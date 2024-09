Emtrac Plus: Bình ắc quy ô tô tốt, cao cấp thương hiệu Mỹ

Trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm ô tô chất lượng cao ngày càng tăng, việc lựa chọn một bình ắc quy ô tô tốt không chỉ giúp tối ưu hiệu suất mà còn đảm bảo sự an toàn. Ắc quy Emtrac Plus, với cam kết chất lượng và công nghệ tiên tiến, là lựa chọn hàng đầu cho xe hiện đại tại Việt Nam.

Bình ắc quy ô tô bảo hành tốt nhất Việt Nam

Emtrac Plus là thương hiệu bình ắc quy ô tô tốt hàng đầu tại Việt Nam. Được xuất xứ từ Mỹ và sản xuất tại Ấn Độ, Emtrac Plus đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường toàn cầu nhờ vào chất lượng vượt trội và công nghệ tiên tiến. Thương hiệu được mệnh danh là “bình ắc quy ô tô tốt nhất Việt Nam” này cũng đã đạt được các chứng nhận chất lượng quốc tế như QS 9000, ISO 14001 và TS 16949, chứng minh cam kết về chất lượng và độ bền của sản phẩm.

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, Emtrac Plus không chỉ cung cấp 6 triệu ắc quy ô tô và 3 triệu ắc quy xe máy mỗi năm mà còn là nhà cung cấp thiết bị gốc cho các thương hiệu danh tiếng như Mercedes, Honda, Tata Motors, Suzuki và Hyundai.

Tại Việt Nam, bình ắc quy ô tô Emtrac Plus được phân phối bởi Công ty TNHH Radi Việt Nam. Công ty nổi bật với triết lý “Uy tín - Tận tâm - Chuyên nghiệp”, là đơn vị uy tín hàng đầu trong ngành phân phối bình ắc quy ô tô, lốp xe và các sản phẩm phụ trợ. Với hệ thống cung cấp tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.

Radi Việt Nam cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng và dịch vụ bảo hành hàng đầu. Chính sách bảo hành tốt nhất Việt Nam đảm bảo rằng khách hàng nhận được sự hỗ trợ tối ưu, từ kiểm tra và thay thế ắc quy đến dịch vụ bảo trì tận nơi 24/7. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Emtrac Plus và dịch vụ hậu mãi chất lượng của Radi Việt Nam, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn bình ắc quy ô tô tốt nhất cho phương tiện của mình.

Emtrac Plus – Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và chất lượng

Emtrac Plus không chỉ là một thương hiệu được tin dùng bởi các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới như Mercedes, Honda, Tata Motors, Suzuki, Hyundai, mà còn đã vươn tầm trở thành nhà cung cấp toàn cầu, xuất khẩu sản phẩm tới hơn 32 quốc gia.

Một trong những yếu tố giúp Emtrac Plus duy trì vị thế dẫn đầu là sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của ắc quy. Hãng đã tích hợp những công nghệ đột phá như hợp kim bạc (Silver Alloy); Tấm lưới chì PowerFrame Grid được thiết kế đặc biệt; Mối hàn Intercell Welds, lỗ thông hơi BIC (Best in Class Vents) được cấp bằng sáng chế. Tất cả những công nghệ này đã giúp Emtrac Plus trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho người dùng trên toàn thế giới, và là một trong những bình ắc quy ô tô tốt nhất hiện nay.

Những công nghệ này còn giúp ắc quy Emtrac Plus nổi bật về tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường – điều mà người tiêu dùng ngày nay đặc biệt quan tâm.

Ắc quy Emtrac Plus – Bảo hành hàng đầu Việt Nam

Khi mua bình ắc quy ô tô tại Radi Việt Nam, khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất Việt Nam. Thời gian bảo hành bình ắc quy Emtrac Plus từ 15-24 tháng tùy vào dòng sản phẩm. Đặc biệt, Radi Việt Nam còn cung cấp dịch vụ kiểm tra, thay thế và bảo hành ắc quy tận nơi 24/7. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn đảm bảo rằng xe của bạn luôn được bảo vệ và hoạt động ổn định trong mọi điều kiện.

Radi Việt Nam cam kết cung cấp ắc quy chính hãng, với tem bảo hành rõ ràng và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Thương hiệu đảm bảo sản phẩm luôn là date mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu nhất. Đặc biệt, hỗ trợ kiểm tra và đo lường ắc quy bằng các thiết bị hiện đại, giúp đánh giá chính xác tình trạng của ắc quy và đảm bảo hiệu suất hoạt động tốt nhất. Radi Việt Nam còn hỗ trợ thu mua bình cũ đổi bình mới với mức giá cạnh tranh, giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi nâng cấp ắc quy. Đội ngũ kỹ thuật viên của Radi, với sự chuyên nghiệp và tận tình, luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu của khách hàng.

Với Radi Việt Nam, mỗi khách hàng đều được đảm bảo nhận được giải pháp ắc quy hoàn hảo nhất cho xe của mình, từ khâu tư vấn đến dịch vụ hậu mãi.

Radi Việt Nam – Đối tác tin cậy của người dùng ô tô Việt Nam

Với sự uy tín và chất lượng đã được khẳng định, Radi Việt Nam tự hào là đối tác phân phối chính hãng của ắc quy Emtrac Plus tại Việt Nam. Không chỉ tập trung vào việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao, công ty còn cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, giúp đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho mọi chuyến đi của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bình ắc quy ô tô tốt, bền bỉ và an toàn cho ô tô của mình, ắc quy Emtrac Plus chính là lựa chọn tối ưu. Hãy đến với Radi Việt Nam để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và tận tâm từ một trong những đại lý phân phối uy tín hàng đầu.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Radi Việt Nam

Website: https://radivn.vn

Hotline: 0977.357.559 - 0938.357.559

Hệ thống cửa hàng:

● 11/8B Lương Định Của, An Khánh, TP Thủ Đức

● 1444 Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

● 20 Trịnh Đình Thảo, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

● 66 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội