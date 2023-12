Du khách tránh tua nội địa, vì sao?

Cân nhắc tua nội

Qua khảo sát tua du lịch trong và ngoài nước dịp Tết này, một nhóm chuyên săn tua tại TPHCM cho biết, giá các tua trong nước, nhất là những tua di chuyển bằng máy bay đều ở mức cao hơn so với tua nước ngoài. Như với tua từ TPHCM đi Tây Bắc như Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa 5 ngày 5 đêm có giá 8,98 triệu đồng/người, tua TPHCM - Đông Bắc đi Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn 5 ngày 5 đêm giá 8,88 triệu đồng…

Đây là mức giá khá cao nếu như so với một số tua nước ngoài cùng thời điểm như tua TPHCM - Thái Lan 4 ngày 3 đêm chỉ có giá dưới 5 triệu đồng, tua liên tuyến đường bộ TPHCM - Campuchia- Thái Lan 5 ngày 4 đêm chỉ 3,98 triệu đồng; tua liên tuyến TPHCM- Singapore- Malaysia 4 ngày 3 đêm chỉ 7,88 triệu đồng… Với một số tua đi các nước xa hơn như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, hay các nước châu Âu, các công ty lữ hành đều có chương trình giảm giá mạnh dịp Tết.

Đây là điều khác biệt khiến du khách đang có dự tính đi du lịch dịp Tết phân vân hơn trong việc lựa chọn tua. Chị Thúy Hoa, ngụ tại TP Thủ Đức cho biết, chị cũng muốn đi Tây Bắc để đón Xuân và trải nghiệm mùa Tết tại vùng đất này, nhưng giá tua cao đã khiến chị phân vân. Với số tiền khoảng 10 triệu đồng/người, gia đình chị có thể lựa chọn đi các tua nước ngoài có chất lượng cao hơn.

Chị Hoa nói: “Gia đình tôi đã đi hầu hết các nước Đông Nam Á nên muốn lựa tua Tây Bắc để cả gia đình đi ngắm hoa ban, nhưng với giá tua cao, có thể tôi sẽ lựa chọn để tiếp tục đặt tua nước ngoài”.

Về việc giá nhiều tua trong nước vẫn đang giữ ở mức cao, đại diện nhiều công ty du lịch lữ hành lý giải, hiện nay nhiều tua nội địa phải phụ thuộc vào đường hàng không. Lý giải giá vé hàng không tăng cao như hiện nay, ảnh hưởng rất lớn đến giá thành tua. Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho rằng giá tua trong nước tăng từ 5-15% so với giá thời điểm bình thường mà nguyên nhân rất lớn là do vé máy bay đang tăng. Vì thế, nhiều đơn vị chưa dám mạnh tay trong việc xây dựng tua giảm giá, tua kích cầu trong dịp cao điểm này.

Ông Anh Vũ, Giám đốc truyền thông Du lịch Việt khẳng định, tới thời điểm này số lượng khách đặt tua nước ngoài tại Du lịch Việt, vẫn nhiều hơn tua trong nước. Điều này, cho thấy việc tăng giá vé máy bay nội địa đã có ảnh hưởng nhất định tới các sản phẩm du lịch trong nước.

Theo Thông tư số 34/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1/3/2024, ngành hàng không sẽ áp trần giá vé máy bay mới từ 1,6 - 4 triệu đồng. Điều đó sẽ khiến giá vé máy bay các đường bay nội địa tiếp tục tăng và ngành du lịch gặp thêm khó khăn. Phát biểu với báo chí, TS Trần Du Lịch cho rằng việc nâng trần giá vé nhằm tạo ra dư địa rộng để các hãng hàng không linh hoạt trong từng thời điểm, điều kiện bán vé, nhưng nếu trên thực tế tăng giá vé so với mặt bằng chung, đặc biệt với tua du lịch, thì phải cân nhắc.

Làm tua giá rẻ

Trước việc giá vé máy bay tăng làm ảnh hưởng tới du lịch các địa phương, các công ty du lịch - lữ hành nỗ lực xây dựng các tua du lịch giảm giá như liên kết với các công ty vận tải đường bộ, đường thủy, các doanh nghiệp du lịch tại các địa phương để đàm phán mức giá tốt nhất và ổn định cho tua. Bà Diệp Oanh, đại diện hãng tàu cao tốc Phú Quốc Express (đơn vị đang vận chuyển khách tới một số điểm du lịch lớn như Côn Đảo, Phú Quốc), cho biết, dù giá xăng dầu và một số dịch vụ đã tăng nhưng đơn vị vẫn giữ nguyên mức giá vé như thời điểm trước dịch. “Năm nay, trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, nhiều tua du lịch đã lựa chọn đưa du khách đi bằng tàu cao tốc. Đã có nhiều đơn vị lữ hành hợp tác với chúng tôi để xây dựng các tua du lịch giá rẻ chất lượng cao. Chúng tôi cũng cam kết sẽ nguyên mức giá và nếu lượng du khách tăng, chúng tôi sẽ tăng thêm chuyến để đảm bảo phục vụ cho các tua du lịch trong dịp Tết này”, bà Oanh nói.

Theo ông Lý Huy, đại diện Công ty Du lịch lữ hành AZ Travel, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng những sản phẩm du lịch ngắn ngày, có khoảng cách ngắn và kết hợp với một số doanh nghiệp du lịch tại đại phương xây dựng các dịch vụ giá rẻ. Một số tua mới như tua trải nghiệm không khí Tết tại Đồng bằng sông Cửu Long và xem Festival Hoa kiểng tại Sa Đéc, tua đi Tiền Giang - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau xuất phát từ TPHCM, tua trải nghiệm sông nước Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc… được du khách quan tâm.

Khách nhiều nhưng tiêu tiền ít

Ngày 22/12, tại hội nghị xúc tiến du lịch vùng Đông Nam bộ diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định, Đông Nam bộ có lợi thế lớn trong việc thu hút khách du lịch nhờ cơ sở hạ tầng và dịch vụ được đầu tư bài bản, nguồn nhân lực cho ngành du lịch cũng cao hơn so với cả nước. Tuy nhiên, doanh thu du lịch vùng Đông Nam bộ còn khiêm tốn, chưa tương xứng với lợi thế của vùng. Năm 2023, vùng này đón hơn 65 triệu lượt khách, chiếm hơn 54% tổng số khách du lịch của cả nước và tăng gần 19% so với năm trước nhưng doanh thu đạt 180.566 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm trước, song chỉ chiếm gần 27% tổng doanh thu du lịch của cả nước. Nguyên nhân, theo ông Siêu, việc liên kết quảng bá, xúc tiến hình ảnh, thương hiệu du lịch vùng Đông Nam bộ chưa làm một cách bài bản. Đồng thời, việc phát triển chuỗi sản phẩm, dịch vụ đặc trưng vẫn còn một số hạn chế nhất định.

DUY QUANG