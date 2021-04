Được khán giả cho nhiều tiền, ca sĩ Kim Ngân lần đầu đòi đi mua vàng và đến phòng thu âm

TPO - Tiếp tục hành trình giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân tại Mỹ của Thúy Nga, mới đây cô đăng tải video đàn chị đòi đi mua vàng trên kênh YouTube và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo đó, Thúy Nga cho biết Kim Ngân vừa được rất nhiều người cho tiền nên nữ ca sĩ đòi cô chở đi mua vàng. Thậm chí, nữ ca sĩ còn lựa chọn địa chỉ mua vàng và bảo rằng chỉ mua vàng ít tiền, khoảng 100 – 200 USD là được. Nghe vậy Thúy Nga nói nếu Kim Ngân thiếu tiền mua vàng thì cô sẽ bù cho. “Tôi ngạc nhiên khi Kim Ngân biết đi mua vàng, lại còn bảo mua về để cất đi, cũng biết tiết kiệm tích tiền rồi. Kim Ngân hôm nay thông minh dã man, cứ im im mà gì cũng biết làm tôi ngưỡng mộ quá", nữ danh hài nói.

Trong clip, Kim Ngân tỏ ra là người khá ý thức khi biết tự động đeo khẩu trang phòng trước khi vào tiệm vàng. Lúc chọn vàng, nữ ca sĩ còn muốn mua vàng cho cả sư cô trụ trì trong ngôi chùa mình từng ở.

Sau một hồi chọn lựa, Kim Ngân khăng khăng lấy một chiếc nhẫn vàng mặc cho Thúy Nga bảo rằng nó hơi rộng; đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ đeo trang sức quý sau nhiều năm sống lang thang. Đặc biệt, Kim Ngân còn biết hỏi giá vàng và tự móc tiền trong ví ra để đếm rồi trả nhân viên bán vàng.

“Hôm nay Kim Ngân đưa tôi từ hết hồn này đến hết hồn khác. Tôi không ngờ cái gì Kim Ngân cũng biết. Tôi đi với Kim Ngân cả một buổi sáng và thấy Kim Ngân hết sức bình thường, không vấn đề gì hết. Bởi vậy nên tôi nghĩ, nếu có ai đó hoặc chính tôi đi theo Kim Ngân trong hai tháng suốt từ sáng đến tối thì đảm bảo Kim Ngân tỉnh lại, không còn lên cơn như trước nữa", Thúy Nga nói.

Cũng tại đây, lần đầu tiên Kim Ngân đòi Thúy Nga đưa đến phòng thu để thu âm bài hát. “Trời ơi mới đến Kim Ngân đã đòi thu âm luôn, không cần chọn bài hát nữa”, Thúy Nga hào hứng cho biết. Thậm chí, nữ ca sĩ còn đề nghị được thu bài “Mộng ban đầu” và nhờ người thu âm tìm tông giọng phù hợp.

Trước đó, do Kim Ngân không chịu ở lại chùa mà liên tục bỏ đi lang thang với lí do mình hay gặp ảo giác, nghĩ sư cô đuổi nên không muốn ở chùa. Do đó Thúy Nga đã đưa Kim Ngân đi tìm phòng trọ ở ngoài.

Sau một thời gian tìm kiếm, nữ danh hài đã tìm được một căn hộ thích hợp với Kim Ngân (có lối đi riêng, toilet riêng, gần phố Bolsa) và liên hệ được với chủ nhà để thuê. Ban đầu, chủ nhà đồng ý cho tới xem nhà nên Kim Ngân vui mừng ra mặt, hào hứng bàn đủ chuyện về nhà mới.

Tuy nhiên khi tới xem phòng, chủ nhà bất ngờ đổi ý và gọi điện cho Thúy Nga bảo không cho thuê nữa vì rất sợ Kim Ngân. Thậm chí, Thúy Nga phải tới tận nhà và ngồi trước cửa nhà để gọi điện năn nỉ chủ nhà nhưng không được.

"Chị ơi, em muốn nói chị nghe là ban ngày chị Kim Ngân luôn ra ngoài, không bao giờ ở nhà, đến tối mới về ngủ và ngủ rất bình yên, không la hét hay làm gì cả. Em cũng có người lo đưa đón Kim Ngân đàng hoàng và bản thân em cũng lo cho Kim Ngân nên chị đừng lo chuyện Kim Ngân quậy phá", nữ danh hài nói.

Nghe vậy, chủ nhà lưỡng lự bảo: "Thôi thôi, tôi suy nghĩ rồi. Bây giờ tôi là đàn bà, đi làm cả ngày, đến 10 giờ tối mới về nên cô thông cảm kiếm chỗ khác cho Kim Ngân ở".

Mặc dù vậy, Thúy Nga vẫn nài nỉ: "Chị ơi, em biết vấn đề Kim Ngân hơi khó nên cũng trả thêm tiền nhà cho chị. Tiền nhà là 600 đô thì em trả thêm cho chị. Em thấy chỗ nhà quá hợp với Kim Ngân vì ngay phố Bolsa, tiện cho Kim Ngân đi lại. Chị cứ cho em giúp thử Kim Ngân một thời gian ngắn coi thế nào được không ạ?".

Nhưng cuối cùng, nữ chủ nhà vẫn kiến quyết từ chối và mong Thúy Nga thông cảm vì bà không thể cho Kim Ngân thuê được.

Nghe vậy, Thúy Nga buồn bã nói: "Tôi đang buồn lắm, sáng nay cứ tưởng có tin vui mà giờ lại thành tin buồn. Tôi đang không biết nói với Kim Ngân thế nào đây. Kim Ngân cứ tưởng được dắt tới xem phòng đấy, còn đòi xuống xem mà tôi không dám cho xuống, phải ra đây ngồi nói chuyện riêng. Lúc nãy chị chủ nhà gọi điện nói không cho mướn phòng nữa mà tôi hết hồn".