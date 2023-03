'Dưới bóng cây hạnh phúc' tập 31: Đạt (Mạnh Hưng) bị đồng nghiệp chơi xấu

TPO - Vợ chồng Đạt (Mạnh Hưng) mâu thuẫn nghiêm trọng. Son (Kim Oanh) lại bị đồng nghiệp của Đạt nói xấu, không còn mặt mũi nào tới cơ quan của chồng. Quyết (Mạnh Cường) nhân cơ hội này tìm cách hạ bệ Đạt.

Tố (NSƯT Bùi Như Lai) đã giải thích chuyện cầm nhầm sợi dây chuyền nhưng Nhài (Huyền Thạch) không chịu bỏ qua. Cô chặn xe Tố giữa đường và nói Tố có ý định ăn trộm ăn cắp. Tú (NSƯT Thái Sơn) cũng ngồi trên xe Tố và lao xuống cãi nhau tay đôi với Nhài.

"Tưởng dẫn đây đi đâu, dẫn đến động bàn tơ, gặp con nhền nhện này hả", Tú khiêu khích Nhài. Cả hai cãi cọ ầm ĩ. Khi Nhài hỏi Tố moi móc ở đâu ra đồ "của nợ", Tú thẳng tay tát Nhài giữa phố.

Danh (Anh Vũ) lại nghe bố vợ sỉ vả vì chuyện nợ nần. Danh nợ tiền người quen của bố vợ, khiến ông bị coi thường. Anh giải thích đã trả đủ tiền nhưng không ngăn được cơn giận của bố Tuyết (Kiều My).

"Định xin lỗi đến bao giờ. Hôm nay mày còn đứng ngoài đường vẫy người ta vào xem nhà. Hôm nay mày là con nợ của đối tác tao. Muốn tao nhục nhã đến bao giờ nữa", ông Huân (NSND Mạnh Cường) quát.

Tuyết lên tiếng bênh vực chồng, nói Danh làm ăn chân chính. Ông Huân trách con rể khi thiếu thốn không hỏi vay tiền mình lại đi nợ hết người này đến người khác. "Muốn bàn dân thiên hạ biết tao có con rể bất tài vô dụng à", ông Huân to tiếng với Danh. Mẹ My can ngăn cũng không được.

Lần này, Danh không nhẫn nhịn mà phản kháng. Danh nói: "Con ra ngoài vay tiền người ta không mắng chửi con, cũng không xúc phạm con như bố".

Đạt (Mạnh Hưng) cũng bị bố vợ mắng, chán nản bèn tìm đến rượu để giải khuây. Chuyện Son (Kim Oanh) bị vu là giả bệnh để kiếm chác phong bì lan ra cả cơ quan Đạt. Hồng (Việt Hoa) cũng hay tin. Đồng nghiệp xì xào nói xấu Son, cho rằng cô khiến Đạt không ngóc đầu lên được. Đây không phải lần đầu Son chịu điều tiếng ở cơ quan.

"Ai cũng nói cậu ấy lấy nhầm người, vợ chồng như đôi đũa lệch. Chồng hào hoa phong độ, vợ thì vụng về thô kệch, chả liên quan gì đến nhau. Đàn ông như cậu ta đúng là bất hạnh", Quyết (Mạnh Cường) cố ý chia rẽ vợ chồng Đạt trước mặt Hồng.

Thấy Đạt và Hồng có vẻ thân thiết, anh ta dường như muốn đẩy đạt Đạt nhanh chóng đến với Hồng để kiếm cớ hạ bệ anh.

Tập 31 Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng lúc 21h ngày 8/3.