Tổ chức Facing The World khi tổ chức thành công ENT Masterclass® tại Việt Nam, cũng như tầm quan trọng trong việc kết nối các đơn vị y tế uy tín từ Anh Quốc đến Việt Nam, Đại sứ Anh Iain Frew chia sẻ: “Đây là một sự kiện trọng đại, với tư cách là Đại sứ Anh Quốc, tôi vô cùng tự hào khi chương trình đã đem đến cơ hội trao đổi giữa các chuyên gia Anh Quốc và các bác sĩ Việt Nam về lĩnh vực điều trị tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ từ đó mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Vương quốc Anh sẽ luôn hỗ trợ để thúc đẩy các hợp tác về y tế với Việt Nam để cùng nhau giải quyết những thách thức về y tế cho cộng đồng”.

Ông GS. M Shahed Quraishi OBE, nguyên Chủ tịch Hội Y khoa Hoàng gia Anh lĩnh vực Tai Mũi Họng, về "Hành trình chia sẻ tri thức toàn cầu" của ENT Masterclass®. Cho đến nay, ENT Masterclass® đã được tổ chức tại 15 quốc gia trên 4 châu lục. Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng tổ chức tại Đông Nam Á. Sau nhiều cân nhắc, chúng tôi đã chọn Việt Nam và thực hiện tại BVĐK Hồng Ngọc. Tại chương trình chúng tôi học hỏi từ các bác sĩ Việt Nam cách điều trị bệnh nhân, và các bạn cũng học hỏi từ chúng tôi điều đó. Điều quan trọng nhất của ENT Masterclass® là chúng ta có thể cùng nhau giao tiếp bằng "ngôn ngữ y khoa". Dù ngôn ngữ giao tiếp có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt, nhưng trong y khoa, chúng ta vẫn có chung một tiếng nói”.

ENT Masterclass® là một tổ chức y tế quốc tế đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Đầu - Cổ, với sứ mệnh nâng cao trình độ chuyên môn của y bác sĩ trên toàn cầu. Các bác sĩ sáng lập tổ chức ENT Masterclass® được xem như những “cây đại thụ” trên thế giới trong lĩnh vực chuyên khoa này, đặc biệt phải kể đến: GS M Shahed Quraishi OBE - Nguyên chủ tịch Hội Y khoa Hoàng gia lĩnh vực Tai Mũi Họng, GS Claire Hopkins - Nguyên chủ tịch Hội mũi xoang Anh Quốc,... Sau 20 năm hoạt động, ENT Masterclass® đã tổ chức trên 100 hội nghị và các khóa đào tạo tại 16 quốc gia, thu hút hơn 5.000 bác sĩ, góp phần nâng cao trình độ cho các chuyên gia y tế tại 4 châu lục.