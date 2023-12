Đường Vành đai TP Tân An hơn 1.500 tỷ đồng hoàn thành 97%, sắp thông xe

TPO - Dự án đường Vành đai TP Tân An (tỉnh Long An) được khởi công năm 2019 với chiều dài gần 23 km, có điểm đầu giao ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và điểm cuối giao Quốc lộ 1 tại phường 5, TP Tân An.